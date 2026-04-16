東京ディズニーシー(R) 25周年をテーマにした特別塗装機「JAL Jubilee Express」が6月4日（木）より国内線に就航

株式会社オリエンタルランド

日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO：鳥取三津子、以下「JAL」）と、株式会社オリエンタルランド（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長（兼）COO：高橋渉）は、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念して、6月4日（木）より、特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング737-800型機）を国内線で運航開始します。

「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド(R)開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生する特別塗装機です。東京ディズニーシーが開園した2001年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で7回目となります。

今回の特別塗装は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そして東京ディズニーシーのシンボルでもあるアクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれています。さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施されます。25周年の祝祭感を味わいながら特別塗装機「JAL Jubilee Express」で素敵な空の旅をお楽しみください。

「JAL Jubilee Express」の概要

◆機 材 ： ボーイング737-800型機（機体番号：JA339J）

全長：39.5ｍ/全高：12.5ｍ/全幅：35.8ｍ、座席数：165席

（クラスJ：20席、普通席：145席）

◆就航路線 ： ボーイング737-800型機運航路線

※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトで公開します。

◆初 便 ： 2026年6月4日（木）

◆運航期間 ： 2026年6月4日（木） ～ 2027年4月頃まで運航予定

詳細につきましては、JAL Webサイトでご覧いただけます。

URL ：

https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/jubilee-jet/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=02_dom_jubiliejet(https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/jubilee-jet/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=02_dom_jubiliejet)

◆機内品：

〈ヘッドレストカバー〉

※ヘッドレストカバーはお持ち帰りいただけません。

※設置は期間内に終了となる場合があります。

〈紙コップ〉

デザイン3種（ご提供時、コップのデザインはお選びいただけません。）

※無くなり次第、提供は終了となります。

◆ご搭乗記念プレゼント

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン3種

※1回のご搭乗につき、お一人様1枚となります。

（ランダムでの配布となります。デザインはお選びいただけませんので予めご了承ください。）

※無くなり次第、配布は終了となります。

表面（3種類）裏面

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

2026年4月15日（水）～2027年3月31日（水）

2026年9月4日に25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/

※画像はすべてイメージです (C)Disney