ガイアックス、「キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026」ファイナリストに選出

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、パーソルキャリア株式会社が運営事務局を務める「キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026」（審査委員長：伊藤 邦雄 一橋大学 CFO教育研究センター長）において、中堅・中小企業の部 ファイナリストに選出されましたのでお知らせいたします。

本アワードは、はたらく個人の自律的な成長により企業の持続的な価値向上を目指す取り組みを実践する企業を表彰するもので、第4回となる2026年度は68社・団体が入賞。ファイナリストに選出された17社の中から、最優秀賞（5部門）およびグランプリが、2026年5月12日（火）14:00より東京ミッドタウン八重洲にて開催される表彰式で発表されます。

■ 「キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026」とは

キャリアオーナーシップとは、個人が自分のキャリアに対して主体性（＝オーナーシップ）を持ち、自律的に行動していくことを指します。「はたらく」をとりまく環境が急速に変化する中、企業が画一的なキャリアパスを用意するのではなく、個人が主体的にキャリアを形成し、その力を企業や社会の成長へとつなげていく関係性が求められています。

「キャリアオーナーシップ経営 AWARD」は、こうしたキャリアオーナーシップ人材を「可視化する（見える）」「増やす」「経営や事業とつなぐ」の3つの視点を実践し、個人と企業の新しい関係づくりを推進する企業を表彰するアワードです。

審査委員には、伊藤 邦雄 一橋大学 CFO教育研究センター長のほか、人的資本の最大化や人事変革の実践に取り組む有識者で本アワードの実行委員長である法政大学キャリアデザイン学部・大学院 田中 研之輔教授、キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム事務局などが審査を行いました。

▶ キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026 公式サイト：

https://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/index.html

▶ キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026 キャリアオーナーシップ経営を推進する68社・団体を選出 ～はたらく個人の自律的な成長により、事業の持続的な価値向上を目指す取り組み（キャリアオーナーシップ経営）を実践する企業を表彰～（2026年4月16日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001018.000022215.html

■ 審査委員のご紹介 （敬称略）

伊藤 邦雄：一橋大学 CFO教育研究センター長（本アワード 審査委員長）

有沢 正人：いすゞ自動車株式会社 常務執行役員元CHRO人事部門EVP／HR GENESIS株式会社 代表取締役

高倉 千春：高倉&Company合同会社 共同代表 Co-CEO

森本 千賀子：株式会社morich 代表取締役All Rounder Agent

田中 研之輔：法政大学 キャリアデザイン学部・大学院教授（本アワード 実行委員長）

真坂 晃之：エーザイ株式会社 執行役 チーフＨＲオフィサー兼コーポレートコミュニケーション担当兼サステナビリティ担当兼総務担当

※所属・役職は2026年1月時点。

■ ガイアックスの取り組み

ガイアックスは「人と人をつなげる」をミッションに掲げ、ソーシャルメディアマーケティング支援、スタートアップスタジオ（起業家輩出）、Web3・DAOの3領域で事業展開するスタートアップスタジオです。画一的な評価・報酬制度に依存せず、社員一人ひとりが自身のライフミッションを起点にキャリアを設計する「個人の情熱を経営のエンジンに変える仕組み」を経営の中核に据えています。

ガイアックスが取り組む独自の3つの施策

1. マイルストーンセッション（MSS）- 報酬は自分で提案！？報酬・目標の自己提案制度

四半期に一度、社員自身が「次の3ヶ月の目標」と「自らの報酬」を提案し、上司は評価者ではなくコーチ・投資家として伴走します。本人の人生のゴール（ライフワーク）を基軸に仕事内容・報酬を設計し、ベストケース・ノーマルケース・ワーストケースで事前に宣言。実際の成果と照合して自動的に報酬が決まる仕組みです。

この取り組みは2026年1月にTBSテレビ「THE TIME,」でも取り上げられ、「令和の新しい働き方」として注目を集めました。

▶TBSテレビ「THE TIME,」での詳細：

https://www.gaiax.co.jp/blog/next-workstyle/

2. 情報の徹底公開 - SNSと同じ。会議も数字も、ぜんぶ見える、情報はフラットでオープン！他部署の議事録も予算進捗も読みたい放題

全社の財務状況、各種会議の議事録を全社員に公開し、意思決定プロセスを透明化。個人が経営者と同じ情報量を持ち、真のオーナーシップに基づく判断ができる環境を整備しています。

▶ ガイアックスのカルチャー「フリー・フラット・オープン」：

https://www.gaiax.co.jp/culture/

3. カーブアウト制度 - 起業も投資も当たり前の時代に対応！部署ごと独立！株式を持って運営

社内事業を社員自身が分社化・独立（カーブアウト）させる権利を制度化。キャリア自律の出口を社内に限定せず、社会全体での価値創造へとつなげる仕組みです。これまでに卒業生・インターン出身者が創業・経営に携わる上場企業は6社（うちカーブアウトを経て上場した企業は2社）。卒業生への投資活動を通じ、人的資本投資が直接的に企業価値向上につながっています。

▶ カーブアウトオプション制度の詳細：https://www.gaiax.co.jp/entrepreneurship/carveout-option/

▶ カーブアウト・オプション制度が『WORK DESIGN AWARD 2021』エンプロイーベネフィット部門賞を受賞：https://www.gaiax.co.jp/blog/work-design-award-2021/

▶ 「人材流出」を前提にした会社づくり - Gaiaxがカーブアウトをやめない理由：

https://www.gaiax.co.jp/blog/company-building-with-talent-mobility/ (https://www.gaiax.co.jp/blog/company-building-with-talent-mobility/)

■ 実績・社会的インパクト

これらの取り組みにより、ガイアックスは、2024年に、経営思想家No.1評価（WSJ）のゲイリー・ハメル教授（ロンドン・ビジネススクール）らが運営に携わる「ZeroDX Award 2024」Emerging Excellence Award を受賞。官僚主義やヒエラルキーを打破する経営を行う企業を世界から選出するこのアワードにおいて、ガイアックスは「人々の情熱と才能を解き放つことで何が可能になるかを示す、輝かしい例」と評価されました。

▶ ZeroDX Award 受賞の詳細：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000733.000003955.html

▶ 紹介記事：Gaiax: A publicly listed “community” of entrepreneurs

https://business-ecosystem-alliance.org/2024/10/16/gaiax/

また、Great Place to Work(R) Institute Japan が実施する「働きがいのある会社」ランキングにおいて、従業員100～999名部門で6年連続ベストカンパニーに選出されています（2011～2016年度）。Great Place to Work(R)は、世界約150ヶ国で従業員意識調査を行い「働きがいのある会社」の認定・ランキングを発表する世界最大規模の調査機関であり、マネジメントと従業員との間の「信頼」や、一人ひとりの能力が最大限に活かされているかを評価基準としています。

また、「会社に雇用される」という概念を超え、個人が社会に対して主体的に価値を提供する姿は、日本における「新しい働き方」のモデルケースとして多くのメディアや専門家団体からも注目されています。

■ 元教師から学生起業家まで、ガイアックスで働く人たち

ガイアックスでは、自らの情熱を言語化し、会社の経営資源を主体的に活用しながら事業をリードする多様な人材が活躍しています。学生起業家としてすでに自身の会社を経営しながら、ガイアックスの子会社代表・社長室メンバーとしても活動するメンバーや、元高校教師から転身し「頑張れば頑張るほど、適正な報酬が得られる」環境に魅力を感じて活躍するメンバーなど、従来の「就社」の枠を超えた多様なキャリアが共存しています。

▶ 学生起業家がガイアックスで働く理由：https://www.gaiax.co.jp/blog/student-entrepreneur/

▶ 社会人驚きの複業！学生×地方創生、金融、M&A、美容と４つの領域でパラレルキャリア：

https://www.gaiax.co.jp/blog/parallel-career-strategy/

■ 採用情報 - 「自分の人生を経営する」仲間を募集

ガイアックスでは、自分の人生を経営し、社会に価値を還元する「オーナーシップ人材」を募集しています。上田代表は「現代の社会システムに、サヨナラを。」というメッセージを掲げ、従来の「就社」ではなく、個人の情熱と事業を接続させる新しい働き方を提唱しています。

ガイアックスには、1年目で事業責任者・5年目で執行役に就任したメンバー、20代でCTO・テックリードとしてキャリアを築くエンジニア、自身の会社を持ちながらガイアックスの子会社代表も兼任する学生起業家など、「自分の仕事は自分で創る」カルチャーのもとで多様なキャリアを歩むメンバーが集まっています。

【募集職種】

▶ 新卒採用・ビジネス職：https://www.gaiax.co.jp/careers/graduates-business/

▶ 新卒採用・エンジニア職：https://www.gaiax.co.jp/careers/graduates-engineer/

▶ インターン募集：https://www.gaiax.co.jp/careers/intern/

▶ 中途採用・業務委託：https://www.gaiax.co.jp/careers/midcareer/

【メンバーインタビュー（一部抜粋）】

▶ 想いを事業にのせて。1年目で事業責任者、5年目で執行役へ：

https://www.gaiax.co.jp/blog/executive-officer-in-5-years/

▶ 「自分の仕事は自分で創る」──新メンバーが語るGaiaxでの歩み方：

https://www.gaiax.co.jp/blog/design-your-own-work/

▶ 20代でCTO・テックリードは当たり前。エンジニアのキャリア事例7選：

https://www.gaiax.co.jp/blog/cto-engineer-career/

▶ 採用情報：https://www.gaiax.co.jp/careers/

株式会社ガイアックス概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/