ハナコ岡部が1人17役!?　松尾スズキが裁く、男たちの“無自覚の罪”――ドラマ『よかれと思ってやったのに ～男たちの「失敗学」裁判～』が話題沸騰！

男性の謎行動が、まさかの法廷ドラマに！

株式会社双葉社(C)BS-TBS

恋バナ収集ユニット「桃山商事」の代表として、これまで1200人以上の女性たちの悩みに耳を傾けてきた文筆家・清田隆之さん。

女性たちから寄せられた「男たちの謎行動」を丁寧に紐解いた著書『よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門』（双葉文庫）が、BS-TBSにて待望の連続ドラマ化になりました。男性が「よかれと思って」取った行動が、実は周囲や女性にストレスを与えていた……という事案を裁判にかける、新感覚の法廷ドラマです。

原作：清田隆之さん コメント

ドラマの原作者になるなんて、夢にも思っていませんでした。この本は、女性たちから見聞きしてきた「男に対する不満や疑問」にまつわる800のエピソードが元になっています。そういった現場の声が法廷劇となって表現されるこのドラマを、ぜひ楽しんでもらえたらうれしいです。

原作で取り上げられる男性の謎行動の一部をご紹介。こんな行動が女性をイライラ・モヤモヤさせている!?

- こちらの都合も聞かずにサプライズデート- イキって無理めな約束をするが結局守れない- ちょっと褒められただけで「俺に気がある？」と勘違いする- 食べたいものを聞いてもいつも答えは「なんでもいい」- 「ほうれんそう」が遅すぎる- 不健康自慢

などなど

無自覚だからこそ罪深いNG行動を繰り返す主人公を、お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大さんが熱演。なんと1人17役を演じ分けるという前代未聞の挑戦に注目です。

第３話「付き合ったら油断する男」より（左：岡部大さん 右：樋口日奈さん）

岡部大さん コメント

なんてありがたいお仕事なんでしょうか。ハナコ岡部でいこうと決断していただいた皆様に感謝してもしきれません。「良かれと思ってキャスティングしたのに」とならないように、1人17役全身全霊で演じ切ります。

そして、男たちの「よかれ」事案に判決を下す裁判官を演じるのは、松尾スズキさん。

第３話「付き合ったら油断する男」より

松尾スズキさん コメント

BS-TBSといえば、『吉田類の酒場放浪記』『町中華で飲ろうぜ』。酒飲みの私は、ずいぶんあれらの番組に癒されてきました。これを機に、ご恩返しができれば！

第１話からSNSで反響続々！

独善的なサプライズデートを仕掛ける第1話「気持ち無理解男」の放映直後から、X（旧Twitter）では熱のこもった感想が相次いでいます。

「まじで岡部さんだからできるドラマ。面白すぎる！」 （@ybma0131さん）

「面白いし、多くの男性にとっては、若い頃の恥ずかしい行動を思い出したりするんじゃないだろうか。毎回のゲストも楽しみ」 （@pleiad_さん）

「新しくて面白いドラマ！思いやりとは相手の立場に立つことが大事、って分かりました」 （@oshaverinareonrさん）

第２話の「話を聞かない男」、第3話「付き合ったら油断する男」など「いるいる！」と笑えるけれど、どこか身に覚えがあってドキッとする。そんな癖になる法廷劇をぜひお楽しみください！

双葉社文芸総合サイト「COLORFUL」にて試し読み公開中

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/6408

ドラマ情報

放送： BS-TBS 毎週木曜よる11:00～11:30 放映中

配信： TVer(https://tver.jp/series/srzq5toxf6) / U-NEXT(https://video.unext.jp/episode/SID0292730/ED00798705?td=SID0292730) / FOD(https://fod.fujitv.co.jp/loginredir/?r=https%3A%2F%2Ffod.fujitv.co.jp%2Ftitle%2F71a2%2F) / Hulu(https://www.hulu.jp/yokaretoomotteyattanoni) / Lemino(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDRiMTg=)

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