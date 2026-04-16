「TABETE」×「マネマッチ」タイアップキャンペーン開始のお知らせ

Linklet株式会社

Linklet株式会社（読み方：リンクレット、東京都豊島区 代表取締役：渡邊祐二郎、以下「当社」）は、当社が展開するビジネスマッチング企画（以下「本企画」）を通じて、国内最大級のフードシェアリングサービス「TABETE」を運営する株式会社コークッキング（本社：埼玉県東松山市 代表取締役：川越一磨）と、家計改善支援サービス「マネマッチ」を展開するZ企画株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役CEO：尾崎幸）によるタイアップキャンペーン（以下「本キャンペーン」）を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「TABETE」×「マネマッチ」キャンペーン概要

「TABETE」は、すべての「食べて」を食べ手につなぐ、国内最大級の食品ロス削減サービスです。一方、「マネマッチ」は、お金の専門家（FP）が将来のライフプランや家計の現状を可視化し、一人ひとりに最適な支出の改善を提案する家計相談サービスです。

“食”と“お金”、それぞれの分野で「もったいない」を価値に変える両サービスが手を組んだ本キャンペーンでは、無料のオンライン家計相談を完了した方全員に、TABETEで使用できる合計3,000円分のレスキューパスをプレゼントいたします。家計を整え、生まれたゆとりで社会貢献を続ける「サステナブルな暮らし」を本キャンペーンを通じて応援いたします。

キャンペーン名

家計と地球をスマートに！支出を整えて未来を救う循環キャンペーン

キャンペーン期間

2026年４月16日～2026年６月30日 23:59まで

キャンペーンサイト

https://tr.bizmotion.jp/ad/p/r?_site=1822&_article=438&_link=1139&_image=1272(https://tr.bizmotion.jp/ad/p/r?_site=1822&_article=438&_link=1139&_image=1272)

背景・目的

「TABETE」は“食の無駄（食品ロス）”を、「マネマッチ」は“お金の無駄（家計の不透明さ）”を解決するサービスとして、「無駄を省き、生活の質を向上させる」という共通の価値観のもとに今回のタイアップが実現しました。

昨今の物価高騰により、環境意識の高いTABETEユーザーの間でも「社会貢献を続けたいが、まずは日々の家計を守らなければならない」という切実な課題が浮き彫りとなっていました。

本キャンペーンでは、専門家による家計の最適化を通じて、これまで知らず知らずのうちに生じていた無駄な支出を「心と家計のゆとり」へと変えていきます。そこで生まれたゆとりを再び「レスキュー（食品購入）」に充てることで、経済的不安なく社会貢献を継続できる「循環型ライフスタイル」の構築を支援します。個人と社会がともに豊かになる持続可能な仕組み作りを推進し、より良い未来の実現に寄与してまいります。

企業マッチングについて

当社では、制作から広告運用・WEB集客、インサイドセールスまで一気通貫でご支援する中で、約100社の取引先が持つさまざまな経営課題をお伺いしています。

そのような知見を活かし、当社が独自に展開しているのがビジネスマッチング企画です。取引先各社が抱える課題に対し、相互的な解決が見込める別の取引先をご紹介・コーディネートすることで、折衝・企画の手間をかけずに具体的な取り組みをスピーディーかつ低コストでスタートできる環境をご提供しています。

「TABETE」と「マネマッチ」は共に「循環型ライフスタイル」を推進するサービスであり、当社もその理念に深く共感し、本キャンペーンの企画・推進を全面的にサポートしています。

タイアップ先の概要

会社名：株式会社コークッキング

代表取締役：川越 一磨

設立：2015年12月１日

所在地：埼玉県東松山市元宿１丁目29-17

会社URL：https://www.cocooking.co.jp/



会社名：Z企画株式会社

代表取締役CEO：尾崎 幸

設立：2025年１月８日

所在地：東京都中央区日本橋室町１丁目11番12号 水野ビル７階

会社URL：https://z-kikaku.studio.site/

会社概要

会社名：Linklet株式会社

代表取締役：渡邊 祐二郎

所在地：東京都豊島区東池袋１丁目25-８タカセビル

設立：2010年４月

会社URL：https://sfbc.co.jp/