アンドエル、ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継「アンドエル健康承継」を開始

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史、以下「アンドエル」）は、ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継プラットフォーム「アンドエル健康承継」を開始いたしました。

あわせて、2026年3月にリハビリセンターいずみ（神奈川県川崎市）および、みらいグローバル保育園を運営するみらいグローバル人材開発機構株式会社（東京都八王子市）の事業承継を実施したことをお知らせいたします。

M&A仲介会社・金融機関・会計事務所の皆さまからの案件のご紹介を積極的に受け付けています。

背景

中小企業庁によると、中小企業経営者の高齢化が進み、後継者が未定のまま廃業リスクに直面する企業が増加しています（※1）。東京商工リサーチの調査では、2025年の休廃業・解散件数は過去最多の6万7,210件にのぼり、そのうち半数以上が黒字での休廃業です（※2）。

とりわけ医療・介護・保育・福祉といった生活インフラ産業は、人口減少と高齢化が進む地域において事業継続の必要性が高い一方、後継者の確保が難しい領域です。利益が出ていて、地域に欠かせない事業であっても、承継の受け皿がなければ廃業を選ばざるを得ないケースが増えています。

アンドエルは、この構造的な課題に対し、ヘルスケア領域での事業運営経験とAI・DXによる業務支援の知見を掛け合わせることで、生活インフラ産業に特化した事業承継の受け皿となるべく「アンドエル健康承継」を開始いたしました。

アンドエル健康承継とは

「アンドエル健康承継」は、医療・介護・保育・福祉といったヘルスケア領域を起点に、生活インフラ産業の事業承継を行うプラットフォームです。いわゆるM&A仲介ではなく、アンドエルが直接事業を引き受ける立場となります。

「健康承継」という名称には、単に健康に関連する会社を買収するという意味ではなく、承継する会社で働く従業員の健康を責任持って引き継いでいく、という想いを込めています。人の状態が安定していなければ事業は続かない。逆に、働く人の健康が守られていれば、事業は自然と強くなっていく。だからこそ「健康」を後付けの施策ではなく、事業承継の中核に据えています。

現場の良さを残しながら必要なところだけを支援し、健康支援やAI活用のサポートを行っていく。「買って変える」ではなく「引き継いで支える」という考え方です。

それぞれの会社がそれぞれの地域で利益を出しながら続いていく。その集合体として、アンドエルが存在する形を目指しています。

▼サービスページ

https://www.and-l.com/healthy-succession

直近の事業承継実績

アンドエルは創業以来4件（うち1件は経営支援）の事業承継を実施しています。

2026年3月には以下2件の事業承継を行い、グループ全体で7拠点・従業員77名の体制となりました。

リハビリセンターいずみ

承継形態：事業譲受

事業内容：医学的リハビリテーションに特化した施設運営

所在地 ：神奈川県川崎市（3拠点）

概要 ：リハビリテーションを通じて、地域の方々の健康回復と日常生活への復帰を支えている施設です。

みらいグローバル保育園（みらいグローバル人材開発機構株式会社）

承継形態：株式取得

事業内容：企業主導型保育園の運営

所在地 ：東京都八王子市

概要 ：0歳から5歳児までの保育を提供。リトミック・知育・食育を取り入れた保育プログラムを実施しています。

代表コメント

アンドエル株式会社 代表取締役 古橋 智史

アンドエルは、祖業として法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を展開しています。企業の健康支援をしている私たちとして、事業承継の課題に対して何かできないか。それが出発点です。

健康というのは個人だけの話ではなく、組織の持続や成長と強く紐づいています。人がいなければ事業は続かない。採用ができなければサービスは提供できない。現場が疲弊すればクオリティは下がる。そういった業界はまだまだたくさんあります。だからこそ、単なるM&Aではなく、健康を起点にした事業承継をやる意味があると考えています。

「健康承継」には、承継する会社で働く従業員の皆さまの健康を、責任持って承継していくという意味を込めています。事業承継は「なくなるものを引き継ぐ」話ではなく、「残すべきものを未来につなぐ」行為です。これはかなり現場に近い泥臭い取り組みですが、その泥臭い部分も含めてしっかり向き合っていきます。

「アンドエル健康承継」への想いは、以下noteでも発信しておりますので、併せてご覧ください。

https://note.com/satopooh/n/na91343f4c5e0

案件のご紹介・ご相談について

「アンドエル健康承継」では、ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継案件のご紹介を積極的に受け付けています。

M&A仲介・金融機関・会計事務所の皆さまからのご紹介、直接ご相談いただける事業者さまも含めて歓迎しています。ぜひお気軽にご連絡ください。

▼お問い合わせ

https://www.and-l.com/healthy-succession#form

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession

※1 中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」（2024年6月）

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shokei_ma/001/005.pdf

※2 東京商工リサーチ「2025年『休廃業・解散企業』動向調査」（2026年1月）

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202284_1527.html