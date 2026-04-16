合言葉は「＃ソフ活」！例年大好評のキャンペーンを今年もＧＷから実施　東北ＥＮＪＯＹ ＳＡ・ＰＡソフトクリームコレクション２０２６ 開催

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）では、東北地方のサービスエリア・パーキングエリア（以下、ＳＡ・ＰＡ）で販売されている個性豊かなソフトクリームをまとめて掲載したマップ「ソフトクリームコレクション２０２６」を、４月２４日（金）から東北エリアのＳＡ・ＰＡにて配布開始します。

ＳＡ・ＰＡを代表する人気グルメである“ソフトクリーム”をテーマにした「ソフトクリームコレクション」（「ソフコレ」）は、毎年多くのお客さまに親しまれています。近年は気温の上昇や行楽シーズンの前倒し傾向を背景に、春先からソフトクリームの需要が高まっていることから、２０２６年も昨年に引き続きゴールデンウィーク期間からキャンペーンを開始します。「ソフコレ２０２６」では、新たに開発されたソフトクリームも登場し、東北各地の魅力が詰まったラインアップをお楽しみいただけます。

高速道路のＳＡ・ＰＡといえば、「ソフトクリーム」

運転やドライブの合間の楽しみとして親しまれているＳＡ・ＰＡのソフトクリームは、東北地方だけでも年間約７２万個が販売され、売上高は約３億円にのぼり、ＳＡ・ＰＡを代表するグルメの一つです。

これまで売上のピークは７月・８月の夏本番でしたが、ここ数年はＧＷ前から購入数が伸び、ＧＷ期間中に多くのお客さまがソフトクリームを手に取るようになってきました。こうした背景を受け、昨年発行した「ソフコレ」は約８万部を配布し、掲載商品の販売数は期間中に約１７万個を記録しました。

今年はその反響を踏まえ、「ソフコレ２０２６」として、昨年に引き続きＧＷ直前の４月２４日（金）から配布を開始します。今年のＧＷは、「ソフコレ」を片手に、東北ならではのソフトクリームを巡るドライブ「#ソフ活」を楽しみませんか？

東北地方のソフトクリームが集結！おすすめソフトクリーム

「ソフコレ」には、地元食材を使用したソフトクリームや地域の名所をモチーフにしたもの、また、見た目にインパクトのあるソフトクリームなど、今年新たに掲載された２０品を含む、総勢３１種類のソフトクリームをバラエティ豊かに掲載しています。

あたりは１個無料！スクラッチキャンペーンを今年も実施！

昨年も開催したスクラッチキャンペーンを今年も開催予定。

期間中、ソフコレに掲載しているソフトクリームを購入されたお客さまにスクラッチカードをお渡しします。

カードを削ってあたりが出たら、ソフコレ掲載のソフトクリームを１個無料でプレゼント！

はずれの場合でも、「ソフコレ２０２６」オリジナルシールをプレゼントします。

※オリジナルシールは数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

７月１日、２日、３日の３日間限定 全品３００円で販売！

７月３日は、日本ソフトクリーム協議会が制定した「ソフトクリームの日」。

“３”にちなみ、７月１日（水）、２日（木）、３日（金）の３日間限定で、ソフコレに掲載しているソフトクリームを全品税込３００円で販売します！お得なこの機会に、ぜひ気になるソフトクリームを食べ比べて「#ソフ活」をお楽しみください。

詳細は「ドラぷら」でご案内します。

▷ドラぷら 東北ENJOY SA・PAソフトクリームコレクション2026

https://www.driveplaza.com/sapa/event_campaign/detail/softcream-collection2026.html

※別紙マップ「ソフトクリームコレクション２０２６」もあわせてご確認ください

【別紙１「ソフトクリームコレクション２０２６ 北東北」】

【別紙２「ソフトクリームコレクション２０２６ 南東北」】