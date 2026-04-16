【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】かわいすぎない母の日という新提案。落ち着いた大人の女性に贈る「なごみ花づくしギフト」新発売

株式会社MIYABI

名入れギフト専門店「名入れギフトOkulu」は、母の日や誕生日などの贈り物として人気のポーチ＆ソープフラワーギフトシリーズより、落ち着いた和風デザインを採用した新商品「なごみ花づくしギフト」を発売いたしました。

本商品は、これまで累計3,000個以上の販売実績を持つ人気ギフトシリーズの新たなラインとして誕生。従来の華やかで可愛らしいデザインとは一線を画し、上品でやさしい印象を大切にした、大人の女性に向けた新しい母の日ギフトのかたちをご提案します。

上品でやさしい、和の花デザインポーチ

本商品の主役となるのは、オリジナルの和風花柄をあしらったスクエア型ポーチです。

やわらかな色合いと、どこか懐かしさを感じる和の花モチーフが特徴。

和装・洋装どちらにも合わせやすく、おしゃれが好きなお母さんにもぴったりの贈り物です。

「白椿」「赤椿」「さくら」「梅」「菊」「カーネーション」

の全6種類からお選びいただけます。

それぞれの花が持つ意味や印象に合わせて選ぶことができるため、「お母さんの雰囲気に合うデザインを選ぶ楽しさ」も魅力のひとつです。

また、ポーチにはお名前をプリントすることが可能。

名入れギフトならではの特別感をプラスし、世界にひとつだけの贈り物としてお届けします。

実用性と特別感を両立したギフトセット

「なごみ花づくしギフト」は、見た目の美しさだけでなく、

日常使いできる実用性も兼ね備えています。

ポーチはしっかり自立する設計で、化粧ポーチとしてはもちろん、除菌グッズやガジェット類の収納、トラベルポーチなど幅広い用途で活躍。

日々の生活の中で自然に使っていただけるアイテムです。

さらにセットには、上品なLIBERTY柄のタオルハンカチと、華やかさを添えるソープフラワーブーケを同梱。

ソープフラワーは水替え不要で長く楽しめるため、「手間をかけずに飾れるお花」としてギフトにも人気です。ほんのりとした香りとともに、特別なひとときを演出します。

母の日限定カーネーションブーケ

また、母の日期間限定でカーネーションブーケもお選びいただけます。

母の日の定番であるカーネーションを取り入れることで、より季節感のある特別な贈り物に。

感謝の気持ちを伝えるギフトとして、より一層おすすめです。

こんな方への贈り物に

本商品は、以下のようなシーンでのご利用におすすめです。

- 60代・70代・80代のお母さまへの母の日ギフト- 義母への上品な贈り物- 誕生日や敬老の日のプレゼント- 退職祝いや感謝の気持ちを伝えるギフト

「派手すぎない、でもしっかり気持ちが伝わる」

そんなちょうどいい贈り物を探している方にぴったりのセットです。

商品概要

お花好きな女性のために考えたギフトセット。

実用度と特別感両方兼ね備えた、

母の日にもらってうれしいプレゼント♪

販売価格：4,280円 送料無料

https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/porch-wgr-set/

【ポーチ】

サイズ：約170×100×70mm

素材：ポリエステル 他

【ハンカチ】

サイズ：20cm×20cm

中国製

素材：綿100％



【ソープフラワーブーケ】

サイズ:約19x9x6cm

・ 石鹸(観賞用)※石鹸・入浴剤としてのご利用はできません。

・ グリーン(葉類)・包装紙・リボン&アクセサリー等副資材は予告なく変更になる場合があります。

・ 花びらに小さい黒い点が付く場合があります。生産上どうしても避けられません。ご了承ください。

やさしさを贈る、母の日に

見た目の華やかさだけでなく、日常に寄り添う使いやすさも大切に。

「なごみ花づくしギフト」は、贈る方の想いと、受け取る方の心地よさを両立したギフトです。

上品でやわらかな雰囲気とともに、感謝の気持ちをお届けします。

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/nafuda-factory/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/okulu_gift/

■LINEお友達登録で150円OFFクーポンプレゼント！

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■お問い合わせ先

株式会社MIYABI

〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978

E-MAIL／info-spf@nafudaya.com

営業時間／9：00～17：00 定休日／土・日・祝日

※お休み中のご注文・お問い合わせは翌営業日のご返信となります。