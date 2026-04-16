片岡物産株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役社長 片岡謙治）では、京都 宇治の老舗＜辻利＞より、春夏限定商品＜辻利＞宇治抹茶入りグリーン レモン ティー（袋タイプ170ｇ／スティック タイプ5本入）を、2026年春より全国のスーパー等で順次発売いたします。今年は1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合した新設計です。

レモン5個分のビタミンC配合！ 夏にぴったりのさっぱりした味わい

＜辻利＞宇治抹茶入りグリーン レモン ティーは、芳醇な発酵レモンの香りと爽やかなお茶の味わいをすっきりと楽しめる新感覚の粉末緑茶飲料です。春夏限定商品としてご好評をいただいている本品が、1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合した新設計で今年も登場！暑さが厳しい夏の水分補給とともに、手軽においしくビタミンCを補給できます。

＜辻利＞宇治抹茶入りグリーン レモン ティーの特長

■緑茶×レモンの新感覚ドリンク 緑茶をベースに発酵レモン果汁と国産はちみつを加え、爽やかながら奥行きのある風味を実現。 宇治抹茶のほろ苦さと調和し、暑い季節にもすっきりごくごく飲みやすい味わいです。 ■レモン５個分のビタミンC配合 ＜NEW＞ 1杯(17g)当たりレモン約5個分のビタミンCを配合。手軽においしく、内側からのケアをサポートします。 ■冷水に溶かすだけで簡単に作れる 冷水にさっと溶ける粉末タイプで簡単便利。氷を入れて冷やし、さっぱりとした味わいをお楽しみください。※本品はホットでもおいしくお召し上がりいただけます

商品概要

お好みの量で楽しめる袋タイプと、計量いらずのスティック タイプの2種をご用意しました。

【袋タイプ】 商品名：＜辻利＞宇治抹茶入りグリーン レモン ティー 内容量：170ｇ 価格：778円（税込）

【スティック タイプ】 商品名：＜辻利＞宇治抹茶入りグリーン レモン ティー 内容量：5本入 価格：341円（税込）

＜商品に関するお問い合わせ＞ 片岡物産お客様相談室 フリーコール 0120-941440