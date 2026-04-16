STORES、能登の創造的復興を掲げる「だらぼち音楽祭」の決済パートナーとして協賛

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）は、2026年5月16日（土）に石川県能登半島（Heart＆Beer 日本海倶楽部）で初開催される「だらぼち音楽祭 2026」において、キャッシュレスパートナーとして協賛することをお知らせいたします。また、本イベントでは事前の入場券・グッズ販売、当日物販において「STORES」が提供する複数のサービスを活用いただいております。能登から生まれる「新しい音楽祭」を、デジタルインフラ面からサポートいたします。

「だらぼち音楽祭 2026」公式サイト：https://darabochi.com/(https://darabochi.com/)

■ 導入前の課題・背景

2024年の能登半島地震を経て、単なる復旧にとどまらない「創造的復興」を目指して有志により立ち上げられた「だらぼち音楽祭」。能登に「新しい引力」と「目的地」を創り出し、18歳以下を無料招待することで次世代へ文化のバトンを繋ぐという実行委員会の強い想いから開催が決定しました。

多数の来場者が訪れる屋外フェスでは、現金の管理や釣銭の準備といった運営側の負担と、飲食・物販ブースにおけるお会計時の混雑が大きな課題となります。また、限られたスタッフで運営を行うため、売上管理や在庫管理の効率化が不可欠です。STORES は「こだわりや情熱、たのしみによって駆動される経済の発展に寄与する」というミッションのもと、飲食店や物販ブースの運営をスムーズにし、出店者と来場者が音楽と交流に集中できる環境を共創するため、今回の全面サポートに至りました。

■ 導入効果・実現すること

本導入により、以下の運用体制を構築し、イベントの付加価値を最大化します。

■ 導入コメント

- 「STORES 決済」による会計の迅速化：会場内のグッズ販売や飲食ブースにおいて、「STORES 決済端末2」を導入。クレジットカードや電子マネーなど多様な決済手段に対応し、スピーディなお会計を実現します。- 「STORES ネットショップ」による事前販売の最適化：オンラインストアでの事前チケット・グッズ販売により、当日の受付混雑を回避し、全国からのスムーズな購入動線を提供します。

だらぼち音楽祭 実行委員会 田村さま

「だらぼち音楽祭は、震災以降の能登において支援や復旧にとどまらず、能登半島の文化や風土を背景に、新たな祭やカルチャーを生み出し、訪れる理由そのものとなる“目的地”となる場をつくることを目指して立ち上げました。

イベント当日においては来場者や出店者が音楽や交流そのものに集中できる環境を整えることが重要だと考えています。STORES のサービスを一気通貫して活用することで、スムーズな決済体験と運営の効率化を両立し、熱狂の創出に集中できる環境づくりを実現したいと考えています。」

■「だらぼち音楽祭 2026」開催概要

■ STORES について

- 日時：2026年5月16日（土）10:00 ～ 21:00（雨天決行・荒天中止）- 会場：Heart＆Beer 日本海倶楽部（石川県鳳珠郡能登町立壁92）- チケット：1日券 5,000円（税込）※18歳以下入場無料- 出演アーティスト：THA BLUE HERB、DJ KENSEI、刃頭、切腹ピストルズ、ALKDO、南部式、彌榮太鼓保存会、SOFT、KEISON、タテタカコ、青谷明日香、NATTY NUTS、DJ YOSHIMITSU、YOSHIHARU YOSHIDA ほか- 公式サイト：https://darabochi.com/

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。