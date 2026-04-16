【福島県郡山市】～猪苗代湖を次の世代へ～「猪苗代湖ラムサール条約湿地登録ＰＲ動画」を公開！

郡山市

令和７年７月に猪苗代湖がラムサール条約湿地に登録されました。ラムサール条約の３つの柱である「保全・再生」「ワイズユース（賢明な利用）」「交流・学習」を進めるため、猪苗代湖の魅力と重要性をお伝えする動画を配信します。

本動画では、ドローンで撮影した美しい映像のほか、生成ＡＩにより安積開拓時代にタイムスリップした「ＡＩ市長」が登場します。郡山市と猪苗代湖の関わりについて楽しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

【リンク掲載先WEBページ】

ＵＲＬ： https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/127242.html

動画内容

猪苗代湖に関連する郡山市内の映像を中心に構成しています。

前半では猪苗代湖の魅力を紹介し、中盤では猪苗代湖とラムサール条約の関係を説明します。

後半では、郡山市民にとっての猪苗代湖の重要性と、保全の必要性を伝えます。

状報公開

すべて郡山市公式YouTubeチャンネルにより配信

【本編】日本語版（５分）

https://youtu.be/KZJoO4SoGdc

【本編】英語版（５分）

https://youtu.be/Ej799SafH_4

【ショート編】日本語版（３０秒）

https://youtu.be/wX-H2FFCms0

【ショート編】英語版（３０秒）

https://youtu.be/qfdMH7kyU0E

・本件に関するお問合せ先

郡山市環境部 環境政策課

電話：024-924-2731 Mail：kankyouseisaku@city.koriyama.lg.jp