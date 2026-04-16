遠隔地をリアルに体感！没入型遠隔観光体験の実証実験を行います

日本電気通信システム株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

日本電気通信システム株式会社

ジオテクノロジーズ株式会社

日本電気株式会社

○東日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下「JR東日本」）、日本電気通信システム株式会社（代表取締役 執行役員社長：火物 丈裕、以下「NEC通信システム」）、ジオテクノロジーズ株式会社（代表取締役社長：八剱 洋一郎、以下「ジオテクノロジーズ」）、日本電気株式会社（取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田 隆之、以下「NEC」）は、現地で感じられる感覚を遠隔地で体感できる新しいバーチャル技術（以下、「没入システム」）による遠隔観光体験の実証実験を行います。

○本実証実験は品川駅で開催するほか、「ふくしまデスティネーションキャンペーン」*1の関連イベントとして福島駅でも実施しています。

○没入システムのブース内で福島県の魅力を伝えるべく「郡山布引の風の高原のひまわり畑」、「あづま果樹園」、「霧幻峡の渡し」、「塩屋岬」の気候・風土・環境などを、映像・音響に加え香りも含めて仮想的に体験いただけます。没入システムでの一連の体験が、地域への訪問の動機づけや購買行動に繋がるかを検証します。

*1：「ふくしまデスティネーションキャンペーン」は、2026年4月～6月に福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会とJRグループが春の福島県全域を舞台に開催するキャンペーンです。（https://www.fukushima-dc-cp.jp/）

*2：「WaaS 共創コンソーシアム」は、Well-being な社会の実現に向けて、移動×空間価値の向上をめざすコンソーシアムです。（https://www.jreast.co.jp/jrewcc/）

１．実証実験について

（1）概要

本実証実験では、没入型の遠隔観光体験を通じて、体験者に日常では得られない発見や感動を提供します。また、地域に対しては、魅力を外部に伝えることで誇りや愛着を高める効果を見込みます。これらを通じて、体験者と地域双方のWell-beingの向上を目指します。併せて、アンケートにより没入体験が訪問意欲に与える効果や体験後の行動データ、社会実装に向けた最適なUXに関する知見の取得も行います。

（2）没入システムによる遠隔観光体験イベント

■実施概要：

JR東日本 品川駅中央改札内

2026年5月30日（土）・5月 31日（日）10：00～16：00

※（開催中）福島駅在来線改札内 東西連絡通路

4月26日（日）までの毎週土曜・日曜 10：00～16：00

■体験内容：イマーシブ体験、そして福島へ行こう！

１.体験場所にて当日受付を行います。※本体験はポイ活アプリ「トリマ」を用います。

２.没入システムのブースで、没入型映像をお楽しみいただきます。

３.体験後に、アンケートにご回答いただきます。

４.後日、関連情報を配信します。

５.実際に映像に映った場所を訪れていただいた方に、追加アンケートを配信します。

■体験時間：１.～３.で約20分

※予約不要

※映像に連動した香りをお楽しみいただくため、香りの強いものを身に着けてのご来場はお控えください。

※1回の体験で最大3名（グループ単位で体験いただきます）

２．本実証の体制

没入体験イメージ（郡山布引の風の高原の様子）[表: https://prtimes.jp/data/corp/9187/table/20_1_61550c706f9b89fa8e4eb14c31fcda02.jpg?v=202604160951 ]移動するだけでポイントが貯まるアプリ「トリマ」について

ポイ活アプリ「トリマ」は、歩数だけでなく移動距離に応じてマイルが貯まるため、通勤や通学、お仕事など日常的に移動が多い方に最適なアプリです。歩数履歴や消費カロリーなどのヘルスケア機能も搭載しており、ポイ活しながら健康管理もできます。貯まったマイルは現金、PayPayマネーライト、Amazonギフト券やVポイントなどに交換できるほか、森林保全団体や国境なき医師団への寄付が可能です。

トリマ WEBサイト：https://www.trip-mile.com/

【参考】本実証で体験できる場所

■郡山布引の風の高原

標高約1,000mの高原に約20万本のひまわりが咲き誇る、夏の大人気観光スポットです。巨大な風車と黄色い絨毯のようなひまわり、猪苗代湖のパノラマ絶景が同時に楽しめます。

■あづま果樹園

さくらんぼ、桃、梨、ぶどう、りんごなどの果物狩りや直売が楽しめる観光果樹園です。園内で提供されるソフトクリームやフローズンドリンクも人気で、家族連れや観光客に親しまれています。

■霧幻峡の渡し

福島県大沼郡三島町・金山町に跨る只見川で運航されている手漕ぎの渡し舟であり、地域住民の足となっていた渡し舟を、復活させ観光スポットになっています。 「霧幻峡」の名は、6～8月の朝夕を中心に川霧が多く発生することに因んでいます

■塩屋岬

福島県いわき市平薄磯にある、太平洋に突き出た高さ約50mの断崖です。白亜の「塩屋埼灯台」が立ち、美空ひばりの名曲「みだれ髪」の舞台や映画のロケ地として有名です。震災からの復興のシンボルであり、登れる灯台や歌碑がある観光名所です。