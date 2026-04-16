株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用した晴雨兼用の高機能日傘『rcp(アールシーピー)』シリーズを、全8タイプ・16モデルへ大幅に拡充いたしました。～科学が作る、涼しい日常。～





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自社テスト





● 頭部表面温度 最大-24.1℃ (自社試験)

● 遮熱率 最大63％(S55ランク) ※

● 遮光率100％(完全遮光) ※

● UVカット率100％(UPF50+) ※





性能





夏の強い日差しや暑さ対策としてはもちろん、シミ・そばかす・肌老化の原因となるUV-A・UV-Bや近赤外線からも肌を守ります。日常的に紫外線対策を心がけている方にも最適です。

晴雨兼用なので突然の雨にも対応し、1本で一年中使える実用性も魅力の日傘シリーズです。





※ 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。また記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではございません。









■ 放射冷却素材「Radi-Cool」とは

「Radi-Cool(ラディクール)」とは、太陽光を反射すると同時に、受けた熱を外部へ放出する“放射冷却”の原理を応用した先端素材です。

“放射冷却”とは、物体が熱を放出し、受ける熱よりも多くの熱を外へ逃がす現象を指します。本技術は断熱・遮熱の機能に加え、蓄熱を抑制しながら熱を効率的に放出する点が特長です。

これにより「遮る」と「逃がす」を両立し、本シリーズでは一般的な日傘と比較して頭部表面温度を最大-24.1℃低減する結果が確認されています。(自社試験)





ラディクールとは





■ 照り返しカット＆晴雨兼用設計

内側にはブラックコーティングを施し、地面や建物からの照り返しも効果的に吸収。顔や首元までしっかりガードします。さらに晴雨兼用設計のため、強い日差しだけでなく突然の雨にも対応。1本で一年中使える実用性も備えています。









■ 全8タイプ・16モデルの豊富なラインナップ

通勤・レジャー・ビジネスなど、あらゆるシーンに対応できる全8タイプ・16モデル。レディースはもちろん、メンズやキッズ向けモデルも展開。ワンタッチ自動開閉、超コンパクトサイズ、大型120cmのゴルフ傘など、機能面でも多彩なバリエーションを取りそろえています。





ラインナップ





1. ワンタッチ自動開閉モデル

片手で簡単に開閉できるワンタッチ式。荷物が多いときや車の乗り降り時にも便利です。

RCP1 / RCP3 / RCP15(下記画像左)





2. 手動開閉モデル

シンプルで扱いやすい設計の折りたたみ傘。日傘初心者にもおすすめです。

RCP2 / RCP12 / RCP13(下記画像右)





自動開閉＆手動開閉モデル





3. 大きめサイズ100cm｜ワンタッチ自動開閉モデル

広い範囲をカバーできる大きめサイズ。逆戻り防止機能付きで安全性にも配慮しています。

RCP10 / RCP11(下記画像左)





4. 軽量・超コンパクト｜手動開閉モデル

持ち運びしやすい軽量スマホサイズで、バッグに入れても負担になりにくい仕様です。

RCP16 / RCP17(下記画像右)





大きめサイズ＆コンパクト





5. 2WAY収納 折りたたみ/長傘

長傘のようにも折りたたみ傘としても収納できる2WAY仕様。

RCP14(下記画像左)





6. 大型120cm ゴルフ・レジャー傘

広範囲をカバーできる大型サイズの長傘。ワンタッチジャンプ式でスムーズに開閉可能です。

RCP6 / RCP7(下記画像右)





2way収納/ゴルフ傘





7. 超軽量スリム 長傘

約240gの軽量設計。スライド式開閉でスムーズに使用できます。

RCP8 / RCP9(下記画像左)





8. 子ども用 安全設計モデル

前方が見えやすい透明窓付き仕様で、雨の日でも視界を確保。安全性に配慮した設計の子ども用傘です。

RCP18(下記画像右)





超軽量スリム＆子供傘





～「涼しさ」と「守る」を、1本で。～

真夏の強い日差しの中でも、違いを感じる涼しさ。本シリーズは照り返しや紫外線・近赤外線から肌を守り、晴れの日も雨の日も、あらゆるシーンで活躍します。熱中症対策・日焼け対策・美容対策までカバーする『rcp(アールシーピー)』は、これからの猛暑時代に欠かせない次世代日傘です。









【商品概要】

品番 ： RCP1、RCP2、RCP3、RCP6、RCP7、RCP8、RCP9、RCP10、RCP11、

RCP12、RCP13、RCP14、RCP15、RCP16、RCP17、RCP18

(全16アイテム)

品名 ： 晴雨兼用 折りたたみ傘 / 長傘

販売価格： RCP1…4,480円、RCP2…4,280円、RCP3…4,679円、RCP6…9,980円、

RCP7…9,980円、RCP8…8,980円、RCP9…8,980円、RCP10…5,980円、

RCP11…5,980円、RCP12…5,480円、RCP13…5,980円、

RCP14…6,480円、RCP15…5,480円、RCP16…5,480円、

RCP17…5,480円、RCP18…5,480円

※価格は税込み

発売日 ： 2026年4月中旬





生地検査結果

ロゴ





【販売サイト】

▼Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/559FA749-5C07-40BE-966B-228EC087398A?channel=rcp_press26

▼楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/rcp_press26/

▼Yahoo！ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/rcpc0dea4e.html#sideNaviItems/?clink=carlife+9vjz1d









【製品詳細】

https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/rcp/





※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年4月16日現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









【株式会社セイワ会社概要】

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.seiwa-c.co.jp