【国立大学共同開発】離れて暮らす高齢家族の“脳の健康”をタブレットで確認。認知機能測定アプリ「PiCA(R)」個人向けサービスを開始

ビューティーライフ株式会社

ビューティーライフ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中西浩史）は、徳島大学医学部先端機能研究開発分野（森垣龍馬特任教授）との共同研究・監修により、PCやタブレットのブラウザ上で認知機能を測定できるウェブサービス「PiCA(R)（ピカ）」の個人向けサービスを、2026年4月16日より提供開始いたします。

■ 個人向け「PiCA(R)」の特徴と改善アドバイス機能

「遊び」感覚で、親を傷つけないチェックを実現 従来の「検査」という重い形式ではなく、タブレットを使いゲーム感覚で楽しく取り組めます。 ご本人にとっても「脳のトレーニング」として受容しやすく、心理的障壁を抑えた継続的な見守りを可能にします。

6領域の分析結果を、科学的なレポートで可視化 「注意機能」「学習と記憶」「社会的認知機能」など6つの領域を数値化。 過去の結果との比較グラフや総合アドバイスを自動生成し、ご家族が親御様のわずかな変化を客観的に捉えることを支援します。

分析結果に基づいた「おすすめの運動」と「注意点」を提案 測定結果に基づき、維持・改善のために「どのような種類の体操」が今必要であるかをレポートにてアドバイスします。 2024年「アジア健康長寿イノベーション賞」を受賞した研究開発チームの知見を活かし、運動内容だけでなく実施上の注意点も併せて提示。 チェックして終わりではなく、安全かつ効果的なセルフケアへの第一歩を後押しします。

■ 実績と信頼性

共同研究・開発： 徳島大学医学部先端機能研究開発分野との連携。

確かな知見： アジア健康長寿イノベーション賞受賞歴を持つ研究開発チームによるアドバイス・アルゴリズムの構築。

科学的根拠： 長谷川式・MMSE等の医療現場の標準検査をベースにした高度な分析。

■ サービス概要

提供開始日： 2026年4月16日

動作環境： タブレット、PCのブラウザ（※スマートフォン非対応）

利用料金： 月額プラン \１１０／月

６カ月プラン \５９４／６カ月

１２カ月プラン \９２４／１２カ月

【本件に関するお問い合わせ先】 ビューティーライフ株式会社

E-mail：info@beautylife-corp.jp URL：https://pica-info.exapo.jp/#personal(https://pica-info.exapo.jp/#personal)