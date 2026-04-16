株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、2026年7月1日付でIR支援事業を行う株式会社リンクソシュールとジャパンストラテジックファイナンス株式会社を統合することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本再編は、当社が100％出資をしている完全子会社同士の統合となります。

グループ会社再編の背景

今回、業務の効率化やさらなる連携強化を推進すべく、組織開発DivisionのIR支援事業において、それぞれ事業統合を行うこととしました。ジャパンストラテジックファイナンスの機関投資家データベースおよび動画配信技術とリンクソシュールのコーポレートブランディングにおける総合力を融合することで、日本企業の持続的な企業価値向上支援を強化することを目指しております。

統合の内容

【統合するグループ会社】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6682/table/592_1_b3b9d914d79454292a1ba44caa534c65.jpg?v=202604160851 ]

【新会社の概要】

（1）商号 ：株式会社リンクソシュール

（2）存続会社 ：株式会社リンクソシュール

（3）役員体制 ：取締役会長 小笹 芳央

代表取締役社長 白藤 大仁

取締役 大野 俊一

取締役 坂下 英樹

取締役 砂川 祐恵

取締役 堀場 俊史

取締役 松田 佳子

監査役 栗山 博美

（4）本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション