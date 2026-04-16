プリザーブドフラワー専門店「フルールドゥマカロン」(所在地：大阪府大阪市西区新町1-14-41、代表：竹内 利花)は、2026年の母の日(5月10日)に向け、お母さまへの感謝を形にしたいすべての方へ、特別なキャンペーンをお届けします。フォトフレーム商品をご注文いただいたお客様に、お送りいただいたお写真を印刷し、フレームにセットしたままご希望のお届け先へお届けするサービスを、期間限定で無料にてご提供いたします。





キャンペーンサイト： https://dojimakadan.jp/mother





様々なお色味のフォトフレームをご用意。お母さまにぴったりなプレゼントが見つかります。





通常500円(別途)にてご案内しているサービスですが、この母の日に、少しでも多くの方が大切なお母さまへ心のこもった贈り物を届けられるよう、フルールドゥマカロンからの感謝の気持ちとしてご提供することにいたしました。









■キャンペーン概要

期間 ： 2026/04/16(木)～2026年5月8日(金)23：59まで

対象 ： フォトフレーム商品をご注文いただいた方

内容 ： ご希望のお写真データをお送りいただくと、

フルールドゥマカロンにてL判サイズに印刷し、

フォトフレームにセットした状態でお届けします

(通常500円のサービスを期間中は無料でご提供)

対象商品： フォトフレーム-Anniversary 7,700円(税込)

商品URL ：

◇レッド ： https://dojimakadan.jp/products/detail/823

◇ピンク ： https://dojimakadan.jp/products/detail/824

◇オレンジ： https://dojimakadan.jp/products/detail/831

◇パープル： https://dojimakadan.jp/products/detail/826

◇イエロー： https://dojimakadan.jp/products/detail/825

◇ホワイト： https://dojimakadan.jp/products/detail/943

◇ブルー ： https://dojimakadan.jp/products/detail/828

◇グリーン： https://dojimakadan.jp/products/detail/829

◇ブラック： https://dojimakadan.jp/products/detail/830









■どんなお写真でもOK。思い出の数だけ、笑顔が届きます。

ご両親との旅行の思い出、お孫さまの笑顔の一枚、家族みんなで撮ったあの日の写真――。大切にしていた写真データをお送りいただくだけで、あとはすべてフルールドゥマカロンにお任せください。

美しいプリザーブドフラワーと、お母さまへの大切な記憶が一緒に飾られたとき、きっとそれだけで言葉にならない「ありがとう」が伝わるはずです。

フォトフレームはL判(8.9×12.7cm)サイズのお写真がぴったりと収まる設計。華やかなバラやカスミソウ、あじさいなどでお写真を彩りながら、お部屋のどんなシーンにも溶け込みながら、長く愛される贈り物になります。





お預かりしたお写真はフレームにはめてお母さまにお届けいたします





■フォトフレームについて

商品名 ：フォトフレーム-Anniversary/プリザーブドフラワー

価格 ：7,700円(税込)送料無料

使用花材 ：バラ、マムバンドル、ソーラーローズ、千日紅、カスミソウ、

あじさい、アンバーナッツ、スターフラワー、ソフトスターチス

サイズ(閉)：高さ14.5cm × 幅10.5cm × 奥行9.5cm

サイズ(開)：高さ14.5cm × 幅21.5cm × 奥行7.5cm









■その他、母の日にぴったりなプリザーブドフラワーをご用意しております

フルールドゥマカロンでは母の日にぴったりなプリザーブドフラワーを数多くご用意しております。ご予算やお母さまのお好きな雰囲気に合わせてお選びください。またプリザーブドフラワーだけでなく、お菓子とのギフトセットもご用意があります。「お花だけでなく、お菓子も一緒に贈りたい」という方にもおすすめですので、ぜひご覧ください。

https://dojimakadan.jp/mother





2026年母の日のプリザーブドフラワーギフトはこちらから





■会社概要

会社名 ： 株式会社堂島花壇／フルールドゥマカロン

業種 ： プリザーブドフラワー専門店

公式サイト： https://dojimakadan.jp/

Instagram ： @fleur.de.macaron









■店舗移転のお知らせ(新町店オープン)

このたびフルールドゥマカロン(堂島花壇)は、堂島エリアより大阪市西区新町へ移転し、「新町店」としてリスタートいたしました。より多くのお客様に実際の商品を数多くご覧いただける環境を整え、オンラインショップに掲載されているプリザーブドフラワーを店頭でもお選びいただけます。また店頭ではご予算やご状況にあわせてぴったりなプレゼントをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

母の日のギフト選びはもちろん、プロポーズや記念日、お誕生日など大切な贈り物のご相談もスタッフが丁寧にお応えいたします。実物を手に取りながら、お気持ちにぴったりの一品をぜひ一緒に見つけてみてください。





堂島店は新町に移転し、よりたくさんの商品を実際にご覧いただけるようになりました！





【新町店 店舗情報】

所在地 ： 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-14-41

電話 ： 06-6536-2387

FAX ： 06-6536-2283

営業時間： 平日10:00～18:00(土・日・祝休日)

メール ： info@dojimakadan.jp

アクセス： 四つ橋線「四ツ橋駅」2号出口より徒歩約5分 ／

長堀鶴見緑地線「西大橋駅」2号出口より徒歩約5分





店舗詳細ページ： https://dojimakadan.jp/shop_shinmachi