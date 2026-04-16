【ジョリーパスタ】白桃の上品な甘さと紅茶の風味を楽しむドルチェが新登場！ジョリーパスタが白桃のドルチェを3品発売！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ジョリーパスタ（代表取締役社長：安元 祐貴 本社：東京都港区）が展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、4月23日（木）に、「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」など白桃を存分に堪能できるドルチェ3品を新発売します。

ジョリーパスタでは、季節ごとに異なるテーマでドルチェを展開しています。今回は白桃の上品な甘さと紅茶の豊かな風味がマッチしたドルチェを販売します。

食後にちょうど良いサイズのものから、午後のカフェタイムにぴったりなボリュームのあるドルチェまでご用意していますので、シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。

ぜひこの機会にお近くのジョリーパスタで、白桃のドルチェをお楽しみください。

“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ

690円（税込759円）

白桃の上品な甘さと紅茶の風味、チーズ風味のムースのコクが絶妙に調和した贅沢なドルチェです。白桃コンポートとミックスベリーの下に、白桃ソルベやチーズ風味のムース、香り豊かな紅茶シロップをたっぷり染み込ませたスポンジ、サクサクのメレンゲなどを重ねました。白桃コンポートはトップだけでなく中層にも使用しているため、最後まで白桃のおいしさを感じられます。色とりどりの具材が織りなす、多彩な味わいと可愛いらしい見た目にもご注目ください。

ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ

490円（税込539円）

紅茶風味のシフォンケーキに白桃コンポートや白桃ソルベ、ふんわりとしたホイップを添えた、白桃のみずみずしい味わいが初夏を思わせるドルチェです。しっとりとしたシフォンケーキに白桃コンポートや白桃ソルベ、ホイップを合わせて、やさしい口どけや爽やかな甘さをお楽しみください。

グラスドルチェ 白桃

490円（税込539円）

なめらかなパンナコッタに、白桃コンポートと白桃ソルベ、ホイップ、ラズベリーソースを合わせた、ミニサイズのグラスドルチェです。上品な甘さの白桃コンポートはすっきりとした白桃ソルベ、ミルキーなパンナコッタと相性抜群です。酸味のあるラズベリーソースが風味にアクセントを加えます。

※ 全322店舗で販売予定です。（4月16日時点）