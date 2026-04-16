【JAF香川】「第10回　花水木フェスタ」にて交通安全啓発を実施します！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部（支部長 灘波 順一）は、2026年4月18日（土）に伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）で開催される「第10回 花水木フェスタ」にて交通安全啓発活動をおこないます。

チラシ

花水木フェスタは地域の皆様に愛され、親しまれている華やかな春のイベントです。

ステージパフォーマンスをはじめ、地域のグルメやキッチンカー、働く車などが出展され、JAFはシートベルトの大切さを知っていただくため、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる車両を使用して啓発をおこないます。

【出展概要】

日時：4月18日（土）10：00～14：40

場所：伏石中央公園（香川県高松市伏石町2077）

内容：シートベルトコンビンサー

※時速約5kmでの衝突実験を通じてシートベルトの重要性を学べる。

また、イベント内でJAF会員限定の抽選会を実施します。

シートベルトコンビンサー

JAFアプリクーポン提示で、すてきな賞品が当たる抽選会に参加できます。

日時：4月18日（土）10：00～14：40

場所：伏石中央公園内 JAFブース

内容：JAFアプリクーポンを提示で抽選会に参加可能

※1回限り有効

※なくなり次第終了

対象：JAF会員の方

問合せ先：JAF香川支部 TEL:087-867-8411

（平日10:00～17:00/土日祝休）

【抽選会の景品紹介】

長浜ラーメン無料券

長浜ラーメン一竜

特製だし醤油「笑油」2本セット

こだわり麺や

瓦クランチチョコ5本入り

宗家くつわ堂

ギフトカード

JRホテルクレメント高松

▼ 詳細は「JAF香川 ご当地情報」を検索、または下記URLおよび二次元コードよりご確認ください。

【URL】

https://jaf.link/2026hanamizuki

◀【二次元コード】