【ジョー マローン ロンドン】原宿限定の香り「ユズ ゼスト コロン」がアートと出会う、SHOGO SEKINE氏との限定デザインボトルが登場

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英国発フレグランス ライフスタイル ブランド、ジョー マローン ロンドンは、原宿店限定の香り「ユズ ゼスト コロン」から、イラストレーター SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションによる特別なデザインボトルを、2026年4月17日（金）より数量限定で発売いたします。

このコラボレーションは、ジョー マローン ロンドン 原宿店のオープン2周年、そして「ユズ ゼスト コロン」誕生1周年という節目を記念して実現しました。

インスタレーションやインタラクティブな体験を通して、訪れる人を香りのパーソナルな旅へと誘うジョー マローン ロンドン 原宿。その唯一無二の空間から生まれた「ユズ ゼスト コロン」は、東京のストリートを吹き抜けるような、フレッシュでエネルギッシュな柚子の香りが印象的です。みずみずしいシトラスの輝きに、クラリセージの透明感、ファー バルサムの落ち着きが重なり、洗練と活力をあわせ持つ香りを表現します。

今回の限定デザインでは、SHOGO SEKINE氏の象徴的なモチーフである“りんご”を用い、原宿を行き交う人々の多様性とエネルギーを表現。カラフルでポップなビジュアルを通して、自由で個性あふれる原宿の空気感を、ボトルの中に映し出しています。

SHOGO SEKINE氏は、今回のコラボレーションについて次のように語っています。

「JO MALONE LONDON 原宿店、2周年おめでとうございます。 この節目に参加できることを、心から光栄に思います。原宿という街は、絶えず人が行き交い、 多様なファッションやカルチャーが交差する、世界から注目される場所です。 人々はこの街で、自由に生き、装い、歩き、そして楽しんでいます。今回のコラボレーションパッケージでは、 そんな原宿の空気感をボトルの中に表現したいと考えました。私が描く「りんご」というモチーフは、“人” を象徴しています。 産地や色、形が違っても、りんごはりんごであるように、人もまた、それぞれの個性をまといながら、周りにとらわれず、自分らしく存在していい。JO MALONE LONDONで出会う唯一無二の香りが、 その自由を後押しする、小さなきっかけになれば嬉しいです。」

─ イラストレーター SHOGO SEKINE

それぞれが異なる個性を持ちながらも、自分らしく存在することの美しさ。香りとアートが響き合う特別なデザインは、原宿という街の魅力とともに、新たなインスピレーションをもたらします。ここでしか出会えない香りの体験をお楽しみください。

SHOGO SEKINE

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、

雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

ユズ ゼスト コロン

2026年4月17日（金）

ジョー マローン ロンドン 原宿 数量限定発売

100mL 25,960円（税込）

ABOUT JO MALONE LONDON

1994年に誕生して以来、ジョー マローン ロンドンはどんなシーンでも満足いただけるシンプルでエレガントな香りを創り出しています。1999年にエスティ ローダー カンパニーズの傘下に入り、現在では独創的な香りと英国スタイルを象徴するブランドとして世界的に知られています。

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