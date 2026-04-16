【2026年GW旅行動向】円安や国際情勢の不安から「大自然」「解放感」へのシフトが鮮明に。海外はオセアニアが首位、国内は屋久島やSNSで話題の富山が急上昇！

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：二木 渉）は、2026年のゴールデンウィーク（GW）期間における国内外のアクティビティ予約動向を発表いたしました。

長引く円安や物価高、さらに国際情勢の不確実性といったマクロ環境の変化を受け、今年のGWは国内外ともに「心おきなくリフレッシュできる環境」や「日常の喧騒から離れた大自然での解放感」を求める傾向が顕著に表れる結果となりました。

全体サマリー：先行き不透明なムードから離れ、「心穏やかな非日常」へ

今年の旅行トレンドの根底にあるのは、日常の慌ただしさや世界的な不安ムードから少し距離を置き、心からリラックスしたいというニーズです。定番の王道エリアが人気を集める一方で、急上昇エリアを見ると、国内外ともに圧倒的な大自然や絶景を誇る目的地への強いシフトが確認できます。

【海外】王道と急上昇：オーストラリアがハワイ超え！大自然を求める「モンゴル・北米」が躍進

［人気エリア］オセアニアの躍進

長年、海外の不動のトップであったハワイ（オアフ島）を抜き、今年はついに「オーストラリア」が人気エリアの首位（前年比＋37.6%）に躍り出ました。

［急上昇エリア］圧倒的スケールの自然へ

急上昇ランキングでは、「モンゴル（同＋170%）」「ロサンゼルス（同＋74.0%）」「ラスベガス（同＋60.8%）」といったエリアが上位を占めました。大平原でのゲル泊やグランドキャニオン観光など、スケールの大きな自然の中で伸び伸びと過ごせるエリアへのシフトが鮮明です。

★人気のツアー★

世界遺産キュランダ（鉄道＆スカイレール）ガイドなしの自由探索プラン

費用：\15,226～

詳細：https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/1496(https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/1496?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac1&sid=1526&cid=gw2026_ac1)

【1泊2日】文化体験ぎゅっと凝縮！テレルジ国立公園＆遊牧民のゲル訪問＆乗馬体験＆伝統衣装プライベートツアー

費用：\65,736～

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/mongolia/a/160309(https://www.veltra.com/jp/asia/mongolia/a/160309?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac2&sid=1526&cid=gw2026_ac2)

【国内】王道と急上昇：沖縄が不動の首位。海外の代わりに「屋久島」「富山」へ予算を投下

［人気エリア］沖縄・北海道が堅調

国内では引き続き「沖縄」「北海道」といった王道の旅行先が上位を占めており、安心感の高い定番エリアへの支持は健在です。

［急上昇エリア］離島とSNSの絶景で“ちょっと贅沢”

急上昇トップとなったのは「屋久島（同＋52.6%）」。海外渡航を見送った層が、国内で最も非日常を味わえる離島でのトレッキング等に予算を投下しています。また、急上昇4位の「富山（同＋27.0%）」は、高さ20メートルに迫る巨大な「雪の壁（雪の大谷）」がSNSで話題となった影響で、期間限定の絶景を求めて予約が集中しています。

★人気のツアー★

【ベストプライス】西表・由布・竹富島 日帰りツアー マングローブ遊覧＋水牛車＋選べる竹富島での過ごし方（レンタサイクル他）

費用：\15,600～

詳細：https://www.veltra.com/jp/japan/okinawa/ishigaki_yaeyama/a/104837(https://www.veltra.com/jp/japan/okinawa/ishigaki_yaeyama/a/104837?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac3&sid=1526&cid=gw2026_ac3)

【充実の登山装備レンタル付き】屋久島 縄文杉日帰りトレッキングツアー

費用：\12,980

詳細：https://www.veltra.com/jp/japan/yakushima/a/165623(https://www.veltra.com/jp/japan/yakushima/a/165623?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac4&sid=1526&cid=gw2026_ac4)

【注目の傾向】限られた滞在時間を賢く使う「タイパ（タイムパフォーマンス）消費」

どこへ行くにしても、今年の旅行者に共通して見られるのが「現地での待ち時間や手配の手間をなくし、時間を有効に使いたい」という心理です。

［海外］入場確約ツアーへの投資

常に大行列で当日券は手に入らないと言われるスペインの「サグラダ・ファミリア」では、事前予約で安心の「入場確約ツアー（前年比＋106%）」の予約が急上昇しています。

［国内］直行バスで賢く絶景巡り

アクセスが難しく混雑が予想される富山の「雪の大谷」でも、個人手配ではなく「直行バスツアー（前年比＋29.8%）」が人気を集めています。確実かつスマートに絶景を楽しむ「タイパ消費」が旅の満足度を高める重要なキーワードとなっています。

★人気のツアー

サグラダ・ファミリア徹底解説ツアー 日本語ガイドがご案内！地下博物館も見学

費用：\16,784～

詳細：https://www.veltra.com/jp/europe/spain/barcelona/a/180421(https://www.veltra.com/jp/europe/spain/barcelona/a/180421?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac5&sid=1526&cid=gw2026_ac5)

富山発着日帰りバスツアー 立山黒部アルペンルート・雪の大谷ウォーク直行バス（4/29～5/31）

費用：\14,800

詳細：https://www.veltra.com/jp/japan/toyama/a/176703(https://www.veltra.com/jp/japan/toyama/a/176703?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_ac6&sid=1526&cid=gw2026_ac6)

■ ベルトラについて

ベルトラ株式会社は旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約660,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2026_top&sid=1526&cid=gw2026_top)