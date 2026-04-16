電気機器市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「電気機器市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の電気機器市場は、急速な都市化、人工知能（AI）における技術革新、そして持続可能な生活への世界的な移行により、大きな変革期を迎えています。本市場はコンシューマー家電分野とほぼ同義で使用されることが多く、冷蔵庫や洗濯機からスマート掃除機、AI搭載オーブンに至るまで幅広い製品を含みます。インフレやサプライチェーンの混乱（2022～2023年）による停滞期を経て、2024年にはエネルギー価格の安定化と消費者需要の回復により、力強い回復局面に入りました。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/216
現在の市場分析によると、本分野は競争が激しいものの、安定した成長が見込まれています。対象範囲（大型家電かコンシューマーエレクトロニクス全体か）によって市場規模は大きく異なりますが、ある調査レポートによれば、世界のコンシューマーエレクトロニクス市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6％で成長し、2035年末までに8,760億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は5,520億米ドルでした。主要な成長要因
AI革命とスマートホーム統合
AIはもはや付加価値ではなく、プレミアム家電における標準機能となっています。Siemens、Miele、Samsungなどのブランドは、食品を認識する冷蔵庫や調理設定を自動調整するオーブンを開発しています。このような「能動的インテリジェンス」はプレミアム化を促進しています。特に中国では、AIの普及により消費者行動が単なる買い替えからライフスタイル全体の向上へとシフトしています。
グローバルサウスにおける需要拡大
先進国市場が飽和する一方で、東欧、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカなどの地域が成長の中心となっています。これらの地域では、インドネシアやインドなどでの都市化と可処分所得の増加により、洗濯機や冷蔵庫の初回購入需要が急増しています。
エネルギー効率と環境配慮
厳格な環境規制と電力コストの上昇により、省エネ製品への需要が高まっています。特に中国や欧州では、政府主導の買い替え促進プログラムが非効率な家電の淘汰を加速させています。2025年には、高効率製品の購入が前年比20％増加したとされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347135/images/bodyimage1】
市場の課題および制約
A. 住宅市場の低迷
電気機器市場は不動産市場に大きく依存しており、住宅市場の停滞は新規家電需要の減少につながります。
B. 地政学的リスクと関税
製造の多くがアジア（特に中国）に依存しているため、地政学的リスクや関税の影響を受けやすく、コスト上昇の要因となります。
C. 利益率の圧迫
競争激化により、特に中国企業との価格競争が利益率を圧迫しています。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
冷蔵機器：最大の市場シェアを占有
洗濯機・食器洗い機：主要成長分野
小型家電：最も成長が速いセグメント
HVAC：重要な成長領域
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/electrical-appliances-market/216
技術別
従来型 vs スマート家電
流通チャネル別
オンライン vs オフライン
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米・欧州：成熟市場
グローバルサウス：成長市場
主要企業および競争環境
美的集団（Midea Group）
Haier Smart Home
Bosch / Siemens（BSH）
Electrolux
Whirlpool
Xiaomi
将来展望
電気機器市場は、AI化と市場の二極化が進む時代に突入しています。基本製品はボリューム市場として推移する一方で、AI搭載および高効率製品が価値成長を牽引します。メーカーは、新興市場向けの低コスト戦略と、先進市場向けの高付加価値戦略の両立が求められます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
世界の電気機器市場は、急速な都市化、人工知能（AI）における技術革新、そして持続可能な生活への世界的な移行により、大きな変革期を迎えています。本市場はコンシューマー家電分野とほぼ同義で使用されることが多く、冷蔵庫や洗濯機からスマート掃除機、AI搭載オーブンに至るまで幅広い製品を含みます。インフレやサプライチェーンの混乱（2022～2023年）による停滞期を経て、2024年にはエネルギー価格の安定化と消費者需要の回復により、力強い回復局面に入りました。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/216
現在の市場分析によると、本分野は競争が激しいものの、安定した成長が見込まれています。対象範囲（大型家電かコンシューマーエレクトロニクス全体か）によって市場規模は大きく異なりますが、ある調査レポートによれば、世界のコンシューマーエレクトロニクス市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6％で成長し、2035年末までに8,760億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は5,520億米ドルでした。主要な成長要因
AI革命とスマートホーム統合
AIはもはや付加価値ではなく、プレミアム家電における標準機能となっています。Siemens、Miele、Samsungなどのブランドは、食品を認識する冷蔵庫や調理設定を自動調整するオーブンを開発しています。このような「能動的インテリジェンス」はプレミアム化を促進しています。特に中国では、AIの普及により消費者行動が単なる買い替えからライフスタイル全体の向上へとシフトしています。
グローバルサウスにおける需要拡大
先進国市場が飽和する一方で、東欧、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカなどの地域が成長の中心となっています。これらの地域では、インドネシアやインドなどでの都市化と可処分所得の増加により、洗濯機や冷蔵庫の初回購入需要が急増しています。
エネルギー効率と環境配慮
厳格な環境規制と電力コストの上昇により、省エネ製品への需要が高まっています。特に中国や欧州では、政府主導の買い替え促進プログラムが非効率な家電の淘汰を加速させています。2025年には、高効率製品の購入が前年比20％増加したとされています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347135/images/bodyimage1】
市場の課題および制約
A. 住宅市場の低迷
電気機器市場は不動産市場に大きく依存しており、住宅市場の停滞は新規家電需要の減少につながります。
B. 地政学的リスクと関税
製造の多くがアジア（特に中国）に依存しているため、地政学的リスクや関税の影響を受けやすく、コスト上昇の要因となります。
C. 利益率の圧迫
競争激化により、特に中国企業との価格競争が利益率を圧迫しています。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
冷蔵機器：最大の市場シェアを占有
洗濯機・食器洗い機：主要成長分野
小型家電：最も成長が速いセグメント
HVAC：重要な成長領域
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/electrical-appliances-market/216
技術別
従来型 vs スマート家電
流通チャネル別
オンライン vs オフライン
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米・欧州：成熟市場
グローバルサウス：成長市場
主要企業および競争環境
美的集団（Midea Group）
Haier Smart Home
Bosch / Siemens（BSH）
Electrolux
Whirlpool
Xiaomi
将来展望
電気機器市場は、AI化と市場の二極化が進む時代に突入しています。基本製品はボリューム市場として推移する一方で、AI搭載および高効率製品が価値成長を牽引します。メーカーは、新興市場向けの低コスト戦略と、先進市場向けの高付加価値戦略の両立が求められます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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