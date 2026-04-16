【ステラ マッカトニー × H&M】約20年ぶりのタッグ、話題のコレクションがついに発売。

H&MStella McCartney H&M

昨年、今回のコラボレーションを発表してから、話題沸騰のステラ マッカートニー × H&Mコレクションの全貌がついに明らかとなります。世界的なデザイナーでサステナビリティの先駆者でもあるステラ・マッカートニーと初めてタッグを組んでから約20年ぶりのコラボレーションとなりました。最初の「ステラ マッカートニー × H&M」コラボレーション（H&Mにとって2番目のデザインコラボレーション）は、2005年11月に発売されており、今回のコレクションで２度目となります。

本コレクションのキャンペーンページは4/27に公開を予定しております。

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/ladies/shop-by-feature/2023-stella-mccartney-hm.html

左：H&M クリエイティブ・アドバイザー アン・ソフィー・ヨハンソン（Ann-Sofie Johansson） 右：ステラ・マッカートニー（Stella McCartney）

今回のステラ マッカートニー × H&Mコレクションは、伝統を継承しており彼女が25年にわたる歴史の中で生み出した名作を振り返り、次世代を見据えた先進的なビジョンを、アパレルやアクセサリーに凝縮しています。

過去と現在を融合させ、オーバーサイズのシャツ、流れるようなシルエットのトレンチコート、シャープなテーラードジャケットといった現在も愛されるシグネチャーアイテムと、ジュエリーをあしらったプリントやスローガン入りのトップスなど、ステラの初期のアーカイブから選ばれた遊び心あふれるアイコニックなヒット作を組み合わせています。

Stella McCartney H&M: ブレザー \32,999Stella McCartney H&M: トレンチコート \29,999Stella McCartney H&M: トップス \3,999 ジーンズ \12,999Stella McCartney H&M: フーディー \7,999 ジーンズ \16,999

「このコレクションは、私自身のファッションの歴史をたどる旅だと捉えています。現代の定番アイテムと、私がかつて愛したアイテムが見事に融合しており、ファッションの世界に初めて足を踏み入れた頃の姿や、私のシグネチャー・スタイルがどのように発展してきたかを映し出しています。遊び心があり、力強く、きらめきに満ち、喜びにあふれ、洗練されています。」

ステラ・マッカートニー

Stella McCartney H&M: ジャケット \24,999 トラウザー \16,999

注目アイテムには、首元にステラのシグネチャーであるファラベラ・チェーンをあしらったリブ編みのドレスやトップス、そして裾へとループ状に広がるケープのような袖が、布地が優雅に広がるようなシルエットを演出するロングのホワイトガウンなどが含まれます。

Stella McCartney H&M: ドレス \24,999Stella McCartney H&M: ドレス \29,999

さらに、煌めくパーティーウェア、セットアップのジャケットとトラウザーズ、大胆なアーカイブのチェリープリントをあしらったメッシュのドレスやブラウスもラインナップされています。

Stella McCartney H&M: ドレス \24,999Stella McCartney H&M: ウェストコート \12,999 ブレザー \29,999Stella McCartney H&M: ブラウス \14,999 ネックレス \9,999Stella McCartney H&M: ドレス \29,999 ローファー \19,999

バッグの種類も豊富に取り揃えており、ブランドロゴ入りショルダーバッグやトートバッグ、アイコンのファラベラチェーンディテールが特徴のバッグなど、全6スタイルから選ぶことができます。ファラベラ・チェーンのディティールはアクセサリーやシューズにも取り入れられており、ブランドのアイデンティティを強く感じられるアイテムとなりました。チェーンはリサイク金属を使用しており、グッズにも彼女の細やかなサスティナビリティ精神が感じられます。

Stella McCartney H&M: ショルダーバッグ \24,999

Stella McCartney H&M: トートバッグ \16,999

Stella McCartney H&M: クラッチバッグ \6,999

Stella McCartney H&M: ハンドバッグ \14,999

Stella McCartney H&M: ネックレス \9,999

Stella McCartney H&M: バッグチャーム H&M: ネックレス \3,999

Stella McCartney H&M: ローファー \19,999

Stella McCartney H&M: パンプス \24,999

今回のコレクションでは、リサイクル素材やオーガニックコットン、RWS基準の認証を受けたウールを優先的に採用したり、工業用トウモロコシや再生植物油といった原料をコーティング素材に革新的に活用している点も特徴の一つです。認証済みのオーガニックコットンも使用されており、その中にはROC(TM)認証コットンを使用したアイテムも含まれています。

使用されているウールはすべて、RWS（Responsible Wool Standard）の認証を取得しています。ガラスビーズ一つにおいても、リサイククルガラスを80%のガラスビーズを使用するなど、今だけでなく未来を見据えたステラのサスティナビリティ精神が強く反映させております。

Stella McCartney H&M: ブレザー \32,999 ボディースーツ \24,999

また、ロンドンでサム・ロックが撮影した、レネー・ラップ、アンジェリーナ・ケンドール、アドワ・アボアが出演するキャンペーンビジュアルも公開されております。遊び心がありながらも自然体で、過去と未来と未来が融合されています。「&Stella」がこの特別なコラボレーションビジュアルのキャッチコピーとなっています。「&Here」「&Now」「&Me」「&You」と多様な形で再解釈されたこの言葉は、つながりや思いやり、そして「今」という瞬間だけでなく、過去、現在、未来へと響く生き方についてのメッセージとなっています。

Stella McCartney H&M

Stella McCartney H&MStella McCartney H&M

「ステラは常にファッションに対して大胆なビジョンを持ってきました。このコレクションは、若くして既成概念を打ち破った存在から、時代を超えたデザインの巨匠へと至る彼女の軌跡をたどるものです。コレクションのすべてのアイテムが魅力的であり、ユニークで大胆な物語を語っています」H&M クリエイティブ・アドバイザー / アン・ソフィー・ヨハンソン

H&Mデザイナーコラボレーションについて

H&Mは2004年に、当時シャネルのクリエイティブディレクターであったカール・ラガーフェルドとの初のコラボレーション・デザイナーコレクションを発表しました。この取り組みは、世界屈指のデザイナーやブランドによるファッションを手頃な価格で提供し、優れたデザインは価格を超えるという信念を確立することで、ファッション業界に革命をもたらしました。過去21年間、H&Mは業界屈指の有名デザイナーたちとコラボレーションを行い、各コラボレーションは、ゲストデザイナーの価値観や信念を反映したユニークなものでした。

過去のデザイナーコラボレーション：

カール・ラガーフェルド（2004年）

ステラ・マッカートニー（2005年）

ヴィクター＆ロルフ（2006年）

ロベルト・カヴァリ（2007年）

コム・デ・ギャルソン・バイ・川久保玲（2008年）

マシュー・ウィリアムソン（2009年春）

ジミー・チュウ（2009年秋）

ソニア・ リキエル（2010年春）

ランバン（2010年秋）

ヴェルサーチ（2011年）

マルニ（2012年春）

メゾン・マルタン・マルジェラ（2012年秋）

イザベル・マラン（2013年）

アレキサンダー・ワン（2014年）

バルマン（2015年）

KENZO（2016年）

Erdem（2017年）

Moschino（2018年）

Giambattista Valli（2019年）

Simone Rocha（2021年）

Mugler（2023年春）

Rabanne（2023年秋）

グレン・マーティンス（2025年秋）

ステラ・マッカートニー（2026春）

コレクション詳細

発売日：2026年5月7日(木)

商品型数：ウィメンズウェア全56型

商品価格帯：3,999円～34,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M渋谷店、新宿店、梅田店および公式オンラインストア(hm.com)