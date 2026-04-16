感覚が溶け込むファンタジーライフRPG『AZUREA-空の唄-』リリース四周年記念イベント多数開催！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中のゲームアプリ【感覚が溶け込むファンタジーライフRPG『AZUREA-空の唄-』】が、2026年4月にリリース四周年を迎えたことをお知らせいたします。

この節目を記念し、ゲーム内では限定報酬や特別なイベントを多数ご用意。これから始める方にも、久しぶりにプレイする方にも楽しんでいただける四周年を展開いたします。

◆アズレア四周年イベント開催

『AZUREA-空の唄-』四周年では、プレイヤーの皆様に向けて、豪華なログインボーナスや限定アイテムを多数ご用意しています。

期間中は、人気スキンを含む複数の外観装備が手に入るほか、四周年限定の特別な乗り物も登場。見た目のカスタマイズやコーディネートの楽しさを、これまで以上に体験いただけます。

アズレアならではの美しい世界観とキャラクター表現を、この機会にぜひお楽しみください。

◆四周年記念ライド｜【4thアニバ玄鯨】＆ネコライド二種プレゼント

アズレアを代表する『玄鯨（げんくじら）』が可愛らしいライドになって登場します。

四周年を記念するこのライドは、4月20日のサインインイベントですべてのプレイヤーにプレゼント。更に4月23日から28日までの連続サインインイベントでアイテムを集めると、可愛らしいライド『ネコギフト』も獲得可能！4月29日には加えてライド『ネコの恩返し』も獲得できます。フィールドでの移動や撮影シーンをより印象的に演出し、冒険の時間そのものを彩るライドたちを獲得して、共にアズレアの広大な地を旅しましょう！

◆四周年記念イベント｜スキン10着プレゼント

四周年を記念し、人気スキンを含む外観アイテム10着をプレゼント！4月16日からゲーム内特設イベントページにてお受け取りいただけます。

『アリス』や『ハロウィン』など人気スキンをはじめ、アズレアならではの華やかな衣装や多彩なスタイルを一度に楽しめるラインナップ。キャラクターの見た目を自由に変化させながら、自分だけのコーディネートをお楽しみください！

◆公式Xイベント

公式X（旧Twitter）では、四周年を記念した各種キャンペーンを実施いたします。

キャラクターメイクやゲーム内スクリーンショットの投稿を対象としたキャンペーンでは、参加者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント予定です。

また、リポストキャンペーンも同時開催し、より多くの方に四周年の魅力をお届けします。

四周年の記念に、ぜひご参加ください。

▼公式X▼

https://twitter.com/Azurea_sorauta

◆四周年記念 新サーバー『緋色楽園』開設

四周年を記念し、新サーバー『緋色楽園』がオープンしました。

UR英霊ガチャや羽召喚ガチャに使えるチケットを始め、豊富なログインボーナスをご用意。これからプレイを始める方や、久しぶりにログインする方でも快適にプレイができ、新たな仲間とともにアズレアの世界での冒険を始める絶好の機会となっています。

この機会に、新たな冒険をぜひお楽しみください。

◆はじまりのはじまり

誰も見たことのない心躍る冒険の旅が今、 ここから幕を開けます。





◆ゲーム概要

ゲームタイトル ：AZUREA-空の唄-

ジャンル ：感覚が溶け込むファンタジーライフRPG

対応OS ：iOS / Android/ エミュレーター

価格 ：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

権利表記 ：(C)Zlongame Co., LTD. (C)NetEase Games

公式サイト ：http://azurea.zlongame.co.jp/

公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/Azurea_sorauta



◆紫龍株式会社Zlongame

・公式ホームページ ：https://www.zlongame.co.jp/

・公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/Zlongameoffical