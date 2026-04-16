【JAF香川】「第10回 花水木フェスタ」にて交通安全啓発を実施します！
一般社団法人 日本自動車連盟
チラシ
シートベルトコンビンサー
長浜ラーメン無料券
特製だし醤油「笑油」2本セット
瓦クランチチョコ5本入り
ギフトカード
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部（支部長 灘波 順一）は、2026年4月18日（土）に伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）で開催される「第10回 花水木フェスタ」にて交通安全啓発活動をおこないます。
チラシ
花水木フェスタは地域の皆様に愛され、親しまれている華やかな春のイベントです。
ステージパフォーマンスをはじめ、地域のグルメやキッチンカー、働く車などが出展され、JAFはシートベルトの大切さを知っていただくため、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる車両を使用して啓発をおこないます。
【出展概要】
日時：4月18日（土）10：00～14：40
場所：伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）
内容：シートベルトコンビンサー
※時速約5kmでの衝突実験を通じてシートベルトの重要性を学べる。
シートベルトコンビンサー
また、イベント内でJAF会員限定の抽選会を実施します。
JAFアプリクーポン提示で、すてきな賞品が当たる抽選会に参加できます。
日時：4月18日（土）10：00～14：40
場所：伏石中央公園内 JAFブース
内容：JAFアプリクーポンを提示で抽選会に参加可能
※1回限り有効
※なくなり次第終了
対象：JAF会員の方
問合せ先：JAF香川支部 TEL:087-867-8411
（平日10:00～17:00/土日祝休）
【抽選会の景品紹介】
長浜ラーメン無料券
長浜ラーメン一竜
特製だし醤油「笑油」2本セット
こだわり麺や
瓦クランチチョコ5本入り
宗家くつわ堂
ギフトカード
JRホテルクレメント高松
▼ 詳細は「JAF香川 ご当地情報」を検索、または下記URLおよび二次元コードよりご確認ください。
【URL】
https://jaf.link/2026hanamizuki
◀【二次元コード】