株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を採用したキッズ・カー用品シリーズを2026年4月に発売いたしました。

本シリーズは、夏の強い日差しや車内の暑さ対策として、子育て世代のニーズに応える商品を展開。

チャイルドシートカバー、子ども用日傘、保冷バッグ、車用カーテンなど、お子様とのお出かけをより快適にするアイテムをラインナップしています。





ラインナップ





■放射冷却素材「Radi-Cool」とは





サーモ画像





●遮光率100％(完全遮光) ※

●UVカット率100％(UPF50+) ※

●遮熱率 最大63％(S55ランク) ※





本シリーズには、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を採用。「Radi-Cool(ラディクール)」とは、太陽光を反射すると同時に、受けた熱を外部へ放出する“放射冷却”の原理を応用した先端素材です。

“放射冷却”とは、物体が熱を放出し、受ける熱よりも多くの熱を外へ逃がす現象を指します。本技術は断熱・遮熱の機能に加え、蓄熱を抑制しながら熱を効率的に放出する点が特長です。





ラディクールとは





■商品ラインナップ

【チャイルドシートカバー RCP21】(下記画像左)

車内のチャイルドシートは夏場になると高温になりやすく、お子様を乗せる際の不快感やトラブルの原因になることがあります。

本製品は遮熱性に優れたラディクール生地を使用し、お車から離れる際にサッとチャイルドシートにかけるだけで温度上昇を抑制、乗車時の暑さを軽減します。





・遮光率100％(完全遮光) ※

・UVカット率100％(UPF50+) ※

・遮熱率 最大63％(S55ランク) ※





また紫外線によるチャイルドシートの色あせや素材の劣化も軽減します。

ベビーカーにも使用できるため、公園やプール、海や川など野外へお出かけの際、ベビーカーからお子様を連れて離れる際のベビーカーの温度上昇の抑制にも便利です。スナップボタン付きベルトでコンパクトに収納でき、持ち運びにも配慮した設計となっています。





【安全設計｜晴雨兼用子ども用日傘 RCP18】(下記画像右)

ラディクール生地を採用した軽量タイプの晴雨兼用子ども日傘です。





・遮光率100％(完全遮光) ※

・UVカット率100％(UPF50+) ※

・遮熱率 最大63％(S55ランク) ※





上記性能を備え、日差し対策と雨対策を同時にサポートします。

直径98cmのサイズで通学やレジャーにも使いやすく、重量は約330gの軽量設計。

傘のコマ部分には前方の視界を確保する透明窓を設け、安全性にも配慮しています。





チャイルドシートカバー＆子供傘





【保冷トップロールバッグ／保冷ランチバッグ RCP19/20】

放射冷却素材ラディクールを表面生地に採用した保冷バッグシリーズです。内部にはアルミシート・ポリウレタン・発泡ポリエチレンを組み合わせた多層構造を採用し、高い保冷性能を実現しています。





・遮光率100％(完全遮光) ※

・UVカット率100％(UPF50+) ※

・遮熱率 最大63％(S55ランク) ※





トップロール仕様の保冷バッグは、開口部をくるっと巻いてバックルで固定することで密閉性を高め、保冷効果をサポート。容量は約4.5Lで、軽食や飲み物の持ち運びに便利なサイズです。リュックやトートバッグに取り付けて持ち運ぶこともできます。

また、ランチバッグタイプは防水ファスナーを採用し外気の影響を軽減。外側と内側の両方にポケットを備えており、保冷剤やカトラリー、小物類を整理して収納できます。容量は約5.5Lで、お弁当や飲み物を入れるのにちょうど良いサイズ感です。





保冷バッグ／保冷ランチバッグ





【楽らくマグネットカーテン Radi-Cool IMP277/278】

車内の暑さ対策や紫外線対策に便利なマグネット式カーテンです。





・遮光率100％(完全遮光) ※

・UVカット率100％(UPF50+) ※

・遮熱率 最大60％(S55ランク) ※





カーテン上部にマグネットを内蔵しているため、車窓の金属フレームに合わせるだけで簡単に取り付け可能。

吸盤不要でガラスに跡が残らず、使わないときはコンパクトに収納できます。

Lサイズ(2枚入り)、LLサイズ(1枚入り)を展開し、大型SUVやワンボックスカーにも対応しています。









マグネットカーテン(左：IMP277、右：IMP278)





※ 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。また記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではございません。





生地検査結果





■快適なおでかけをサポート

日差しによる温度上昇を抑えることで、車内やバッグ内部の温度上昇を軽減し、暑い季節のお出かけを快適にサポートします。放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を採用した本シリーズで、お子様との夏のおでかけをより安心・快適にお楽しみください。









【商品概要】

品番 ： RCP18 晴雨兼用子ども用日傘、RCP19 保冷トップロールバッグ、

RCP20 保冷ランチバッグ、RCP21 チャイルドシートカバー、

IMP277／IMP278 楽らくマグネットカーテン Radi-Cool L／LL

(全6アイテム)

販売価格： RCP18…5,480円、RCP19…3,980円、RCP20…4,980円、

RCP21…2,480円、IMP277…2,280円、IMP278…2,180円

※価格は税込み

発売日 ： 2026年4月

販売先 ： Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/26CBC965-8CC0-4C5E-949C-3AA1520DA3C1?channel=mama_radi_press26

楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/mama_radi_press26/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/b2c6a4cea1.html?clink=carlife%209vjz1d









【製品詳細】

https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/rcp/

https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/radicool/









※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年4月16日現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









【株式会社セイワ会社概要】

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.seiwa-c.co.jp