サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年4月16日、無料相談キャンペーンをご好評につき延長しました。 「解約できるのか知りたい」「契約内容を見直したい」「何から始めればよいかわからない」といったご相談が多く寄せられていることを受け、実施中のキャンペーン期間を延長することにしました。 契約内容の確認から解約に向けた進め方の整理まで、マンションのサブリース解約に悩む物件オーナーさまをサポートします。ぜひ一度、下記の公式LINEからご相談ください。 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

マンションのサブリース解約はできる？

サブリース契約は、オーナーが「やめたい」と思ってもすぐには解約できるとは限りません。サブリース会社は法律上保護されやすく、オーナー側から解約するには、契約書の内容に加えて「正当事由」が必要になることが多いためです。 実際には、まず契約書で解約条項や通知期限、違約金の有無を確認し、そのうえでサブリース会社と交渉しながら合意解約を目指す流れが一般的です。解約には費用や手間がかかる場合もあるため、難しいと感じたら早めに専門家へ相談することが大切になります。 とはいえ、契約書の読み方や交渉の進め方はわかりづらく、「自分だけで対応するのは不安」と感じる方も少なくありません。そんなときに頼れるのが、『サブリース解約の「外せる君」』です。複雑な契約内容の確認から、解約に向けたサポートまで、オーナーさまの状況に応じてサポートします。何から始めればいいかわからない方でも、ぜひ一度、ご利用ください。

サブリース解約の「外せる君」に相談する流れ

（1）公式LINEを友だち登録する サブリース解約の「外せる君」の公式アカウントを友だち登録します。 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）契約内容の確認 LINEの友だち登録後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。LINEでやり取りできるため、ご都合のいいタイミングでご相談いただけます。 （3）戦略立案・実行 当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。ご提案した戦略にご納得いただけた場合は、当社が主体となって解約に向けた交渉を進めます。 （4）サブリース解約 交渉成立後、サブリース契約の解約手続きへ進みます。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

サブリース解約の「外せる君」とは

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。「相談無料」「弁護士費用0円」「解約費用0円」の3つの特徴があります。

（1）相談無料 『サブリース解約の「外せる君」』へのご相談は無料です。「解約を申し出たところ『できない』と断られてしまった」「所有しているサブリース物件は解約できるのだろうか」といった、さまざまなご相談が寄せられています。 相談したからといって、強制的に解約手続きに移行するわけではありません。また、相談後にしつこい営業をすることもありませんので、安心してご活用ください。 （2）弁護士費用0円 サブリース解約に向けた交渉は当社が主体となって行いますが、場合によっては弁護士のサポートが必要になることもあります。弁護士を利用した場合でも費用は発生しません。 （3）解約費用0円 サブリース契約を解除する際には、家賃の3～6か月分の解約費用が発生するケースがあります。場合によっては、家賃の最大12か月分かかることもあり、物件オーナーさまの費用負担は多額となります。 『サブリース解約の「外せる君」』をご利用いただいた場合、契約解除が成立しても解約費用は0円です。コストを抑えたうえでの解約が期待できます。 ※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。 ■運営会社情報 株式会社CilBFreak 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7