箱館戦争の歴史を後世に伝える「第57回箱館五稜郭祭」が、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、函館市の五稜郭公園特設ステージで開催されます。

今年は、一度幕を閉じた「土方歳三コンテスト」が2年ぶりに復活。小学生以下の部も新設し、世代を超えて“函館の歴史”を体感できる催しとなります。五稜郭公園を舞台に、土方歳三コンテストのほかに、無血入城行進や吹奏楽演奏、実際の真剣を使った迫力満点の演技など、観る人すべてが「歴史に触れる時間」を楽しめます。





➤ イベント詳細はこちら： https://www.hotweb.or.jp/goryokaku-sai/index.html■ 「続ける」意義を問い直す五稜郭祭箱館五稜郭祭は、戊辰戦争・箱館戦争の歴史を伝えるために続いてきた祭りです。この地で起きた出来事、そこに生きた人々の想いを「いまを生きる私たちの言葉で伝える」──それがこの祭の原点。近年は運営費や担い手不足など課題もありますが、「歴史を知る“きっかけ”を絶やさない」という思いで開催を続けています。■ クラウドファンディングで未来へつなぐ実行委員会では今年、箱館五稜郭祭を次世代につなぐためのクラウドファンディングを実施中です。支援金は運営費や若手育成企画に活用されます。函館ならではの返礼品のほか、【2026年4月22日（水）まで】にご支援いただいた方のニックネームを「北海道新聞」ご支援御礼広告に掲載予定。掲載紙は記念としてお届けします。➤ 詳細・ご支援はこちら： https://goryokaku-sai.kas-sai.jp/■ 土方歳三コンテストも参加者募集中・開催日時： 2026年5月16日（土）13:30～・会 場： 五稜郭公園 特設ステージ（函館市五稜郭町44）・対 象： 16歳以上、小学生以下の部もあり・賞品/優勝：賞金10万円／準優勝ほか記念品・参加費：3,000円・申込締切：2026年4月28日（火）応募フォームは公式サイトにて公開中。定員（25名）に達し次第締切。■ 開催概要イベント名：第57回 箱館五稜郭祭開 催 日：2026年5月16日（土）・17日（日）会 場：五稜郭公園特設ステージ（函館市五稜郭町）主 催：箱館五稜郭祭協賛会（事務局：函館商工会議所）入 場 料：無料公式サイト： https://www.hotweb.or.jp/goryokaku-sai/index.html