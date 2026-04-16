エイトノットが「Offshore & Port Tech in Sea Japan 2026」 に出展

株式会社エイトノット

株式会社エイトノット（本社：大阪府堺市、代表取締役：木村裕人）は、2026年4月22日（水）～4月24日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される国内最大の海事業界向け展示会の併催展「Offshore & Port Tech in Sea Japan 2026」に出展いたします。

会期中は、『自律航行技術で実現する未来とグローバルビジネス共創の可能性』と題した出展社プレゼンテーションの他、船舶知能化ソフトウェアモジュール「エイトノット AI CAPTAIN Module」に関する技術紹介などのブース展示を予定しています。自律航行の運航実績に裏付けられた技術を舶用機器や船舶に組み込めるソフトウェアモジュールとして体系化し提供する、新たな事業も紹介いたします。

Offshore & Port Tech in SEA JAPAN 2026 開催概要

会期 ：2026年4月22日（水）～ 24日（金）10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト 西1・2・3・４ホール、アトリウム、会議棟

来場登録：https://seajapan.informa-event.jp/registration/

株式会社エイトノット 出展内容

＜出展社プレゼンテーション＞

タイトル：『自律航行技術で実現する未来とグローバルビジネス共創の可能性』

登壇者 ：代表取締役 木村裕人

日時 ：4月23日(木) 11:20～11:50

場所 ：西1ホール（プレゼンテーション会場A）

＜ブース展示内容＞

当社ブース：1A-19（西ホール1F）

展示内容 ：船舶知能化ソフトウェアモジュール「エイトノット AI CAPTAIN Module」

の技術概要紹介、デモンストレーション、活用事例・共同開発事例の紹介

船舶知能化ソフトウェアモジュール『エイトノット AI CAPTAIN Module』について

当社が開発する自律航行プラットフォーム「エイトノット AI CAPTAIN」による運航実績に裏付けられた技術を、舶用機器や船舶に組み込めるソフトウェアモジュール『エイトノット AI CAPTAIN Module』として体系化しています。操船制御、自己位置推定、リアルタイムルート生成、他船・障害物認識、安全判断などの技術を独立した機能単位として提供し、最小構成の自律航行システムから用途に応じた段階的な拡張まで対応。新造船にも既存船舶にも導入が可能です。

【株式会社エイトノット概要】

エイトノットは『知能化技術で、安全な運航を当たり前に』をミッションに掲げ、船舶知能化技術の開発により、船の新しいスタンダードの実現を目指す企業です。

当社は、知能化技術を自律航行システムとして船舶に後付け可能な「エイトノット AI CAPTAIN System」および、操船制御、自己位置推定、リアルタイムルート生成、他船・障害物認識、安全判断などの各機能をモジュール単位で舶用機器や船舶へ組み込める「エイトノット AI CAPTAIN Module」を提供しています。エイトノットは、船舶知能化により海事産業の課題を解決しながら、誰もが安全かつ快適に水上モビリティを使える世界を目指しています。

会社名 ：株式会社エイトノット

設立 ：2021年3月8日 役員：代表取締役CEO 木村裕人、取締役CTO 横山智彰

本社所在地 ：大阪府堺市北区長曽根町130番地42 S-Cube本館313号室

東京オフィス：東京都江東区亀戸1-16-8 鯨岡第一ビル3C

広島オフィス：広島県広島市中区上八丁堀7-1 HIOS HIROSHIMA 405号室

事業内容 ：水上モビリティの自律航行システム開発・販売

ウェブサイト：https://8kt.jp/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/8ktjp

Facebook：https://www.facebook.com/8ktjp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/8kt/