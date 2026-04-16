大正14年創業のスター食堂株式会社(京都市下京区、代表取締役社長：西村 裕行)は、「京都洋食スター食堂 總本店」復活オープン(4月29日予定)に際し、メディア様／関係者様を主対象とした内覧・発表会を開催いたします。

本発表会では、社内で発見された昭和10年(1935年)発行のサービスマニュアル現物を初公開・展示いたします。戦前の京都における接客の近代化を記録した一次資料の公開に加え、京都出身の木村祐一氏、現代京都を代表する絵師・木村英輝氏を迎え、歴史と現代が交差する京都洋食の新たな展開を発表いたします。





スター食堂ビル イメージ





■本レセプションにおける主要取材項目

1. 【歴史的資料】昭和初期の接客文化を記録した「社外秘マニュアル」展示

昭和10年(1935年)発行の「サービスマニュアル」現物を展示します。

主な内容：当時のメニューや接客の心得／言葉遣いなどに始まり洋食の歴史なども詳細に記載された全32Pの貴重な資料





サービスマニュアル 目次1

サービスマニュアル 目次2





【公開にあたり専門家からいただいたコメント】

当時の日本の食文化を映す、時代を先取りした一級資料。昭和10年版のマニュアルは、接客の心得が非常に洗練されており、今日見ても全く時代遅れ感がないことに驚かされます。西洋料理が日常化しつつあった当時の空気感を克明に伝える一級の資料です。特に『新聞朝食』などのユニークなメニューは興味深く、日本の洋食史においても極めて価値の高いものです。





【斎藤 光(さいとう ひかる)氏】

京都精華大学教授。著書『幻の「カフェー」時代 夜の京都のモダニズム』(淡交社)など多数。京都の都市文化と風俗史の権威。









2. 【視覚的フック】木村英輝氏(キーヤン)による描き下ろし巨大壁画

京都の現代文化を象徴する絵師・木村英輝氏が店内に制作した壁画を公開します。









3. 【話題性】木村祐一氏 × 木村英輝氏 × 代表取締役社長・西村によるトークセッション

京都の食と文化に造詣の深いゲストを招き、発表会を実施します。





【登壇ゲストプロフィール】

・木村 祐一(きむら ゆういち)氏

京都府出身。吉本興業所属。「キム兄」の愛称で親しまれる芸人、料理研究家。若き日にスター食堂での勤務経験を持つ「伝説の元スタッフ」。





・木村 英輝(きむら ひでき)氏

京都在住。壁画絵師。「キーヤン」の愛称で知られ、京都市内各所に力強い壁画を残す。「現代の琳派」と称される京都文化の象徴。









■メディア様／関係者様向け：レセプション(内覧・発表会)実施概要

日付 ： 2026年4月28日(火)

記者先行取材： 15：00～

一般受付 ： 16：30～ 開会：17：00～

總本店ご案内： 18：15～(順番に總本店ご案内後に随時終了予定)

会場 ： スター食堂ビル 4F(旧ウィズユービル)

所在地 ： 京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283

ドレスコード： 指定なし

總本店ご案内時に軽食をご用意しております。





・プログラム

1. 100年を振り返る特別記念映像公開

2. 社長挨拶(代表取締役社長：西村 裕行)

3. 鏡開き(代表取締役社長：西村 裕行、木村 祐一 氏、木村 英輝 氏)

4. スペシャルトークセッション(木村 祐一 氏 × 木村 英輝 氏 × 代表取締役社長：西村 裕行)

5. 秘蔵資料「創業当時の献立・マニュアル」公開解説

6. 表彰式｜スター食堂を支えてくださった皆様

7. 總本店ご案内









【取材お申込みフォーム】

※会場スペースの都合上、2026年2026年4月23日(木)までに以下の項目を添えてメールにてご応募ください。





貴社名・媒体名 ：

御芳名(同行者含め計〇名)：

当日の取材形態 ： スチール ／ ムービー ／ ペン

個別インタビュー希望 ： 有(希望対象： ) ／ 無

備考 ： (機材搬入の有無など)