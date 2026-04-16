「オートバックス熊本清水本町（熊本県熊本市）」新規オープン

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン(https://www.autobacs.co.jp/ja/index.html)（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス西日本販売（代表取締役：落合 礼二）は、2026年4月17日（金）に「オートバックス熊本清水本町（くまもとしみずほんまち）」を新規オープンいたします。

店舗は、熊本電鉄 菊池線 北熊本駅から北側に直線で約0.6km、国道3号沿いの交差点角地に位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートします。

店舗の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/211_1_94f4a9b06bac86a1875e577d8f277a29.jpg?v=202604160351 ]

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,064店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/211_2_6cb502904428f1f8014793f40dd7d51d.jpg?v=202604160351 ]

（※）インショップ、併設店を含みます。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社オートバックスセブン 広報・IR部 浅川、淡路

〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

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