株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、Microsoft 365環境においてSharePoint上に蓄積された社内情報を安全かつ効率的に活用可能とする「SharePoint閲覧権限連動型AIチャット基盤」の研究開発を開始しました。 本取組みでは、単なる社内向けAIチャットに留まらず、利用者の閲覧権限に連動した回答制御を実現する生成AI活用基盤の構築を目指します。 これにより、SharePoint上の文書に対する人手での検索・閲覧と比べて遥かに使いやすく、厳密なセキュリティを担保したAI活用を可能にします。

1. 背景

近年、生成AIを活用した業務効率化が急速に進む一方で、 ✓ 閲覧権限を超えた情報がAI経由で回答されてしまうリスク ✓ 秘密情報・内部情報の不適切な利用 といったセキュリティおよびガバナンス上の課題が顕在化しています。

特にSharePointには、規程・マニュアル・契約書・設計書・議事録など、秘密度や公開範囲の異なる文書が混在しており、生成AI活用における「権限管理」は最重要テーマの一つとなっています。 当社はこれらの課題を解決するため、本研究開発に着手しました。

2. 研究開発の概要

本プロジェクトでは、以下の技術要素を組み合わせたAIチャット基盤を構築します。

(1) SharePoint連携型RAG（Retrieval Augmented Generation）

Microsoft 365環境を前提に、SharePoint上の文書をリアルタイムに検索・参照し、生成AIが回答を行うRAG構成を採用します。当社がこれまで培ってきた検索生成フロー設計やプロンプト最適化のノウハウを活用し、高い回答精度と実用性を両立します。

(2) 閲覧権限に連動したリアルタイムアクセス制御

ユーザーの認証情報およびSharePointの権限情報を基に、当該ユーザーが閲覧可能な文書のみを検索対象とする制御を実装します。これにより、閲覧権限を持たない情報はAIの回答生成プロセスから排除され、情報漏えいリスクを構造的に防止します。

(3) 企業利用を前提としたセキュアな設計

利用状況を把握できるログ管理によりAIの使われ方を可視化し、万一の問題発生時にも迅速かつ適切に対応できる仕組みを整えます。

3. 本取組みの特徴と差別化ポイント

✓ SharePointの閲覧権限と連動したAI回答制御 ✓ Microsoft 365環境に最適化されたRAG構成 ✓ セキュリティを重視した企業向け生成AI活用 「SharePoint連携」と「権限連動型アクセス制御」を組み合わせたRAGシステムは、Microsoft 365利用企業向けとして希少性が高く、当社の強みを活かした差別化ソリューションとなります。

4. 今後の展開

今後は、まず社内環境への実装を通じて、業務効率化効果や運用面での有効性、安全性を検証します。 その結果を踏まえ、次年度以降を目途に、Microsoft 365利用企業向けのソリューションとして外販展開を進める予定です。 当社は本取組みを通じて、企業における生成AI活用の「安全な標準モデル」を確立し、持続可能なデジタルトランスフォーメーションの実現に貢献してまいります。

5. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com