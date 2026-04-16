旧芝離宮恩賜庭園では、夜間ライトアップイベント「旧芝離宮夜会～ひかり宿る庭の記憶～」を開催します。 8回目の開催となる本イベントでは、昨年好評を博しました”夜の庭園を回遊する楽しさ”と“江戸時代から続く庭園の造形美への着目”をさらに発展させ、庭園に古くから佇む景色や築山、灯籠といった造形に光や音を重ねることで、それぞれに宿る歴史や記憶をデジタルアートで表現します。 皆様のご来園をお待ちしております。 ※入園には夜間観覧特別チケットが必要です。当日販売数には限りがございます。ご来園前に、必ず下記詳細をご確認ください。 ※通常開園時間（９時～17時）につきましては、予約は必要ありません。 （入園は16時30分まで。イベント期間中は17時で一度閉園し、18時30分に再開園いたします。）

旧芝離宮夜会 ～ひかり宿る庭の記憶～

１．日時

https://yakai.1-10.com/shibarikyu/

令和８年５月20日（水）～23日（土） 18時30分～21時30分（最終入園21時） 【入場可能時間】 ①前半チケット：18時30分～ ②後半チケット：19時45分～ ※チケット購入時にご希望の時間帯をお選びください。 ※チケット購入に関する詳細は、「３.入場方法」をご確認ください。 ※入替制ではございません。 ※会場内コンテンツは1時間程度でお楽しみいただけます。 ※夜間の開園エリアは、東側は弓道場まで、南側は馬場跡までとなります。

２．内容

（１）園内の演出

【開催時間】各日18時30分～21時30分

① 旧芝離宮全景を愉しむライトアップショー「記憶あふれる刻」

旧芝離宮の庭の各所に静かに宿っていたひかりが互いに呼応しはじめ、あふれ、ひとつにつながり、庭園そのものが記憶を語り出す。 特別なひとときを演出するライトアップショーを行います。 ※19時より20分間隔で実施します。（最終演出は21時開始）

②インスタレーション 藤棚：藤棚の情景

庭園の入り口に佇む藤棚では、本来この時期には見ることのできない藤の花を、光の演出によって幻想的に表現します。 光に浮かび上がる藤の花を通して、庭園に息づく記憶を演出し、都市の喧騒から静かな庭園の世界へ誘います。

③インスタレーション 雪見灯籠：海際の情景

旧芝離宮は、江戸時代に東京湾の海水を引き入れてつくられた「潮入の庭」で、潮の干満によって水位の変化を楽しめる庭でした。 雪見灯籠が立つ州浜は、潮の干満を表現する重要な景観の一つです。 水面のゆらぎを思わせる光を添え、かつての記憶を静かに呼び起こします。

④インスタレーション 枯滝：石組の情景

昼間は、石組によって山渓を流れ落ちる滝を思わせる「枯滝」。 庭園の中でもひときわ存在感を放つ景観を、光の演出によって新たに表現します。ひとときとして同じ瞬間がない自然の流れを、“幻の水脈”としてデジタルアートで描き出し、夜の時間だけに現れる特別な景色が庭園に浮かび上がります。

（２）「中島」観賞ツアー ※雨天中止

時間： ①19時５分～ ②19時45分～ ③20時５分～ ④20時45分～ 内容：ライトアップされた庭園の中島をスタッフの案内で回遊します。幻想的な中島を間近でご覧ください。 定員：各回10名(当日先着順。定員に達し次第、受付終了。) 参加方法：開始15分前より弓道場にて受付。 備考： ・バリアフリールートではないため、ベビーカーや車椅子の方はご参加いただけない場合があります。 ・滑りにくい靴（スニーカー等）でのご参加をお願いします。

（３）夜会ダイニング～Yakai Dining～

時間：18時30分～21時（ラストオーダー） ※売り切れ次第終了となります。 場所：藤棚周辺 内容：歴史ある庭園の空気に包まれながら、夜会限定の特別なお料理をお楽しみいただけます。ここでしか味わえないひと皿とともに、特別な夜をご堪能ください。

（４）パネル展示・お休み処

時間：18時30分～21時30分 場所：弓道場 内容：旧芝離宮恩賜庭園の歴史や見どころを絵図や古写真でまとめたパネルを展示します。（※雨天中止） 弓道場ではひと休みできるスポットをご用意しております。

（５）旧芝離宮恩賜庭園の周辺を楽しむ企画

｢船｣を愉しむ 内容：夜会開催期間中に旧芝離宮恩賜庭園近くの船着場から発着するクルーズを運航します。

※「船」を愉しむの詳細やそのほかのコンテンツについては、後日、特設サイトにてご案内します。

https://yakai.1-10.com/shibarikyu/

（６）オーディオガイド「旧芝離宮恩賜庭園」

主 催：（一社）芝浦エリアマネジメント 配 信：5月20日（水）～ 内容：旧芝離宮恩賜庭園をより一層親しんでいただくために、ON THE TRIP（オンザトリップ）と オーディオガイドを開発しました。スマートフォンから無料でダウンロードし、旧芝離宮恩賜庭園の 中でガイドを聞くことで、まるで美術館にいるかのように庭園の歴史に触れていただけます。 ※ご利用にあたっては、スマートフォンにて専用アプリのダウンロードが必要です。 ※夜間ライトアップイベント中もガイドは利用できますが、一部立ち入りできないエリアがあります。 ※ガイドの詳細や、ダウンロード方法は下記よりご確認ください。（※５月20日(水)に公開します。） 【ON THE TRIP公式HP】https://on-the-trip.net/spots/867

３．入場方法

【夜間観覧特別チケット（前売券または当日券）】をご購入ください。 下記のとおりチケットを販売します。混雑防止のため、１日の販売枚数に制限があります。 また、オンラインチケットの購入にはスマートフォンアプリ「LINE」のアカウントが必要です。

●前売券（数量限定） 価格：1,000円（税込） 販売方法：オンラインにて販売 販売期間：４月16日（木）14時 ～ 来園日前日の23時59分まで購入可能

●当日券（数量限定） 価格：1,200円（税込） 販売方法：オンライン及び窓口にて販売。窓口では現金のみでの販売となります。 販売期間： ①オンライン 当日０時 ～ 21時まで購入可能 ②窓口 夜間入園時間（18時30分 ～ 21時）に購入可能

チケットの購入方法等の詳細は下記特設サイトにてご案内予定です。

https://yakai.1-10.com/shibarikyu/

夜間観覧特別チケットについてのご注意

※ご購入後の利用日の２日前までキャンセルが可能です。 ※中学生以上から特別チケットが必要です。小学生・未就学児は無料でご入園できますが、夜間観覧特別チケットをお持ちの保護者の同伴が必要です。 ※障害者手帳、年間パスポート、その他各種入園券をお持ちの方も特別チケットが必要です。 ※障害者手帳をお持ちの方と、介護者１名は割引がございます。（割引後価格 500円（税込）） 当日夜間入園時間に、窓口にて身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、ミライロID 等を提示しご購入ください。

４．その他

・弓道場は、本イベントに伴い5月16日（土）～24日（日）の期間休場いたします。 ・園内の混雑状況により、入園をお待ちいただく場合がございます。 ・荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に旧芝離宮恩賜庭園公式ホームページ・公式X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

【主催】公益財団法人東京都公園協会 【共催】一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント、一般社団法人竹芝エリアマネジメント、 一般社団法人芝浦エリアマネジメント、株式会社ワントゥーテン 【後援】竹芝地区まちづくり協議会、竹芝Marine-Gateway Minato協議会、芝東京ベイ協議会 【協賛】鹿島建設株式会社、清水建設株式会社 【照明機材協賛】株式会社タカショーデジテック 【映像音響機材協賛】株式会社映像センター 【備品協賛】株式会社コトブキ 【飲食協力】The Place of TOKYO 【協力】一般社団法人竹芝タウンデザイン、一般社団法人CiP協議会 【制作協力】西尾レントオール株式会社、株式会社六工房、株式会社アイシン

園内マップ

旧芝離宮恩賜庭園について

国指定名勝。延宝６(1678)年に、時の老中で後に小田原藩主となった大久保忠朝が４代将軍徳川家綱から拝領し、「楽壽園(らくじゅえん)」と呼ばれる庭園を造ったのが始まりです。明治９(1876)年に芝離宮となりましたが、関東大震災で洋館・和館からなる宮殿や樹木の多くが失われてしまいました。震災の翌年、大正13(1924)年に皇太子(昭和天皇)ご成婚記念として、東京市に下賜(かし)されました。

【開園時間】 ９時～17時（最終入園は16時30分） 【休園日】 12月29日～１月１日 【入園料】 一般：150円／65歳以上：70円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 【庭園ガイド】 土曜日・日曜日 14時（各回60分程度） 集合場所：藤棚下 参加費：無料 ※庭園ガイドについては、気象状況等により実施を中止する場合があります。当日の実施については、旧芝離宮恩賜庭園サービスセンターにお問合せください。

【住所】 港区海岸１-４-１ 【交通】 JR浜松町駅北口下車 徒歩１分 都営大江戸線・浅草線 大門駅下車（B２出口） 徒歩３分 ※駐車場はございません。

問い合わせ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B5%B7%E5%B2%B8%EF%BC%91-%EF%BC%94-%EF%BC%91

旧芝離宮恩賜庭園サービスセンター 電話：03-3434-4029

https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-shiba-rikyu/ https://twitter.com/Kyushibarikyu https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/