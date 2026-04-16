「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」　　4月23日(木)よりリニューアル第2弾スタート！リニューアルを記念して「いずみフェス」を開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修) は、「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」（所在：大阪府和泉市、以下「ららぽーと和泉」）において、4月23日(木)よりリニューアル第2弾をスタートします。

リニューアル第2弾では、キャップショップ「ONSPOTZ」や人気つけめん店「舎鈴」など、新店が続々オープンするほか、リニューアルを記念して「いずみフェス」を開催。「いずみフェス」では、リニューアル記念で開発した「ららぽーと和泉×ペコちゃん オリジナルノベルティ」を含む限定特典や、123（いずみ）にかけた特別プライスが盛りだくさんな企画「123祭」を実施します。さらには、第1弾での好評につき、和泉市イメージキャラクターのコダイくんとロマンちゃんによる館内散歩＆写真撮影会をはじめ、様々な和泉の魅力を“見て・触れて・体験”できる「キッズデー第2弾」も実施。和泉市の辻宏康市長がスペシャルゲストとして来館し、会場を盛り上げます。また、抽選で地域の特産品がもらえるプレゼントキャンペーンも行います。

リニューアル第1弾に続き、さらに地域の皆さまに愛される施設として進化する「ららぽーと和泉」をお楽しみください。

リニューアル特設サイトURL

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/special/26renewal/

リニューアル第2弾 概要

■リニューアルを記念して「いずみフェス」開催！オリジナルノベルティがもらえる

「123（いずみ）祭」、 和泉市イメージキャラクターとの撮影やパーランクー体験ができる

「キッズデー第2弾」を実施

■抽選で地域の特産品がもらえるプレゼントキャンペーンを実施

■キャップショップ「ONSPOTZ」や人気つけめん店「舎鈴」など

リニューアル第2弾でも新店が続々登場

リニューアル企画・イベント情報

■リニューアルを記念して「いずみフェス」開催！オリジナルノベルティがもらえる

「123（いずみ）祭」、和泉市イメージキャラクターとの撮影やパーランクー※体験ができる

「キッズデー第2弾」を実施

※パーランクー：沖縄の伝統芸能「エイサー」で使われる、片面張りの小さな手持ち太鼓

〇123祭

リニューアルを記念して開催する「いずみフェス」の一環として、123（いずみ）にかけた特別プライスと限定特典が盛りだくさんな企画「123祭」を実施。リニューアル記念で開発した「ららぽーと和泉×ペコちゃん オリジナルノベルティ」を数量限定でプレゼントするほか、ペコちゃんポコちゃんデザインのぬりえうちわに、色鉛筆で自由に色を塗るワークショップイベント「自分だけのぬりえうちわ作り体験」を実施します。

さらに、大人の女性に満足いただけるライフスタイル提案ショップ「Boogie」では、12,300円以上のお買上げでオリジナルエコバッグをプレゼント。古着やアメリカ雑貨など、様々なグッズ取り扱う「スガショー」では、「123祭」実施期間中、店内一部Tシャツを1,230円で販売します。

リニューアルを記念した、今だけのオリジナルノベルティと約50店舗がおトクなスペシャルショップ特典をご用意する特別企画をお楽しみください！

●概要

開催期間 ：2026年4月23日(木)～5月10日(日)

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/event/3358890.html (https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/event/3358890.html)

※詳細は、特設サイトをご確認ください。内容は変更になる場合があります。

●ららぽーと×ペコちゃん オリジナルノベルティプレゼント！

リニューアルを記念して、この春ららぽーと和泉にオープンする不二家とコラボを実施。不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」と一緒に、和泉市イメージキャラクターのコダイくんとロマンちゃん、和泉みかん、だんじりなど和泉にゆかりのあるものが描かれた「ららぽーと和泉×ペコちゃん オリジナルノベルティ」を開発しました。三井ショッピングパークアプリの画面提示で、ららぽーと和泉×ペコちゃん オリジナルデザインのバウムクーヘン・ミニタオル・コースター・トートバッグいずれか1つをプレゼントします。

開催期間：１.2026年4月25日(土)、4月26日(日) 10：00～ 19：00

２.2026年5月2日(土)～5月10日(日) 10：00～ 19：00

開催場所：2Fかんばらクリニック前

参加条件：三井ショッピングパークアプリの会員ページ登録画面提示

各期間における配布物

１.バウムクーヘン 1,230個限定

※各日615個ずつ配布

２.ミニタオル・コースター・トートバッグ

※期間中、各1,230個限定

(C)FUJIYA (C)和泉市コダイくん・ロマンちゃん第236号

※期間中なくなり次第終了。各期間お一人様1つまで。

●世界にひとつだけ！自分だけのぬりえうちわ作り体験

ペコちゃんポコちゃんデザインのぬりえうちわに、色鉛筆で自由に色を塗るワークショップイベントを実施。世界にひとつだけのうちわを作ることができます。イベント期間中、不二家 ららぽーと和泉店に完成したうちわを持参し、ご提示いただくとソフトクリームトッピングが1つ無料になります。

※ご注文時にご提示ください。

参加費用：400円(税込)

開催日時：2026年4月25日(土)、4月26日(日)

開催時間：10：00～ 17：00

開催場所：2F無印良品前

参加人数：各日先着200名

ららぽーと和泉×ペコちゃん オリジナルノベルティとワークショップの詳細は下記をご確認ください。

オープン・リニューアル情報：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/event/3340409.html

●リニューアルを記念して約50店舗がおトクなスペシャルショップ特典をご用意！

大人の女性に満足頂けるライフスタイル提案ショップ「Boogie」では、12,300円以上のお買上げでオリジナルエコバッグをプレゼント。古着やアメリカ雑貨など、様々な物を取り扱う「スガショー」では、123祭実施期間中、店内一部Tシャツを1,230円で販売するなど、約50店舗がおトクなスペシャルショップ特典をご用意しています。

12,300円以上お買上げで

オリジナルエコバッグプレゼント

※限定20個

店内一部Tシャツ

1,230円

自社アプリ

ポイント3倍

※4/29(水・祝)～5/6(水・祝)

PLAZA PASS 本会員限定

3,000円以上お買上げで各日先着50名様にノベルティプレゼント

PLAZA PASS ポイント5倍

※4/28(火)～4/30(木)

牛カルビ焼肉定食・牛カルビ丼 55円引き

※別途、ごはん大盛は＋110円、ごはん小盛は22円引きとなります。

※～4/28(火)

商品お買い上げとウェブページのご提示で

ノベルティプレゼント

約50店舗のおトクなスペシャルショップ特典の詳細はウェブサイトをご確認ください。

〇キッズデー第2弾

第1弾での好評につき、市制施行70周年を迎える和泉市の子どもたちが、主役になって楽しめるイベント「キッズデー第2弾」を実施します。

「キッズデー第2弾」では、和泉市イメージキャラクターのコダイくんとロマンちゃんによる館内散歩＆写真撮影会や実際に演奏ができるパーランクー体験のほか、和泉市久保惣記念美術館協力のもと浮世絵版画摺り体験や缶バッジづくりワークショップも楽しめます。会場には、和泉市のイメージキャラクターコダイくんとロマンちゃんも登場し、館内散歩と写真撮影会を実施。和泉の魅力を“見て・触れて・体験”できる本イベントを、ぜひお楽しみください。

●概要

開催期間 ：2026年4月25日(土)、4月26日(日)

開催時間 ：10：00～17：00

開催場所 ：2Fセンターコート

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/event/3358887.html

※詳細は、特設サイトをご確認ください。内容は変更になる場合があります。

●注目コンテンツ紹介

■コダイくんとロマンちゃん 館内散歩＆撮影会

和泉市イメージキャラクターのコダイくんとロマンちゃんが館内のお散歩＆撮影会を実施。和泉市を象徴する2人との触れ合いをお楽しみいただけます。

開催時間：11：00～/13：00～/15：00～

※館内のお散歩は15分程度

参加条件：なし

参加人数：撮影会 各回20組

(C)和泉市コダイくん・ロマンちゃん第239号

■浮世絵版画摺り体験

和泉市久保惣記念美術館協力のもと浮世絵版画摺り体験会を開催。浮世絵の摺師（すりし）になった気分で、2色の版画摺り体験をお楽しみいただけます。

開催時間：午前の部 11：00～13：00

午後の部 14：00～17：00

所要時間：約15分

参加条件：三井ショッピングパークアプリの会員ページ登録画面提示

第1弾の様子■抽選で地域の特産品がもらえるプレゼントキャンペーンを実施

〇リニューアル記念！抽選で当たる！with I(ハート)IZUMI地元をまるっと食べつくそう！和泉のええもんプレゼントキャンペーン！

4月25日(土)から4月26日(日)の2日間、リニューアルを記念して、三井ショッピングパークポイント会員を対象に、抽選で合計200名様に地域の特産品があたるプレゼントキャンペーンを開催します。当日入会の方もキャンペーンへの参加が可能です。

●概要

開催期間 ：2026年4月25日(土)、4月26日(日)

開催時間 ：10：00～19：00

開催場所 ：2Fゴディバ前

参加条件：三井ショッピングパークアプリの会員ページ登録画面提示

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/event/3340394.html

※詳細は、特設サイトをご確認ください。内容は変更になる場合があります。

●プレゼント品

新店情報

画像左より、和泉市産百花はちみつ「いずみつ」、山愛ドレッシング、大阪みかんサイダー、 いずみぽん酢 ※画像はイメージです ※なくなり次第終了■キャップショップ「ONSPOTZ」や人気つけめん店「舎鈴」など第2弾でも新店が続々登場

MLB唯一の公式選手用キャップサプライヤーとして支持を集めるNew Eraの正規取扱店「ONSPOTZ」や“毎日食べたくなる”一杯を提供するつけめん店「舎鈴」など、第2弾リニューアルでも注目の新店が続々オープン！

〇注目店舗紹介●ONSPOTZ

MLB唯一の公式選手用キャップサプライヤーとして支持を集めるNew Era。ONSPOTZは正規取扱店として20年以上の実績を持ち、日本有数の別注モデルを展開。定番からトレンドまで揃え、ニューエラファッションの魅力を提案する専門店です。

●舎鈴

毎日食べても食べ飽きないーそれが、舎鈴のつけめん。小麦の香り広がる特注中太麺に、旨味凝縮の動物系スープ。動物系のコクと野菜の甘み、そして醤油のキレ。三位一体の重すぎない濃厚な味わいは一度食べたらやみつきに！“毎日食べたくなる”一杯をぜひお楽しみあれ。

第2弾リニューアルにおける新店情報詳細は下記をご確認ください。

オープン・リニューアル情報：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi/openrenewal/

関西地域の「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」について

より多くの皆さまに楽しんでいただけるよう、様々な魅力を持った関西の施設をご紹介します。

【関西地域の施設紹介】

●三井ショッピングパーク ららぽーと

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/koshien

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/izumi

三井ショッピングパーク ららぽーと堺 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai

三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity

三井ショッピングパーク ららぽーと門真 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kadoma

●三井アウトレットパーク

三井アウトレットパーク 滋賀竜王 https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga

三井アウトレットパーク 大阪門真 https://mitsui-shopping-park.com/mop/osakakadoma

三井アウトレットパーク マリンピア神戸 https://mitsui-shopping-park.com/mop/kobe