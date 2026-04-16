札幌のチョコレート専門店「ショコラティエ マサール」(運営：株式会社マサール、所在地：札幌市中央区、代表取締役：古谷 健)から人気キャラクター ムーミンと仲間たちをモチーフにしたショコラブラウニーが新登場しました。

本商品はムーミンと仲間たちがちょこんと顔をのぞかせる愛らしいデザインが特徴。

見た目の可愛らしさだけでなく、カリッサクッとした軽やかな食感とともに、素材と製法にこだわった本格的な味わいをお楽しみいただけます。まるでムーミン谷のような、ほっこりとした温かみを感じられるスイーツです。

コーティングチョコにはショコラティエ マサールオリジナルチョコレートを使用。

味わいは以下の2種類をご用意しております。

■商品概要

商品名：ムーミン ショコラブラウニー(ノワール／ラクテ)

内容量：各65g

価格：各1,296円(税込)

■フレーバー

ノワール

オリジナルブラックチョコレート（マサール ノワール57%）を使用。カカオの深みとほろ苦さの大人向けの味わい。

ラクテ

オリジナルミルクチョコレート(マサール ラクテ38％)を使用。まろやかな甘さとミルクのコクが広がる優しい味わい。

ギフトはもちろん、自分へのご褒美としても最適な一品です。特別なひと時を彩るスイーツとして、幅広いお客様にご提案いたします。

■販売開始日

2026年4月17日(金)

■販売場所

ショコラティエ マサール全店舗およびオンラインショップ

■ショコラティエ マサールについて

ショコラティエ マサールは「チョコレートの専門店」が北海道ではまだ馴染みの薄かった1988年、パリの街角で出会ったショコラの味に魅了された創業者(古谷 勝)が札幌で開業いたしました。札幌市内4店舗と新千歳空港に2店舗を構え"札幌のチョコレート屋さん"として地元の方々から愛されております。

ショコラを通じて世の中に感動を提供することをモットーに、創業以来、私たちは手作りの「ショコラ」の美味しさを多くのお客様へ伝えることを使命に、チョコレート作りを続けてまいりました。

最高の技術を追求する北海道最大級のショコラティエチームが作りだす、世界を代表する最上質カカオと厳選された北海道素材との融合をご堪能いただけます。本店では格式と伝統を誇る札幌本店を代表する｢ヴァンドゥーズ｣によるおもてなしの中、お買い物をお楽しみいただけます。

また、お取り寄せスイーツとしても「ショコラティエ マサール」の美味しさを全国へお届けしております。

■会社概要

会社名 ：株式会社マサール 設立 ：1988年 代表 ：代表取締役 古谷 健 店舗 ：本店、札幌三越店、大丸札幌店、新千歳空港出発ロビー店、 新千歳空港ゲートラウンジ店、COCONO SUSUKINO店 オンラインショップ https://www.masale.jp/ec/html/ 最新情報につきましては、店舗もしくは公式ホームページ( https://www.masale.jp/ )、SNS等をご確認下さい。 Instagram： https://www.instagram.com/chocolatiermasale/ Facebook ： https://www.facebook.com/masale1988/ 所在地 ： 〒064-0811 北海道札幌市中央区南11条西18丁目1-30 URL ： https://www.masale.jp/

■お問い合わせ先

株式会社マサール TEL ： 011-551-7002 FAX ： 011-513-6644 Mail： info@masale.jp URL：https://www.masale.jp