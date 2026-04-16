食肉製品製造を行う株式会社かわよし（本社：三重県津市、代表取締役社長：川田明）が、熟練の経験と最新技術を注ぎ込んだ【松阪牛の燻しチャーシュー】を2026年4月8日（水）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始しています。

■開発背景

豚肉で作られることが圧倒的に多いチャーシューを「牛肉」で作る。 チャーシューは「豚肉」で作るという常識にあえて向き合い、最高級和牛である松阪牛を使用した、「主役になれるチャーシュー」を目指し商品開発がスタートしました。 しかし、繊細な肉質と低い融点を持つ松阪牛の脂は、従来の製法ではチャーシューとして成り立つことができず、火を入れれば脂が流れ出てしまい、旨みや食感のバランスが崩れてしまう。そんな課題に直面します。 試行錯誤しながら、温度、湿度、時間、工程。すべてをゼロから見直し、試作を重ねる日々が続きました。しかし、思い描くチャーシューに一歩近づいては、別の壁に悩まされることになります。 紆余曲折ありながらたどり着いたのが、素材のポテンシャルを最大限に引き出す、かわよし独自の火入れと燻しの技術です。 この技術はその後、豚肉や鶏肉にも応用され、それぞれの素材に最適化されたチャーシューとして結実しました。

■燻しチャーシューの3つの特徴

①松阪牛チャーシューの挑戦

松阪牛チャーシュー。それは前例のない挑戦でした。 脂の質が非常に高く、口どけに優れる一方で、扱いを誤ると魅力を損なってしまう繊細な素材です。その特性を活かすため、加熱による変化を緻密にコントロールします。 目指したのは「とろける脂」と「肉の旨み」が一体となる状態。口に入れた瞬間にほどけ、余韻まで続く上品な味わいを実現しています。

②火入れ

松阪牛の特性に向き合う中で確立されたのが、独自の火入れ技術です。 高温で一気に仕上げるのではなく、低温でじっくりと熱を入れることで、肉の水分を保ちながら柔らかさを引き出します。 わずかな温度差や時間の違いが仕上がりを左右するため、細部まで徹底的に管理をしています。

③燻し

仕上げに施す燻しは、香りで個性を引き立てる重要な工程です。強い薫香ではなく、素材の旨みを引き立てるための”繊細な燻し”。 口に入れた瞬間にふわりと広がり、後味に心地よく残るよう設計しています。

■豚チャーシュー・鶏チャーシューについて

松阪牛の開発で培った技術は、豚肉と鶏肉にも活かされています。 豚チャーシューは、脂と赤身のバランスを見極め、脂の甘みを活かした仕上がりに。噛むほどに旨みが広がり、食卓に満足をもたらします。 鶏チャーシューは、軽やかでやわらかい口当たりが特徴。さっぱりとしながらも、しっかりとした旨みを感じられる仕上がりです。 それぞれが単体でも完成された味わいを持ちながら、食べ比べることで違いを楽しめるラインナップとなっております。

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：松阪牛の常識を覆す、52年目肉屋の本気。”設計された”燻しチャーシューここに誕生 期間：2026/4/8（水）10:00 ～ 2026/5/10（日）22:00 リターン（一部抜粋）： 【超早割】燻しチャーシュー3種セット 14500円→11600円（20％OFF) 【早割】燻しチャーシュー（牛・豚）2種セット 10000円→8500円（15％OFF） 【早割】燻しチャーシュー（牛・鶏）2種セット 9500円→8075円（15％OFF) 【早割】松阪牛燻しチャーシュー（単品） 7000円→6300円（10％OFF) ▼詳細はプロジェクトページをご確認ください。

■会社概要

https://www.makuake.com/project/ibushi-charshu/

会社名：株式会社かわよし 代表取締役：川田明 本社所在地：三重県津市久居井戸山町840-45 事業内容：弁当販売・惣菜販売・ギフト 工場所在地：三重県津市一志町其村688 事業内容：食肉販売・食肉製品製造・惣菜製造・オンラインショップ 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社かわよし 担当：竹内

E-mail：kawayoshifactory.ec@gmail.com

https://kuchidoke.official.ec/ https://www.instagram.com/kuchidoke_atelier/