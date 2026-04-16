「夜間オンコール代行(TM)」 相談実績が累計15万件突破

ドクターメイト株式会社

介護事業所向けに医療ソリューションを提供するドクターメイト株式会社（代表取締役・医師 青柳 直樹）では、2020年に販売を開始した介護施設向け「夜間オンコール代行(TM)」における累計相談実績が、15万件を突破しました。2026年2月からは「夜間オンコール代行(TM)」のオプションとして、夜間に看護師が介護施設にかけつけ、医療対応や、夜間の救急搬送発生時の医療機関への同行を代行する「夜間かけつけオプション」を東京23区を中心に2026年2月から、埼玉の一部でも順次提供を開始しています。

この1年で相談が約5万件増加。“一人で悩まない夜勤”を支援

ドクターメイトの夜間オンコール代行サービスの相談実績は、この1年間で約5万件増加しました。その数だけ介護施設の夜勤スタッフが「一人で悩まずに済んだ」計算になります。相談実績増加の背景には、導入施設数が約1,000施設から1,500施設超へ拡大したことに加え、利用継続率の高さが示すサービス品質への信頼があると考えています。導入施設では、緊急時だけでなく軽微な体調変化でも気軽に相談する文化が定着し、1施設あたりの利用頻度も向上しています。また、看護師と医師による二層のバックアップ体制や、コール後に届く対応内容レポートなど、現場の安心と業務効率を両立する仕組みが評価された結果と捉えています。

フルリモートでキャリアを広げる、看護師の新しい働き方

「夜間オンコール代行(TM)」を支えるのが「オンコールナース」です。ここ数年で応募数が約3倍に増加し、看護師の新たなキャリアの選択肢として注目を集めています。「今の職場は好きだけれど、新しいことにチャレンジしたい」「育児でフルタイムは厳しいが、現場での経験を活かしたい」といった現役看護師たちの間で、本業を続けながら挑戦できるのもポイントです。

また、ドクターメイトの社員にも現場経験豊富な看護師資格を持つ社員が複数在籍しています。現場経験に基づいた独自のシステムを作成し、オンコールナースの活躍を支えています。

この仕組みの中で、看護師という職種を生かし新しいキャリアを歩む二人のストーリーをご紹介します。

総合病院の救急病棟出身、ドクターメイトで社員として働くナース

根廻麻美（ドクターメイト医療グループ ジェネラルマネージャー）

インタビュー記事：https://www.wantedly.com/companies/company_2185501/post_articles/1047268

総合病院の整形外科・内科出身、3人の子育てと両立するオンコールナース

進藤紘美（ドクターメイト オンコールナース歴2年半）愛媛県在住

インタビュー記事：https://www.wantedly.com/companies/company_2185501/post_articles/894697

ドクターメイトは今後も介護現場の不安を解消するとともに、持続可能な医療・介護連携のモデルを構築することで、すべての人生を右肩上がりにする社会の実現に貢献してまいります。

「夜間オンコール代行(TM)」とは

「夜間オンコール代行(TM)」は、介護施設の夜間における入居者様の体調変化に対し、看護師が電話を通じてリアルタイムで相談に応じるサービスです。介護職員の方々だけでは判断が難しい医療的な対応について、看護師、また医師が的確なアドバイスを行うことで、不要な救急搬送の削減、入居者様の健康維持、夜勤に従事する職員の方々の精神的・身体的負担の軽減を目指しています。

ドクターメイト株式会社について

国内47都道府県の1,500を超える介護施設に導入。主力サービスである「夜間オンコール代行(TM)」は2020年の開始以来、相談実績が15万件を突破。2026年には一部エリアで介護施設への夜間かけつけサービスも開始。そのほか2022年に医療教育サービス「DM-study（Dスタ）」を、2024年以降、オンライン精神科医 療養指導やオンライン診療サポート皮膚科・精神科をリリース。

会社名 ：ドクターメイト株式会社

代表者名 ：青柳 直樹

資本金 ：9,000万円

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町1-2-1日本橋浜町プレイス3階

公式サイト：https://doctormate.co.jp/