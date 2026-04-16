知床でクマ対策の観光安全DXを開始

INCLUSIVE Holdings株式会社

INCLUSIVE Holdings株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木村美樹、以下「当社」）は、総務省「地域社会DX推進パッケージ事業（補助事業）」を活用し、AUTHENTIC JAPAN株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：久我一総、以下「AUTHENTIC JAPAN」）と共同で推進する北海道斜里町での観光安全対策の一環として、2026年4月20日（月）より、知床自然センターなど4拠点で、山岳捜索サービス「ココヘリ」発信機の貸与を開始いたします。

本取り組みでは、北海道斜里町および公益財団法人知床財団が実施するクマ対策用スプレーの貸与とあわせて、来訪者に「ココヘリ」発信機を無料で提供し、万一の際の早期捜索につなげます。

■取り組みの背景

当社は、総務省「地域社会DX推進パッケージ事業（補助事業）」に採択され、北海道斜里町で、測位衛星技術を活用した観光安全DXモデルの構築に取り組んでいます。2026年1月より、AUTHENTIC JAPANと共同で、LPWA通信網を活用した知床半島の主要観光エリアでの安全DX化を推進しており、世界自然遺産エリアの環境に配慮しながら、観光客が安心してアクティビティを楽しめる環境整備を進めています。

知床は国内有数の自然地域として多くの来訪者が登山や自然散策を楽しむ一方、世界有数の高密度でヒグマが生息する地域でもあります。ヒグマの活動時期と観光のシーズンが重なることから、来訪者に対する安全対策が重要視されています。今回の「ココヘリ」発信機の貸与は、こうした地域特性を踏まえた取り組みの一環として実施するものです。

【取組内容】

- 開始日：2026年4月20日（月）予定

※ルサフィールドハウスは5月10日（日）開始予定です。

※道の駅しゃりでの貸与開始日は別途調整中です。

- 貸与拠点：・知床自然センター・知床羅臼ビジターセンター・ルサフィールドハウス・道の駅しゃり- 運用内容：・知床自然センター、知床羅臼ビジターセンター、ルサフィールドハウスでは、クマ対策用スプレーの貸与にあわせて「ココヘリ」発信機を貸与します。※上記3拠点では、クマ対策用スプレーと「ココヘリ」発信機を一体的に運用することで、来訪者に安全装備の携行を促します。- 道の駅しゃりでは、「ココヘリ」発信機のみを貸し出します。- 貸与品：ココヘリ発信機（GPSモデル）- 利用料金：無料

■「ココヘリ」について

国内唯一の会員制民間ヘリ捜索サービス。利用者が携行する専用発信機の電波をヘリやドローンが直接捉えることで、携帯電話の通信圏外でも位置の特定が可能です。従来の目視捜索に比べ捜索時間を大幅に短縮し、生存率の向上に貢献。現在、会員数は全国17万人を超え、山岳遭難における命を守るインフラとして普及しています。

■ AUTHENTIC JAPAN株式会社について

AUTHENTIC JAPAN株式会社

代表取締役社長:久我 一総

本社:福岡県福岡市中央区赤坂1-6-15-4F

URL：https://www.authjapan.com/

事業内容：山岳捜索サービス「ココヘリ」などの展開

■INCLUSIVE Holdings株式会社について

https://inclusive.co.jp/

INCLUSIVE Holdings株式会社は、地域の価値をつくり、伝え、自動化する取り組みを通じて、地域社会と産業の持続的な成長を支えることを目指しています。グループ全体の戦略立案・実行や経営管理、投資を担う持株会社として、デジタルマーケティング事業、企画プロデュース事業、食関連事業、宇宙関連事業などを展開し、「価値の創造」と「行政・産業の効率化」を連動させながら、社会課題の解決に取り組んでいます。

代表者：代表取締役社長 木村 美樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

資本金：1421万円（2025年3月現在）