株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、株式会社クラックス(本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：北田 和樹)とのコラボレーションにより、SNSや平成レトロブームで話題の「うるちゅるPOPシール」のGiGO限定景品第3弾が、2026年4月25日(土)より順次登場いたします。

GiGOグループのお店限定景品概要

第1弾・第2弾でご好評をいただいた「GiGO限定 うるちゅるPOPシール」シリーズに、待望の第3弾が登場いたします。本シリーズは、ぷっくりとした質感とホログラムの輝きが特徴で、SNSでは「ぷっくり感とキラキラ感がたまらない」「動画や写真以上にかわいい」といった声が寄せられ、幅広い年代から高い支持を集めております。今回は、定番の「うるちゅるシールmini」に新デザインが加わるだけでなく、通常サイズの「うるちゅるPOPシール」2枚分に相当するH20㎝×W22㎝の特大サイズ「うるちゅるシールBIG」(4シリーズ、全16種)が加わります。

【第3弾】GiGO限定うるちゅるシールmini(4シリーズ、全16種)

■登場開始：2026年4月25日(土)より順次登場予定 ■登場店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗 ■店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-uruchuru-mini

【新作】GiGO限定うるちゅるシールBIG(4シリーズ全8種）

■登場開始：2026年4月25日(土)より順次登場予定 ■登場店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗 ■店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-uruchuru-big

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※内容は予告なく変更となる場合があります。 ※画像・イラストはイメージです。

GiGO公式SNSキャンペーン

登場を記念して、GiGO公式X・GiGO公式Instagramでキャンペーンを開催いたします。 期間中、アカウントをフォローのうえ対象の投稿に対して、Xでは「リポスト」、Instagramでは「コメント」をしていただいた方の中から、4月登場のGiGO限定景品「うるちゅるシールmini」「うるちゅるシールBIG」をそれぞれプレゼントいたします。

・SNSキャンペーン第1弾：「うるちゅるシールmini」プレゼント

■開催期間：2026年4月21日(火)～4月27日(月) ■当選者数：各SNS 4名様 4シリーズのうち、いずれか1シリーズ(4種)をプレゼントいたします。

・SNSキャンペーン第2弾：「うるちゅるシールBIG」プレゼント

■開催期間：2026年4月21日(火)～4月27日(月) ■当選者数：各SNS 4名様 4シリーズのうち、いずれか1シリーズ(2種)をプレゼントいたします。

各種SNS一覧

■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO 応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html ■Instagram：https://www.instagram.com/genda_gigo/ 応募規約：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html

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