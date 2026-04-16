屋上で楽しむ開放的なビヤガーデン「銀座ライオンビヤガーデン　東武宇都宮店」4月23日（木）オープン！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、栃木県にある東武宇都宮百貨店 宇都宮本店の９階屋上にて、「銀座ライオンビヤガーデン 東武宇都宮店」の営業を2026年４月23日（木）より開始します。

東武宇都宮百貨店 宇都宮本店９階屋上“滝が流れる”開放的な庭園ビヤガーデン！

お席のイメージ

「銀座ライオンビヤガーデン 東武宇都宮店」は開放感を楽しめる“デパート屋上型ビヤガーデン” です。お買物帰りにも気軽に楽しむことができ、 “滝が流れる”涼しさを感じられるビヤガーデンとして、毎年近隣のオフィスワーカーからご家族連れまで幅広いお客様にお楽しみいただいています。

人気のバーベキュー食べ放題はもちろんのこと、気軽に楽しめる食べきりコースや、「とちぎ和牛」や「ヤシオポーク」など栃木県産のお肉を使用したメニュー、その他種類豊富な単品メニューをご用意しています。全プラン・コースに飲み放題が付き、「サッポロ生ビール黒ラベル」や「ヱビスビール」をはじめとする種類豊富な生ビールとともにお楽しめます。

定番の食べ放題＆飲み放題プラン！

数種類のお肉と野菜が楽しめる、人気のバーベキュー食べ放題＆飲み放題の120分プランです。

イメージスペシャルバーベキュー食べ飲み放題プラン

【価格】大人6,000円 中学生～19歳5,000円 小学生3,000円）

【内容】味付けラム・牛カルビ・豚カルビ・鶏もも・ウインナー・豚味噌ホルモン・野菜各種・ライス

気軽な食べきり＆飲み放題コース！

お気軽に楽しみたい方におすすめの、120分飲み放題がついたバラエティ豊かな食べきりコースです。

イメージビヤガーデンコース

【価格】大人5,000円 小学生～19歳4,000円

【内容】トマトカルパッチョ・焼肉５種盛合せ・野菜３種・海鮮チヂミボール・串焼きソーセージステーキ など

※食べ放題受付終了時間は閉店の2時間前

※ラストオーダーは閉店30分前

※食べ飲み放題プラン未就学児無料（未就学児のお客様は食べきりコースの提供対象外とさせていただきます）

※食べ放題・飲み放題は、同一グループ同一メニューで人数分のご注文をお願いします。

銀座ライオンビヤガーデン 東武宇都宮店

店名：銀座ライオンビヤガーデン 東武宇都宮店

営業期間：2026年４月23日（木）～ ９月26日（土）予定

営業時間：月～金 17:00～21:30／土 15:00～21:30／日・祝日 15:00～21:00

（※雨天または天候により、営業時間の変更 または 休業する場合があります）

住所：〒320-8560 栃木県宇都宮市宮園町5-4 東武宇都宮百貨店 宇都宮本店 ９階屋上

座席数 ：220席

電話：028-651-5676（対応時間：月～金 15:00～／土日祝 13:00～）

公式サイトを見る :https://www.ginzalion.jp/shop/brand/other/shop142.htmlリリース記載以外のコースなど詳細をご確認いただけます

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

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