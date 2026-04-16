庭園に映された自然の風景にひかりをあてる光と音のデジタルアートプログラム　旧芝離宮夜会 ～ひかり宿る庭の記憶～5月20日（水）～23日（土）開催予定

野村不動産ホールディングス株式会社

芝東京ベイ協議会※１を構成する一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント、一般社団法人竹芝エリアマネジメント、一般社団法人芝浦エリアマネジメント（以下、総称して「本協議会の会員」）は、「先端技術で新たな体験価値を提供する『空間 DXカンパニー』」株式会社ワントゥーテンと、主催である公益財団法人東京都公園協会と共に5月20日（水）～23日（土）に旧芝離宮恩賜庭園にて「旧芝離宮夜会～ひかり宿る庭の記憶～（以下、「本イベント」）を開催いたします。

共創型まちづくり組織である「芝東京ベイ協議会」は、共通の地域課題に対して、テーマを設け施策を実施しています。今後も本イベントのような地域資源を活かしたコンテンツ開発を行い、魅力的な体験を提供することで、地域の価値向上を目指してまいります。

※１報道発表資料：芝東京ベイ協議会設立 https://www.nomura-re.co.jp/chtml/news/6438.html





旧芝離宮恩賜庭園は、江戸初期に造られた大名庭園の一つで、回遊式の泉水庭園です。かつて海であった場所を埋め立てて造られ、往時は海から大泉水（池）に海水を取り入れ潮の満ち引きとともに景色が移ろいました。石、山、池、木々のひとつひとつに、深い意思と歴史が宿り、それは今も静かに息づいています。今回は、庭園全体のライトアップにとどまらず、景石、築山、池、浜、島などにスポットライトを当て、大泉水や勇壮な石組に、海面や往時の潮の満ち引きを彷彿とさせる幻想的な風景を演出します。

最新のテクノロジーによる光と音のデジタルアートプログラムで彩られた、国指定名勝「旧芝離宮恩賜庭園」をお楽しみください。

１．旧芝離宮夜会開催内容

■ 演出

１. 旧芝離宮全景を愉（たの）しむライトアップショー「記憶あふれる刻（とき）」

旧芝離宮の庭の各所に静かに宿っていたひかりが互いに呼応しはじめ、あふれ、ひとつにつながり、庭園そのものが記憶を語り出す。

特別なひとときを演出するライトアップショーを行います。

※19時より20分間隔で移り変わります。

（最終演出は21時開始）

昨年度の様子

２. インスタレーション 藤棚：藤棚の情景

庭園の入り口に佇む藤棚では、本来この時期には見ることのできない藤の花を、光の演出によって幻想的に表現します。

光に浮かび上がる藤の花を通して、庭園に息づく記憶を演出し、都市の喧騒から静かな庭園の世界へ誘います。

藤棚の情景

３. インスタレーション 雪見灯籠：海際の情景

旧芝離宮は、江戸時代に東京湾の海水を引き入れてつくられた「潮入の庭」で、潮の干満によって水位の変化を楽しめる庭でした。

雪見灯籠が立つ州浜は、潮の干満を表現する重要な景観の一つです。

水面のゆらぎを思わせる光を添え、かつての記憶を静かに呼び起こします。

海際の情景

■ 「中島」観賞ツアー ※雨天中止

時 間：19時05分、19時45分、20時05分、

20時45分（最終）

※各回10分程度

内 容：ライトアップされた庭園の中島を

スタッフの案内で回遊します。

幻想的な中島を間近でご覧ください。

定 員：各回10名(当日先着順)

参加方法：開始15分前より弓道場前にて受付。

※各ツアー開始5分前受付締め切り

備 考：・バリアフリールートではないため、

ベビーカーや車椅子の方はご参加

いただけない場合があります。

・滑りにくい靴（スニーカー等）での

ご参加をお願いします

中島周辺のライトアップ（昨年度の様子）

■ 夜会ダイニング



時 間：18時30分～21時（ラストオーダー）

※売り切れ次第終了となります。

場 所：藤棚周辺

内 容：歴史ある庭園の空気に包まれながら、

夜会限定の特別なお料理をお楽しみい

ただけます。ここでしか味わえないひ

と皿とともに、特別な夜をご堪能くだ

さい。

※メニュー内容が変更することがあり

ます。

夜会ダイニング～Yakai Dining～

■ パネル展示・お休み処

時 間：18時30分～21時30分

場 所：弓道場

内 容：旧芝離宮恩賜庭園の歴史や見どころを

絵図や古写真でまとめた パネルを展示

します。※雨天中止

弓道場ではひと休みできるスポットを

ご用意しております。

パネル展示（昨年の様子）

２．開催概要

イベント名 ： 旧芝離宮夜会 ～ひかり宿る庭の記憶~

特設 WEBサイト： https://yakai.1-10.com/shibarikyu/(https://yakai.1-10.com/shibarikyu/)

開催日時： 2026年5月20日（水）～23日（土）18時30分～21時30分（最終入園21時）

入場可能時間： １.前半チケット18時30分～ ２.後半チケット19時45分～

※入替制ではありません。

※会場内コンテンツは１時間程度でお楽しみいただけます。

※夜間の開園エリアは、東側は弓道場まで、南側は馬場跡までとなります。

開催場所： 旧芝離宮恩賜庭園 東京都港区海岸１-４-１

入場料： 夜間観覧特別チケットをご購入ください

１）オンライン前売り券（数量限定）：価格 1,000円（税込）

販売期間： 4月16日（木）～ 来園日前日の23時59分まで購入可能

ご購入については、特設サイトをご確認ください。

２）当日券（数量限定）：価格1,200円（税込）

オンライン販売： 特設サイトをご確認ください。

オンラインチケット当日券は当日0時から販売開始

窓口販売：夜間入園時間（18時30分 ～ 21時）に購入可能

※現金のみの販売

（夜間観覧特別チケットについてのご注意）

※ご購入後、利用日の２日前までキャンセルが可能です。

※中学生以上から特別チケットが必要です。小学生・未就学児は無料でご入園できますが、夜間観覧特別チケットをお持ちの保護者の同伴が必要です。

※障害者手帳、年間パスポート、その他各種入園券をお持ちの方も特別チケットが必要です。

※障害者手帳をお持ちの方と、介護者１名は割引がございます。（割引後価格 500円（税込））

当日夜間入園時間に、窓口にて身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、ミライロID 等を提示しご購入ください

（その他）

※園内の混雑状況により、入園をお待ちいただく場合がございます。

※荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。

ご来園前に旧芝離宮恩賜庭園公式ホームページ・公式X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

【主 催】公益財団法人東京都公園協会

【共 催】一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント、一般社団法人竹芝エリアマネジメント、

一般社団法人芝浦エリアマネジメント、株式会社ワントゥーテン

【後 援】竹芝地区まちづくり協議会、竹芝Marine-Gateway Minato協議会、芝東京ベイ協議会

【協 賛】鹿島建設株式会社、清水建設株式会社

【照明機材協賛】株式会社タカショーデジテック

【映像音響機材協賛】株式会社映像センター

【備品協賛】株式会社コトブキ

【飲食協賛】The Place of Tokyo

【協 力】一般社団法人竹芝タウンデザイン、一般社団法人CiP協議会

【制作協力】西尾レントオール株式会社、株式会社六工房、株式会社アイシン

３．旧芝離宮恩賜庭園及び周辺で開催されているその他の企画

■ オーディオガイド「旧芝離宮恩賜庭園」

期 間：5月20日（水）～

主 催：一般社団法人芝浦エリアマネジメント

オーディオガイド・イメージ

旧芝離宮恩賜庭園をより一層親しんでいただくために、「あらゆる旅先を博物館化する」をコンセプトに旅の体験をふくらませる ON THE TRIP（オンザトリップ）とオーディオガイドを開発しました。スマートフォンから無料でダウンロードし、旧芝離宮恩賜庭園の中でナレーションを聞くことで、まるで美術館にいるかのように旧芝離宮恩賜庭園の歴史に触れていただけます。

詳細情報（ＵＲＬ：https://on-the-trip.net/spots/867）

※5月20日（水）より、情報が掲載されます。

※ご利用にあたっては、スマートフォンが必要です。

※本イベント中は一部立ち入りできないエリアがあります。

■ 槇総合計画事務所60年展 関連企画

「東京港と芝浦をめぐる建築クルーズ」

期 間：5月23日（土）14時30分～15時30分、

16時～17時

場 所：BLUE FRONT SHIBAURA PIER 2F

クルージング受付

料 金：大人4,000円/人（税込）、

学割2,000円/人（税込）

予 約：事前予約 予約はコチラ(https://tabina.jp/event/2026/may/odaiba-fireworks-cruise.html)

※4/23以降 情報掲載予定

主 催：TABINA株式会社

協 力：野村不動産株式会社、

株式会社槇総合計画事務所

BLUE FRONT SHIBAURAにて開催されている「槇総合計画事務所60年展」とあわせた特別企画クルーズです。BLUE FRONT SHIBAURAを設計した同事務所の方から、建物の彫刻的な外観について船上から解説頂きます。また東京港のガイドから、芝浦運河から東京港までの水辺を学びます。建築と東京の水辺の魅力を一度に楽しめる貴重な機会。特に建築好きには必見のクルーズです。

■ ★大人限定★

東京港・お台場花火を愉しむナイトクルーズ

期 間：5月23日（土）19時15分～20時45分

場 所：BLUE FRONT SHIBAURA PIER ２F

クルージング受付

料 金：大人18,000円/人（税込）

予 約：事前予約 予約はコチラ(https://tabina.jp/event/2026/may/odaiba-fireworks-cruise.html)

※4/23以降 情報掲載予定

主 催：TABINA株式会社

協 力：野村不動産株式会社

BLUE FRONT SHIBAURA PIERを出発し東京港を巡る特別なクルーズです。オープンエアの船上からは、お台場で開催されるその日限りの花火とドローンショーをお楽しみいただけます。さらにBLUE FRONT SHIBAURAのクラフトビールとパネッテリアハガリのパニーニ、人気のおつまみデリやデザートがはいったバスケットをご用意。飲食物のお持ち込みも可能です。東京港に浮かぶ船上で、大人だけの贅沢な夜をお楽しみください。

４．芝東京ベイ協議会 旧芝離宮夜会 実施の背景と目的

2025年10月に設立した芝東京ベイ協議会は、浜松町芝大門・竹芝・芝浦の３地区（以下、「本地区」）及びその周辺を活動範囲とし、緑に恵まれた浜松町芝大門地区での歴史的な文化財活用や、東京湾岸部のひらけた水辺を有する竹芝・芝浦地区での賑わい創出や舟運活性化を積極的に進め、地域の価値向上を図るべく活動をしております。旧芝離宮恩賜庭園のような本地区を象徴する歴史的・文化的資源を本イベントや、その他さまざまな活動を通して、認知拡大を図り本地区の魅力拡大を目指してまいります。

芝東京ベイ協議会では、本地区の共通の地域課題に対して、以下のテーマで施策を実施しております。本イベントは『重点施策２.地域資源を活かしたコンテンツ開発』に該当する取組です。今後も、歴史と未来、陸と海が交わる、東京でも魅力あふれる「芝東京ベイ」を舞台に、生活する方や働く方、訪れる方に対してより魅力的で便利な体験にあふれるまちづくりを目指し、重点施策の活動を進めてまいります。

旧芝離宮恩賜庭園について https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-shiba-rikyu/

国指定の「名勝」として、東京に残る最も古い大名庭園のひとつです。延宝６(1678)年に、時の老中で後に小田原藩主となった大久保忠朝が４代将軍徳川家綱から拝領し「楽壽園(らくじゅえん)」と呼ばれる庭園を造ったのが始まりです。明治９(1876)年に芝離宮となりましたが、関東大震災で洋館・和館からなる宮殿や樹木の多くが失われてしまいました。震災の翌年、大正13(1924)年に皇太子(昭和天皇)ご成婚記念として、東京市に下賜(かし)されました。

一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント https://www.wtcbldg.co.jp/

株式会社世界貿易センタービルディング（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮崎 親男）および株式会社貿易ビルサービス（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮崎 親男）が、JR浜松町駅を中心とした浜松町芝大門エリアにて地域の町会、企業、商店会と連携し、賑わいの創出や環境対策、情報発信を通じて、より良いまちづくりを推進するため、2023年4月3日に設立。

地域の課題を捉え、地域全体でその解決に向けた取り組みを進める「エリアプロデュース」の視点を持ちながら、まちの一員として浜松町芝大門エリアの価値の更なる向上を目指す。

一般社団法人竹芝エリアマネジメント https://takeshiba-am.com/

一般社団法人竹芝エリアマネジメントは、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長：田中 辰明）と鹿島建設株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：押味 至一）が共同で設立した事業会社である株式会社アルベログランデが開発した「東京ポートシティ竹芝」において、エリアマネジメントを推進している団体である。

※１ 株式会社アルベログランデ：東急不動産株式会社と鹿島建設株式会社が設立した事業会社

一般社団法人芝浦エリアマネジメント https://www.shibaura-area.jp/

一般社団法人芝浦エリアマネジメントは、野村不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長：松尾 大作）と東日本旅客鉄道株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:喜㔟 陽一）の 2 社が共同で推進する「BLUE FRONT SHIBAURA」のエリアマネジメント活動を推進するために設立された。芝浦一丁目地区まちづくり協議会との連携のもと、水辺空間や運河等の地域資源や将来的に整備される屋外空間を活用し、地域コミュニティの活性化や防災性の向上に寄与する活動に取り組む。

株式会社ワントゥーテン https://www.1-10.com/

人間の永遠の課題ともいえる『退屈』に挑み、人々の好奇心を掻き立て『没頭』を生み出すことをミッションとしている。エクスペリエンスデザインやAI/XRソリューションを提供し企業課題、社会課題を解決する空間DXカンパニー。

大規模屋外プロジェクションマッピングにスマートフォンARシステムを組み込んだ「スマートシティソリューション」（シンガポールセントーサ島「ImagiNite」、お台場「CONCORDIA」等）、人気IPの世界観を現実空間に拡張し新たなメディアミックスを具現化する「IP空間コンテンツ開発」（POKEMON COLORS、Sanrio characters Dream!ng Park等）、生成AIを活用した体験構築ソリューション「QURIOS AGENT」、大阪・関西万博への取り組み（EXPO 2025 Design System、各企業パビリオン等）など先進的なプロジェクト多数。