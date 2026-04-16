6月6日（土）FC東京　AIDEM DAYを開催

株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長:椛山亮）は、6月6日（土）にMUFGスタジアム(国立競技場)で行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦「FC東京ホームゲーム(対戦相手未定)」において、『AIDEM DAY（アイデムデー）』を開催します。

株式会社アイデム



地域に根ざした求人情報を扱う企業としてFC東京のホームゲームを協賛し、ハーフタイムのピッチ周回参加者を特設Webサイトにて募集します。また、会場のアイデムブースではイーアイデム抽選会を開催。選手のサイン入りグッズなどが当たります。さらに、入場ゲートでは数量限定でアイデムオリジナルグッズを配布します。

アイデムはトップパートナーとして、2005年よりＪリーグを応援しています。

【FC東京 AIDEM DAY（アイデムデー）】

(C)J.LEAGUE

日程 ：2026年6月6日（土） 14：00 キックオフ

対戦カード ：明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦 FC東京 vs 未定

会場 ：MUFGスタジアム(国立競技場) （東京都新宿区霞ヶ丘町10-1）

＜ハーフタイムピッチ周回＞

対象 ：10組20名(小学生1名・保護者1名のペア)

参加費 ：無料

応募方法 ：下記特設Webサイトにて応募

https://www.aidem.co.jp/csr/special/2nd/index.html

締切 ：4月30日（木）23：00

＜イーアイデム抽選会＞

抽選会場：場外Bゲート付近

参加方法：求人サイト『イーアイデム』の公式Ｘをフォローし、フォロー画面をスタッフに提示

賞品 ：FC東京の選手のサイン入りグッズ、クラブ公式グッズ、アイデムオリジナルグッズなど

＜株式会社アイデムについて＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。