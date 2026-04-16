人気No.1フレーバー、No.1ダブルの組み合わせ、復刻フレーバーを決める「サーティワン フレーバー総選挙2026」4/14（火）時点　中間発表

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、「サーティワン フレーバー総選挙2026」を開催しています。これまで開発してきた1,400種類のオリジナルフレーバーの中から、珠玉の100種がエントリーし、昨年を上回る投票ペースで大きな盛り上がりを見せています。4/14（火）時点の暫定順位は下記の通りです。

特設サイトURL：https://www.br31.jp/generalelection26/site/(https://www.br31.jp/generalelection26/site/)

中間発表 総合ランキング TOP10

総合ランキングの暫定1位は、前回、前々回王者ラブポーションサーティワン！続く2位には、安定した人気を誇る定番フレーバーを抑え、期間限定フレーバーのコットンキャンディ、3位にはこちらも上位常連、サーティワンの春を代表するフレーバーバーガンディチェリーがランクイン。

続く4位には、定番フレーバーストロベリーチーズケーキが僅差でランクインしています！

票差は小さく、あなたのその一押しで上位が変動する可能性も十分にあります。今後の展開から目が離せない状況です！

中間発表 期間限定フレーバーランキング TOP10

復刻販売をかけた期間限定フレーバーランキングでは、1位コットンキャンディ、2位バーガンディチェリーと続き、サーティワン オールスターズが前回の9位から躍進し上位3位にランクイン。前回、前々回の総選挙では、1位バーガンディチェリー、2位コットンキャンディという結果でしたが、今回はコットンキャンディがついに初のNo.1に輝くのか注目が集まります。

さらに、4位以下のマジカルミントナイト、サーティワン スーパーチョコミント、さくらなどはいずれも僅差！最後まで目が離せない接戦となっています。復刻を目指して、ぜひお気に入りのフレーバーへの投票をお願いします。

中間発表 ダブルの組み合わせランキング TOP5

また、今回初開催となるダブルの組み合わせランキングでは、上位5位すべてにポッピングシャワーが入った組み合わせに。暫定1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンのサーティワンの大人気王道コンビです。

このまま王者が逃げ切るのか、それとも下剋上が起きるのか。初開催となるダブル総選挙への、熱いご投票を引き続きお待ちしています。

投票していただいた方へのプレゼントにも注目

「サーティワン貸し切り食べ放題イベント」ご招待が当たる！

フレーバー総選挙・ダブル総選挙の両方へ投票いただいた方の中から、抽選で50組100名様に、サーティワン貸し切り食べ放題イベントへご招待いたします！後半戦からの参加でもまだまだ当選のチャンスはありますので、奮って投票ください。

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。