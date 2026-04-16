淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、未就学児のお子様を対象とした体験型イベント「ぼくとわたしの冒険デビュー2026」を、2026年4月17日（金）から7月6日（月）までの期間限定でいよいよ開催いたします。 本イベントでは、アトラクションにご入場された未就学児のお子様が、冒険の途中で「オノコガルドの町」にいる「占い師」に「はじめての冒険です！」と伝えることで、新デザインの「勇者のたまごステッカー」をプレゼントいたします。

今回のステッカーは、やさしい色合いと親しみやすいデザインで、“はじめての冒険”を記念する特別仕様となっており、お子様の成長の一歩を形に残すことができます。 小さなお子様でも安心して挑戦できる内容となっており、ご家族で一緒に楽しめる体験イベントです。 はじめての冒険には、思い出がいっぱい。ドキドキワクワクの「ドラゴンクエスト」の世界へ、ぜひ一歩踏み出してみませんか。

■未就学児のお子様を対象とした体験型イベント 「ぼくとわたしの冒険デビュー2026」

開始： 2026年4月17日（金）～7月6日（月） 場所： 「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町 対象： いずれかのアトラクションチケットにてご入場された、未就学児（6歳以下）のお子様 ※４歳以下は入場料無料 ※４歳以下のお子様の場合、同伴の方がチケットを購入されたお客様 内容： イベント期間中、対象のお子様がアトラクションエリア内「オノコガルドの町」にいる占い師に「はじめての冒険です！」と伝えると、新デザインの「勇者のたまごステッカー」をプレゼント。 “はじめての冒険の証”を身につけて、物語の世界をより一層お楽しみいただけます。 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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