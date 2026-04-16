QuizKnockの後輩VTuber「AlmaZarQ（あるまざーく）」所属の4名が活動1周年！　本日4月16日（木）にグッズ販売、コラボ雑談配信をいたします

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）に所属するVTuber「AlmaZarQ（あるまざーく）」の「夢川夢（ゆめかわ ゆめ）」「羽流ぴょこ（はねる ぴょこ）」「解問ハテナ（ときとう はてな）」「狐灯魂文字麿（ことだまの もじまろ）」の4名が、本日4月16日（木）に活動1周年を迎えました。

1周年を記念して、12時からオリジナルグッズの販売、22時からは4名のコラボ雑談配信を予定しています。

1周年記念グッズとして、新規描き下ろしビジュアルを使用したアクリルボードを販売。4名が一緒に楽しく勉強している様子が描かれています。

さらに、以前所属していたグループの解散後、2026年1月23日より新グループ「AlmaZarQ」として活動を再開したことを記念し、メンバーそれぞれのメインビジュアルを使用したアクリルスタンドと缶バッジも同時販売。

こちらのグッズは、通販サイト「QurioStore」で購入ができますので、ぜひご確認ください。

QurioStoreページはこちら：https://quriostore.com/collections/almazarq-all

加えて、本日4月16日（木）22時から、4名のコラボ雑談配信を予定しています。1年間を駆け抜けたメンバーたちが、活動の振り返りや、これからの活動への思いなどを語ります。

待機所はこちら：https://www.youtube.com/live/0q8AHkysp1A

これからの4名の活躍にぜひご注目ください！

＜グッズ概要＞

■もゆはぴ1周年記念アクリルボード

・4月28日（火）までの受注販売

・発送時期は6月上旬以降予定

※「もゆはぴ」は4人の頭文字をとった4人の愛称

■(Re)Starter Goods

・アクリルスタンドと缶バッジ

・常設販売

・初回発送は6月上旬以降予定 ※それ以降にご注文の場合は順次発送

購入サイト：https://quriostore.com/collections/almazarq-all

AlmaZarQ（あるまざーく）とは

AlmaZarQ（あるまざーく） は 「"キニナル"から始まる キミと世界を遊ぶ旅」 をテーマに、日常をより楽しめるようになる知識やコンテンツを世界に広めていくことを目指すVTuberグループです。

QuizKnockの後輩としてデビューし、現在4名が活動中です。

AlmaZarQ公式ページ：https://baton8.notion.site/baton-VTuber-2c681ed458ef80ada24ee48d3880319c

AlmaZarQ公式X：https://x.com/AlmaZarQ

メンバー

・夢川夢（ゆめかわ ゆめ）

優しくてニコニコ、みんなのわがままに付き合うしっかり者の生徒会長。 ただ、完璧そうに見えて、生徒会室の片付けをしたことがないとの噂も...？かわいい顔をしているが、その性別は誰も知らない。

YouTube：https://www.youtube.com/@Yume_Yumekawa

X (Twitter)：https://x.com/YumekawaYume25

・羽流ぴょこ（はねる ぴょこ）

いつでも元気でトーク全開！ムードメーカー的存在なギャル。ちょっと小生意気なとこもあるが、実は義理堅くてストイック。

YouTube：https://www.youtube.com/@HaneruPyoko

X (Twitter)：https://x.com/hanerupyoko

・解問ハテナ（ときとう はてな）

異世界からやってきた、クイズが大好きな留学生。元々いた世界でクイズ王になった後、こちらの世界でもクイズ王になろうと勉強中。

YouTube：https://www.youtube.com/@TokitoHatena

X (Twitter)：https://x.com/TokitoHatena

・狐灯魂文字麿（ことだまの もじまろ）

漢字が好きで、研究者を目指して日々勉強している。試験の点数は良いが、効率重視で授業や課題は割とサボるので、成績はあまり良くないタイプ。

YouTube：https://www.youtube.com/@Kotodamano_Mojimaro

X (Twitter)：https://x.com/mojimaro_ktdm

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/