高校生・専門学生の進路選択における情報格差を解消へ地元企業の魅力を可視化し、若者との接点を創出する、地元企業PRブック「STEP！ナビ千葉」創刊

株式会社トミオホールディングス

住宅・飲食・ワイナリー・保育・介護・障がい者福祉など、地域の暮らしを多角的に支える「地域コングロマリット企業」株式会社トミオホールディングスは、2026年4月23日（木）千葉県内の高校生・専門学生の進路選択を支援する地域企業PRブック「STEP！ナビ千葉」を創刊いたします。

千葉市で半世紀以上にわたり、複数の事業領域を横断的に展開し、地域と向き合い続けてきた同社だからこそ見えてきたのが、「若者の地元離れ」という課題です。少子化・人口減少が加速する中、この課題は、地域の未来に直結する重要なテーマとなっています。

「地元千葉で働きたいけれど、どんな会社があるのか分からない。」

進路選択を控えた学生の多くが、地元企業の仕事内容や職場の雰囲気、そこで働く先輩の声に触れる機会がないまま、文字情報中心の求人情報を頼りに進路を決めるか、あるいは十分な情報がないまま都市部の企業を選択するかの判断を迫られています。

こうした課題に対する新たなアプローチとして誕生した本媒体は、地元企業で働くリアルや、多様なキャリアの選択肢を可視化させ「地元で働く」という選択肢を若者に届けます。

今後、千葉県内の高校・専門学校へ順次配布を行い、進路担当教員・保護者・地域企業・行政など、幅広い層への認知を広げていきます。

また、9月の進路選考解禁を見据え、進路指導の現場で「活用しやすい媒体」としての定着を図ります。そして、掲載企業・配布校の拡大を通じて、地域企業と若者をつなぐプラットフォームへと発展させていきます。

若者一人ひとりが地域の中で自分らしい未来を描き、地元で働くという選択が当たり前になる社会へ。地域と若者がともに成長していく持続可能な循環の創出を目指して参ります。

「地元で働く選択肢を、千葉の若者に届けたい」創刊号表紙を手にする、STEP！ナビ千葉 事業責任者・大澤地央

若者の地元離れと進路選択における情報格差

近年、地方における若年人口の流出は全国的な課題となっています。総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によると、東京都は長年にわたり転入超過が続いており、特に就職期・進学にあたる若年層の流入が顕著です。

千葉県においては、大学進学や就職を機に県外へ転出する若者が一定数存在しています。

さらに、リクルートワークス研究所の調査によると、高校生の就職活動においては、在学中に接する企業情報の多くが求人票などの基礎的な情報にとどまっており、複数の企業を比較・検討する機会が十分に確保されていないまま進路選択が行われている実態が明らかになっています（図1）。

実際に、「情報収集が不十分」または「一部を除いて不十分」と回答した割合は65.7％にのぼります。

情報収集が不十分な場合、入社後の早期離職率が高くなる傾向も見られ、企業と学生との間にミスマッチが生じやすい実態が示されています。（図2）

図1︓就職活動の際の企業情報に対する振り返り図2︓就職活動の際の情報量別早期離職率（％）

【出典】1）リクルートワークス研究所「高校生の就職とキャリア」（2023年）

https://www.works-i.com/research/report/item/koukousotsureport.pdf

2）厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html

加えて、厚生労働省の調査によると、高校卒業後に就職した若者のうち約4割が3年以内に離職しており、進路選択時における情報不足やミスマッチの影響が指摘されています。職業や働き方への理解が十分でないまま進路を選ばざるを得ない若者が、依然として多く存在しているのが現状です。

こうした就職活動における課題を解決し、学生の進路選択を支える新たな取り組みとして、本媒体「STEP！ナビ千葉」を創刊いたしました。

STEP！ナビ千葉とは

千葉県内の高校生・専門学生を対象に、地元企業の魅力や働くリアルを分かりやすく伝える「地元企業PRブック」です。

本媒体では、仕事内容や1日の流れ、働く人の声、職場の雰囲気など、これまで十分に伝わりにくかった企業の情報を“見える化”し、学生が具体的に働くイメージを持てる誌面構成としています。

また、企業の知名度や業種だけではなく、価値観や働き方といった観点から企業理解を深めることで、自分に合った進路を主体的に選択できる状態をつくることを目的としています。冊子は千葉県内の高校・専門学校へ配布され、進路指導の授業や個別面談、保護者との進路相談など、さまざまなシーンで活用されることを想定しています。

STEP！ナビ千葉は、単なる企業紹介にとどまらず、若者と地元企業との新たな接点を生み出し、進路選択の可能性を広げるとともに、地域における人材循環の創出にも貢献する進路支援メディアです。

学生に一目で伝わるビジュアルで地元企業をPR就職活動に役立つコラムなどを盛り込んだ特集ページ

■ STEP！ナビ千葉媒体概要

STEP！ナビ千葉創刊号表紙

◯発行日｜2026年4月23日(木） ◯発行部数｜約3,000部 ◯配布方法｜各学校への直接配布

◯掲載内容｜地元企業紹介／仕事内容／1日の流れ／働く人の声／職場環境／特徴／キャリアステップほか

◯冊子配布予定高校 ※就職者数20名以上を一部抜粋 ※就職者数の多い順に記載

ヒューマンキャンパスのぞみ、木更津総合、京葉工業、中央国際、明聖、わせがく、千葉商業、船橋古和釜、成美学園、安房拓心、姉崎、沼南高柳、野田鎌田学園高等専修学校、君津商業、市川工業、拓殖大学紅陵、八街、館山総合、泉、流山北、君津⻘葉、松戸向陽、銚子商業、我孫子東、一宮商業、小見川、流山南、野田中央、市原緑、富里、下総、松戸南、袖ヶ浦、八千代西、鎌ヶ谷西、関宿、松戸馬橋、流山、あずさ第一、旭農業、千葉工業、船橋法典、東金商業、犢橋、四街道北、船橋北、君津、船橋豊富、千葉学芸、大原、茂原北陵、木更津東、横芝敬愛、市原、生浜、東京学館、佐倉西、行徳、沼南、不⼆女子、安房西、清水、天⽻、松尾、柏、京葉、市川南、成田西陵、船橋⼆和、東総工、茂原樟陽、船橋、多古、大網、柏陵、⽩井、浦安南

◯冊子配布予定専門学校 ※千葉市の専門学校を中心に一部抜粋 ※順不同

千葉女子専門学校、中央介護福祉専門学校、千葉調理師専門学校、千葉情報経理専門学校、国際医療福

祉専門学校、国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校、専門学校ちば愛⽝動物フラワー学園、東洋理容美容専門学校、千葉モードビジネス専門学校、専門学校国際理工カレッジ、関東鍼灸専門学校、パリ総合美容専門学校千葉校、山王看護専門学校、千葉美容専門学校、千葉県自動車大学校、イーストウエスト外国語専門学校、千葉日建工科専門学校、上野法科ビジネス専門学校、京葉介護福祉専門学校、東京IT会計公務員専門学校千葉校、ジェイヘアメイク美容専門学校、千葉デザイナー学院、千葉市⻘葉看護専門学校、千葉医療秘書＆IT専門学校、千葉リゾート＆スポーツ専門学校、千葉ビューティ＆ブライダル専門学校、大原簿記公務員専門学校千葉校、大原医療保育福祉専門学校千葉校、ハッピ

ー製菓調理専門学校、アイエステティック専門学校、千葉こども専門学校、北原学院千葉⻭科衛生専門学校ほか

https://prtimes.jp/a/?f=d149064-22-f10ada1930255f58b6c1874350db2ef6.pdf

■ 会社概要

弊社は「千葉開府900年記念メンバーシップ」に登録しています。

【社名】 株式会社トミオホールディングス

【所在地】 千葉県千葉市若葉区高品町250-1

【代表者】 代表取締役社長 大澤 成行

【創業】 2000年1月（株式会社トミオは、 1970年10月1日）

【事業概要】 住宅・不動産、雑貨・インテリア、グルメ、介護、子育て、美容・医療、海外、環境・

エネルギー

【トミオホールディングスグループ】 株式会社トミオ、株式会社トミオケア、社会福祉法人鹿鳴福祉会、Tomio Monglia LLC

【URL】 https://tomiohd.co.jp/