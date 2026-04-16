焦点工房Yahoo！店「爆買WEEK」3日間は、PayPayポイント+4％～7％！さらに当店は＋2％、10％OFFクーポンも同時配布

開催期間：2026年4月17日（金）00:00～2026年4月19日（日）23:59

株式会社焦点工房

焦点工房Yahoo!ショッピング店は、「爆買WEEK PayPayポイント+4％～7％」を実施します。

期間中は、**焦点工房Yahoo!店の全商品がPayPayポイント+2％**となり、対象キャンペーンとあわせて、いつもよりおトクにお買い物いただけるチャンスです。

さらに注目商品として、

TTArtisan AF 56mm f/1.8 単焦点レンズに使える10％OFFクーポンをご用意しました。

やわらかなボケ味と自然な遠近感が魅力の一本を、おトクに手に入れる絶好の機会です。

TTArtisan AF 56mm f/1.8 単焦点レンズ 10％OFFクーポンはこちら(https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/MDJlYTE2MGY5NDJlYjZhMDdkODljMzY4M2I1) ▶️100円クーポンはこちら(https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/kaden/YTRlNTg1OGZjYmM3NjgxZDUwMGRlZTc4Mzlm) ▶️TTArtisan AF 56mm f/1.8 単焦点レンズ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?aq=&oq=&p=af56mm-f18)

APS-Cセンサー用の大口径中望遠レンズです。EDレンズを含む9群10枚のレンズ構成により、色収差を抑え良好な画質を実現。鏡筒と付属のフードは質感の良い金属製で、ピントリングは心地よい操作感となっています。

当店通常価格 28,800円

10％OFFクーポンご利用 25,920円

作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=29014) ▶️

爆買WEEK：おすすめ品

7Artisans 40mm F2.5 AF ソニーEマウント(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/7a-40f25af-ff-e-b.html)

七工匠 7Artisans の、フルサイズ対応のオートフォーカス単焦点レンズです。驚異的な軽さ。フルサイズ対応オートフォーカスが、この価格です。

当店通常価格 28,800円

作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=50450) ▶️

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QCMue__aXs4 ]中一光学 SPEEDMASTER 65mm F1.4 富士フイルムGFX Gマウント(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/speedmaster14-65mm-fg.html)

フジフイルムGFX（43.8×32.9mm）フォーマットのイメージセンサーに対応したＧマウント用超大口径の標準レンズです。

当店通常価格 121,500円

作例(http://www.zyoptics.jp/gallery/speedmaster-series/speedmaster-65/) ▶️

SHOTEN マウントアダプター LM-NZ E(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/lm-nz-e.html)

EXIF/フォーカスエイド対応

ライカMマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使用するための電子接点付きマウント変換アダプターです。

当店通常価格 6,660円

「焦点工房 Yahoo!店」は、丁寧な梱包・迅速な発送・親身なサポート を心がけております。カメラ初心者からヘビーユーザーまで、安心してお買い物いただけます。どうぞお越しください！

焦点工房 Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/)

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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