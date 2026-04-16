中洲「GRANADA SUITE on À TABLE」毎年人気のスイーツ　九州素材の魅力を味わうかき氷２種が新登場

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営する福岡・中洲のレストラン「GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）」は、毎年ご好評をいただいている九州素材を使用したかき氷の予約を開始いたしました。2026年4月29日（水・祝）～8月31日（月）の期間限定で、奥八女抹茶と宮若産里山レモンを使用した2種のフレーバーをご用意。初夏の訪れとともに、一足早くひんやりスイーツをご堪能ください。

「九州の厳選素材が主役」２種のかき氷をラインナップ

■奥八女抹茶マスカルポーネ＆アマゾンカカオのかき氷 \1,300（税込）

福岡県八女地域で生産される奥八女抹茶を使用したソースと、濃厚なコクを感じるマスカルポーネクリームを合わせた、ティラミス仕立てのかき氷。トップの半分にはアクセントとなるアマゾンカカオを、もう半分には小倉餡と白玉をトッピングし、和と洋の組み合わせで味わいの変化をお楽しみいただけます。

■宮若産里山レモンと桃のかき氷 \1,300（税込）

自然豊かな宮若市で育った地域ブランド「里山レモン」と桃を贅沢に組み合わせたかき氷。果汁が多く、まろやかな酸味と優しい香りが特徴の「里山レモン」は果肉と皮を使用し、ほろ苦さと甘みのあるジャムに仕上げました。フレッシュな桃と「里山レモン」のクリーム、練乳ホイップクリームを合わせ、甘く豊潤な香りと味わいの桃100％使用のソースをかけてお召し上がりください。

＜宮若産「里山レモン」について＞

当店では、シェフ・古庄真和が現地での食材との出会いを”最高の一皿”として表現し、生産者と顧客をつなぐことを目的にした企画『OT SPiCE』を進めています。かき氷に使われている「里山レモン」は宮若市での出会いから生まれた食材で、耕作放棄地の再生を目的に育てられたもの。大ぶりで皮が薄く実が多いのが特徴です。

＜概要＞

提供期間：2026年4月29日（水・祝）～8月31日（月）

提供時間：13:00～16:00（L.O. 15:00）

※画像はイメージです

※13:00～13:30はフリー来店のみ／ご予約は13:30以降のご案内となります

店舗詳細

ご予約 :https://www.tablecheck.com/shops/onatable-granadasuite/reserve?menu_items=69df1c3e9586268d2e3afada

施設名 GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）

住所 〒810-0801福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア博多1F

TEL 092-283-5257

営業時間 ランチ 月～金・祝前日11:30～15:30(L.O.14:00)

土日祝11:00～16:00(L.O.14:30)

カフェ 14:00～16:30(L.O.15:30)

ディナー 月～木・日・祝日17:30～22:30(L.O.21:00)

金・土・祝前日17:30～23:00(L.O.21:30)

テイクアウト 11:30～14:00/18:00～21:00

アクセス 地下鉄空港線 中洲川端駅（2番出口）から徒歩1分

公式サイト https://onatable.granadasuite.com/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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