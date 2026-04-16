一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）は、石川県輪島市門前町の門前学園（門前東小、西小と門前中が統合した小中一貫の義務教育学校）に合計約900食（約150食６日間分）の給食用食材を提供します。能登半島地震や豪雨で被災した輪島市では、子どもの減少や校舎の破損で11の小中学校を閉校し、小中一貫校を含めた4校に再編されました。今回、門前町の門前学園の校舎改修工事に伴い、給食の献立が簡易給食になる期間（４月20日～4月30日）の給食用食材提供について、輪島市教育委員会から相談を受けグリーンコープからお届けすることとなりました。

■グリーンコープの能登半島被災地支援について

グリーンコープでは、能登半島地震発災直後から被災地に入り、被災された方々に寄り添った支援を継続しています。輪島市へはこれまで、市立の小中学校に防災用備品（800人分）と学校給食調理備品の寄贈、夏休み期間に5か所の児童クラブへの食事提供など、被災した子どもたちの健やかな日常を願い支援を行ってきました。

グリーンコープの災害支援は、組合員から寄せられるカンパ金を財源に行っています。能登半島被災地支援のための組合員カンパは、合計で2億150万1332円（2025年11月20日時点）集まり、すべて被災地の復興に役立てています。

グリーンコープの災害支援について

https://www.greencoop.or.jp/support-disaster/

■支援概要

提供食材：

・そのままお弁当へミニハンバーグ 160ｇ（20ｇ×8個）

・そのままお弁当へ からあげ 168ｇ（8個）

・たまねぎ天 120ｇ（4枚入）

・産直民衆交易（ネグロス）バナナ（500ｇ・1ｋｇ）

組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。