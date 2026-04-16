佐藤傑 著『AIエージェント仕事術』、丸善 丸の内本店 週間ベストセラー（ビジネス／自己啓発）で第5位にランクイン

株式会社Uravation丸善 丸の内本店 週間ベストセラー（ビジネス／自己啓発）陳列棚。右上5位に『AIエージェント仕事術』（出典：@maruzen_maruhon 公式X投稿 2026年3月29日）

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）の代表 佐藤 傑の著書『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ、2026年2月27日発売）が、丸善 丸の内本店の週間ベストセラー「ビジネス（自己啓発）」部門（集計期間：2026年3月19日～3月25日）で第5位にランクインいたしました。

本書は発売から約1ヶ月で累計1.4万部を突破したことに続く好調な展開となり、日本有数の名門書店である丸善 丸の内本店において、ビジネス書読者からの高い支持を示す結果となりました。

ランキング情報

書籍について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/32_1_f08712e50649f8dfcec4c5f99cc4a8dd.jpg?v=202604160951 ]

『AIエージェント仕事術』は、単発の指示でAIに返答させるだけの「生成AI活用」の次のステップとして、仕事の99%をAIエージェントに代行させ、人は最後の1%の判断と仕上げに集中するという新しい働き方を提案する一冊です。

メール、議事録、データ分析、企画立案、資料作成、タスク管理、プログラム開発まで、業務別に「AIへの任せ方」を網羅。上場企業・自治体を含む多数のAI研修・導入支援の現場で繰り返しテストされた、再現性の高い手法を掲載しています。本書内のQRコードから全プロンプトをダウンロードでき、コピー＆ペーストですぐに実務で使える構成が特長です。

書籍情報

著者プロフィール

書籍カバー『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ、2026年2月27日発売）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/32_2_137bdd0df1df72d9b53f8ba9329be730.jpg?v=202604160951 ]

佐藤 傑（さとう すぐる）

株式会社Uravation 代表取締役／日経ビジネススクール講師／AI EXPO登壇者

「AI時代への移行を、なめらかにする」をミッションに、上場企業を含む累計4,000名以上に生成AI研修・コンサルティング・受託開発を一気通貫で提供するAI専門家集団を率いています。主要AIツールの業務活用からAIエージェント、Claude Code、ノーコード開発まで、実践的な伴走型支援で組織の自走を導きます。日経リスキリング、SBクリエイティブ「ビジネス+IT」、GMO天秤AIなど複数メディアで連載を持ち、SNS総フォロワー10万人超。

関連情報

2026年4月25日（土）には、『AIアウトプット超大全』著者の佐藤勝彦氏とのW出版記念イベント「AIエージェント時代の仕事術～労働時間1/100・成果120%を実現するアウトプット～」を渋谷・TKP渋谷長井記念ホールにて開催予定（主催：AiWiLL株式会社）。先着60名に書籍プレゼント（クロス配布形式）を実施いたします。

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/32_3_cda077b2db01a4c6580260586e4bb451.jpg?v=202604160951 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com