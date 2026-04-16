おそろいのウェアを着てチームの「一体感が生まれた」が約56％！チームウェアづくりでこだわりたいポイントとは？

株式会社NEXER

■チームスポーツにおける「おそろいのウェア・ユニフォーム」の効果を調査

学校の部活動や社会人サークル、会社のイベントなど、チームで活動する場面は日常の中に数多く存在します。そうした場面で、おそろいのウェアやユニフォームを着た経験がある方も多いのではないでしょうか。

では実際に、おそろいのウェアにはどんな心理的効果があるのでしょうか。

また、チームでウェアを作るならどんなポイントにこだわりたいと思うのでしょうか。

ということで今回は株式会社笹倉スポーツ社と共同で、全国の男女500名を対象に「チームスポーツにおけるおそろいのウェア・ユニフォームの効果」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社笹倉スポーツ社による調査」である旨の記載

・株式会社笹倉スポーツ社（https://soccer.proshop-ss.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://soccer.proshop-ss.com/info-station/research-soccer-uniform-point）へのリンク設置

「チームスポーツにおけるおそろいのウェア・ユニフォームの効果に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月3日 ～ 4月6日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：学校・部活・社会人サークル・会社のイベントなどで、チームでおそろいのウェアやユニフォームを着た経験はありますか？

質問2：おそろいのウェアを着たとき、どんな気持ちの変化がありましたか？（複数回答可）

質問3：チームウェアやユニフォームの「デザイン」は、チームの士気やモチベーションに影響すると思いますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：チームでウェアやユニフォームを作るとしたら、特にこだわりたいポイントは何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■25.6％が、チームでおそろいのウェアやユニフォームを着た経験が「ある」と回答

まず、学校・部活・社会人サークル・会社のイベントなどで、チームでおそろいのウェアやユニフォームを着た経験があるかを聞いてみました。

結果は「ある」が25.6％、「ない」が74.4％でした。

全体の約4人に1人が、チームでおそろいのウェアやユニフォームを着た経験があることがわかります。部活動やサークル、社内イベントなど、さまざまな場面でチームウェアに触れた方がいるようです。

■おそろいのウェアを着て「チームの一体感が生まれた」が56.3％で最多

続いて、おそろいのウェアやユニフォームを着た経験がある方に、そのときどんな気持ちの変化があったかを聞いてみました。

最も多かったのは「チームの一体感が生まれた」で56.3％でした。

次いで「モチベーションが上がった」が28.9％、「所属意識が強くなった」が24.2％、「楽しかった」が21.1％と続きました。

おそろいのウェアには一体感やモチベーション向上など、ポジティブな心理効果が多く見られる結果となりました。

■59.6％が、デザインはチームの士気やモチベーションに「影響すると思う」と回答

続いて、全回答者に、チームウェアやユニフォームの「デザイン」がチームの士気やモチベーションに影響すると思うかを聞いてみました。

「とても思う」が13.4％、「やや思う」が46.2％で、合わせると59.6％の方がデザインは士気やモチベーションに影響すると考えていることがわかりました。一方「あまり思わない」は19.2％、「まったく思わない」は21.2％となりました。

チームの士気やモチベーションに影響すると思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

チームの士気やモチベーションに影響すると思う理由

・同じものを着ると帰属意識やチームワークに良い影響がでそうだから。（20代・男性）

・デザインがかっこいいと気持ちも上がるし、ユニフォームのようにかっこよく決めなきゃと思うから。（20代・女性）

・過去ダサいジャージを指定している学校があり、当時は生徒の士気が低かった体感があるため。（20代・女性）

・好きなデザインだとテンション上がるので何かしら影響はあると思う。（30代・女性）

・みんなで統一したデザインの服を身に着けることで一体感を感じられそうだから。（30代・女性）

・デザインがかっこいいユニフォームだと自信もって堂々と前向きにプレーできる印象があり、ある程度重要だと感じている。（40代・男性）

デザインが気持ちに与える影響は大きいようです。

かっこいい、おしゃれだと感じるデザインであればモチベーションが上がり、逆に気に入らないデザインだとテンションが下がってしまうという声が多く寄せられました。

見た目の印象が心理面に直結するという点は、チームウェアを選ぶうえで見逃せないポイントといえるでしょう。

■チームウェアでこだわりたいポイント、1位は「デザイン」で37.6％

続いて、全回答者に、チームでウェアやユニフォームを作るとしたら、特にこだわりたいポイントは何かを聞いてみました。

最も多かったのは「デザイン」で37.6％でした。

やはりウェアの見た目は最も気になるポイントのようです。

次いで「動きやすさ」が12.8％、「チームらしさが出ること」が10.0％と続きました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「デザイン」と回答した方

・デザイン性が高いほうが愛着も湧くと思うから。（30代・女性）

・見た目の印象やかっこよさでチームのモチベーションや一体感に直結するから。（30代・男性）

・デザインが良いものでなければ、着ていて楽しくないため。（30代・女性）

「動きやすさ」と回答した方

・動きにくいとパフォーマンスに影響があるから。（20代・男性）

・動きにくかったら嫌なので、着たくなくなってしまう。（30代・女性）

・ユニフォームのデザインより、運動をするんだから、動きやすいかどうかが優先だと思うからです。（40代・女性）

「チームらしさが出ること」と回答した方

・ユニフォームはそのチームの特徴であり、見たらこのチームとわかる象徴にもなるのでチームらしさは必要だと思うから。（20代・女性）

・チームとしての個性を出すために。（40代・男性）

・チームの個性を表現したいから。（40代・男性）

デザインにこだわりたいという声が圧倒的に多い一方で、動きやすさを重視する方は「パフォーマンスへの影響」を理由に挙げており、実用面も見逃せないことがわかります。

また、チームらしさを大切にする方からは「見たらこのチームだとわかる象徴になる」といった声があり、ウェアがチームのアイデンティティを表現するものとして捉えられていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、おそろいのウェアを着た経験がある方の56.3％が「チームの一体感が生まれた」と感じており、約6割がデザインはチームの士気やモチベーションに影響すると回答しました。

チームウェアを作る際にこだわりたいポイントとしては「デザイン」が37.6％で最多となり、次いで「動きやすさ」「チームらしさが出ること」が上位に挙がっています。

チームでウェアやユニフォームの制作を検討する際は、メンバーが気に入るデザインであることに加え、動きやすさや素材にも配慮することで、より一体感のある活動につながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社笹倉スポーツ社による調査」である旨の記載

・株式会社笹倉スポーツ社（https://soccer.proshop-ss.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://soccer.proshop-ss.com/info-station/research-soccer-uniform-point）へのリンク設置

【株式会社笹倉スポーツ社について】

ショップ名：サッカー＆フットサル専門店 HAT TRICK

販売責任者：井澤 政樹

営業所所在地：〒770-0212 徳島県 板野郡 松茂町中喜来字群恵157-3

電話番号：088-699-6580（IT事業部直通）

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作