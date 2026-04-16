コンピュータ教室での学習活動をサポートする学習活動ソフトウェア「SKYMENU Pro 2026」を7月に発売予定

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、コンピュータ教室での学習活動をサポートする学習活動ソフトウェア「SKYMENU Pro 2026」（スカイメニュープロ 2026）を開発、7月に発売する予定です。

コンピュータ教室を、もっと「ワクワク」する場所へ

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実など、教育の質を向上させることをねらいとする「GIGAスクール構想」の下、1人1台端末などのICT環境を活用した新たな学びが広がっています。これまで情報活用能力の育成を支えてきたコンピュータ教室も、最新の設備を整備し、1人1台端末では実現が難しい学習活動を効果的に行うための空間としての変革が求められています。「SKYMENU Pro」はこれまでに培った技術を基に、子どもたちが「ワクワク」する新たな学びの場をサポートします。

「SKYMENU Pro 2026」の主な機能

「SKYMENU Pro」は、コンピュータ教室の安定したネットワーク環境を生かし、ICTを活用したさまざまな学習活動を支援します。

コンピュータ教室

教員機から学習者機をさまざまにコントロールでき、コンピュータ教室の運用をトータルにサポート。より多くの先生方にもっと便利で簡単にお使いいただけるように配慮しました。

ユーザ情報

ユーザIDやパスワードなど、ユーザ情報の登録・変更・削除を簡単に行えます。一括登録や学習者本人による登録、進級時処理などができ、先生方の負担を軽減します。

校内ネットワーク

職員室や普通教室、特別教室など、さまざまな場所に設置されたコンピュータを、離れた場所から確認・操作できます。また、校内ネットワークを安心してお使いいただくための機能も搭載しています。

販売体制

全国の文教関係のメーカーおよび販売代理店を通して、主に小学校、中学校、高等学校、大学などを対象に販売いたします。

価格

オープン価格 ※詳細はお問い合わせください。

商品詳細

「SKYMENU Pro 2026」の機能・動作環境などの詳細は下記Webサイトをご覧ください。

SKYMENU Pro Webサイト

https://www.skymenu.net/skymenupro/

お問い合わせ

下記Webサイトよりお問い合わせください。

SKYMENU Pro Webサイト

https://www.skymenu.net/skymenupro/

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