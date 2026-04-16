【JAF香川】「第10回　花水木フェスタ」にて交通安全啓発を実施します！

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一般社団法人　日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部（支部長 灘波　順一）は、2026年4月18日（土）に伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）で開催される「第10回　花水木フェスタ」にて交通安全啓発活動をおこないます。



チラシ

花水木フェスタは地域の皆様に愛され、親しまれている華やかな春のイベントです。


ステージパフォーマンスをはじめ、地域のグルメやキッチンカー、働く車などが出展され、JAFはシートベルトの大切さを知っていただくため、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる車両を使用して啓発をおこないます。


【出展概要】

日時：4月18日（土）10：00～14：40


場所：伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）


内容：シートベルトコンビンサー


　　　※時速約5kmでの衝突実験を通じてシートベルトの重要性を学べる。





シートベルトコンビンサー

また、イベント内でJAF会員限定の抽選会を実施します。


JAFアプリクーポン提示で、すてきな賞品が当たる抽選会に参加できます。



日時：4月18日（土）10：00～14：40


場所：伏石中央公園内　JAFブース


内容：JAFアプリクーポンを提示で抽選会に参加可能


　　　※1回限り有効


　　　※なくなり次第終了


対象：JAF会員の方


問合せ先：JAF香川支部 TEL:087-867-8411


（平日10:00～17:00/土日祝休）





【抽選会の景品紹介】


長浜ラーメン無料券

長浜ラーメン一竜




特製だし醤油「笑油」2本セット

こだわり麺や




瓦クランチチョコ5本入り

宗家くつわ堂




ギフトカード

JRホテルクレメント高松




▼ 詳細は「JAF香川 ご当地情報」を検索、または下記URLおよび二次元コードよりご確認ください。




【URL】


https://jaf.link/2026hanamizuki




◀【二次元コード】