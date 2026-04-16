日本テラデータ株式会社

[2026年4月14日にTeradata Corporationより発表されたプレスリリースの抄訳です]

本発表の要約

- Microsoft Marketplaceで提供開始： エンタープライズレベルの「Teradata Analyst Agent(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/teradata.ai_services_consulting_agent_contactus?tab=Overview)」がAzure環境で利用可能になり、シームレスな統合と管理を実現- ノーコードでのデータ探索： 対話型インターフェースにより、SQLの記述やBIレポート作成のスキルがなくても、複雑なデータ分析や可視化が可能に- 新機能「Teradata Agent Telemetry」： AIの思考プロセス（推論、コスト、使用モデル等）を可視化し、「ブラックボックス化」を排除し、信頼性と可監査性を担保- 迅速な価値創出： 事前構築済みのテンプレートにより、実験段階から本番運用への移行期間を大幅に短縮

サンディエゴ発｜Teradata（NYSE: TDC）は本日、エンタープライズレベルのデータ探索AIエージェント「Teradata Analyst Agent」をMicrosoft Marketplaceで提供開始したことを発表しました。これにより、AIを活用した対話型アナリティクスを、Microsoft Azure環境に導入することが可能になります。今後、Microsoft Azureやその他のMicrosoft製品との円滑な統合と一元管理を通じて、信頼性の高いソリューションを容易に導入できるようになります。

Teradata Analyst Agentについて

Teradata Analyst Agentは、ビジネスアナリストやデータアナリストが、コードの記述やBIレポートの作成に煩わされることなく、対話型インターフェースを通じて質問を投げ、データを探索することを可能にします。本エージェントは、Teradataプラットフォーム上での複雑なSQLクエリの実行、反復的な分析、および分析結果を裏付ける可視化を自動でオーケストレーションし、ユーザーがパターン、トレンド、および結果をより迅速に理解できるよう支援します。

Teradata Analyst Agentの核となるのは、新機能「Teradata Agent Telemetry（エージェント・テレメトリ）」です。これは、リクエストごとの実行詳細（パフォーマンス、推定コスト、使用モデル、エージェントのオーケストレーション手順、ユーザーのフィードバックなど）を記録します。これにより、エージェントの推論と動作が可観測（オブザーバブル）かつ監査可能になり、従来の「ブラックボックス型」AIを、透明性が高く継続的な改善が可能なシステムへと置き換えます。

また、顧客はビジネスの優先順位に基づき、監視すべき「品質シグナル」を設定できます。例えば、オーケストレーションのループ検出、プロンプトの弱点の特定、ハルシネーション（もっともらしい嘘）に基づく結果のフラグ立てなどが可能です。未加工のテレメトリデータを実用的なインテリジェンスに変換することで、エージェントのパフォーマンスが長期的に向上します。

Microsoft MarketplaceにおけるTeradata Analyst Agentの主な利点

- シームレスな統合： Teradata環境、Teradata Enterprise MCP、およびAzureプラットフォームと容易に連携できるよう設計されており、導入の複雑さを最小限に抑えます。- 透明性とガバナンスを備えたAI： 新機能「Teradata Agent Telemetry」により、エージェントの計画、実行手順、パフォーマンス、推定コスト、品質シグナル、ユーザーフィードバックを完全に可視化。大規模な環境でのガバナンス、最適化、信頼構築をサポートします。- インサイト主導のインタラクティブな体験： 技術者だけでなくビジネスユーザー向けに設計された対話型UIにより、回答と共に視覚的なデータ（可視化）を提示。一行もコードを書くことなく、疑問から理解、そしてアクションへと進むことができます。- カスタマイズ可能な品質シグナルとガードレール： 企業にとって最も重要な品質シグナルを定義し、企業のポリシー、コンプライアンス要件、およびリスク許容度に合わせてカスタマイズ可能なガードレールを適用できます。- 価値創出までの時間を短縮： Azure向けの事前構築済みTeradata Analyst Agentと拡張可能なマルチエージェント・テンプレートにより、開発工数を削減。デプロイサイクルを短縮し、実験から本番稼働への迅速な移行を可能にします。- コスト効率： 初期投資を抑え、共有されたイノベーションを活用することで、総所有コスト（TCO）を低減します。- カスタマイズ可能なAIサービス： Teradata AI Servicesのエキスパートによるガイダンスを提供し、企業のアーキテクチャ、ガバナンス基準、およびビジネス要件に最適化します。

提供開始時期

Microsoft Marketplace版「Teradata Analyst Agent(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/teradata.ai_services_consulting_agent_contactus?tab=Overview)」は、Microsoft Marketplaceにて提供を開始しています。

エグゼクティブ・メッセージ

Teradata チーフ・プロダクト・オフィサー Sumeet Aroraのコメント：「企業が必要としているのは、単に質問に答えるAIではありません。信頼でき、管理可能で、継続的に改善できるAIです。組み込みの『エージェント・テレメトリ』を備えたAnalyst AgentをMicrosoft Marketplaceで提供することで、データが存在する場所、つまり既存のAzure環境内でエージェント型AIを実用化するための、実用的で透明性の高い道筋を提供します」

Microsoft Azure製品マーケティング担当バイスプレジデント Cyril Belikoff氏のコメント：「Microsoft Marketplaceは、組織やパートナーが適切なソリューションとつながることで、より迅速に動き、よりスマートに働き、成長を遂げるための信頼できる場所です。TeradataのAnalyst Agentソリューションを、成長を続けるMicrosoft Marketplaceのエコシステムに歓迎できることを嬉しく思います」

Teradataについて

Teradataは、深いビジネスコンテキストと信頼性の高いデータに基づき、AIが導き出す「知見（インテリジェンス）」を、自律的な「実行（アクション）」へ変換する力を企業に提供します。

AIエージェントが普及する中、Teradataが提供するプラットフォーム「Teradata Autonomous AI and Knowledge Platform」は、企業に不可欠なコンテキスト基盤、ガバナンスレイヤー、そして圧倒的な処理能力を誇る実行基盤を実現します。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのあらゆる環境において、AIの実用化と本番運用を強力に支援し、ビジネスの未来を切り拓きます。詳しくは www.teradata.jpをご覧ください。